MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Renditen sanken erneut deutlich, weil die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend am Anleihemarkt weiter als eher taubenhaft interpretiert wurden. Dass die US-Lohnstückkosten im ersten Quartal um einiges stärker gestiegen waren als erwartet, brachte die Akteure nur einen Tag nach den Fed-Verlautbarungen nicht aus der Ruhe.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0737 +0,1% 1,0724 1,0722 -2,8%

EUR/JPY 164,19 -0,4% 164,83 166,61 +5,5%

EUR/GBP 0,8554 -0,0% 0,8556 0,8553 -1,4%

GBP/USD 1,2553 +0,1% 1,2534 1,2536 -1,4%

USD/JPY 152,91 -0,5% 153,71 155,39 +8,5%

USD/KRW 1.362,43 -0,4% 1.367,74 1.375,91 +5,0%

USD/CNY 7,0698 -0,0% 7,0703 7,0863 -0,4%

USD/CNH 7,1954 -0,1% 7,2058 7,2254 +2,0%

USD/HKD 7,8133 -0,0% 7,8142 7,8169 +0,1%

AUD/USD 0,6581 +0,2% 0,6567 0,6543 -3,3%

NZD/USD 0,5975 +0,2% 0,5962 0,5943 -5,5%

Bitcoin

BTC/USD 59.608,00 +0,8% 59.125,13 57.676,81 +36,9%

Der Dollar konnte sich nach seinem Rücksetzer am Vortag angesichts der weiter sinkenden US-Marktzinsen nicht erholen. Zum Euro tendierte er seitwärts, zum Yen gab er aber deutlich nach, der Dollarindex büsste 0,4 Prozent ein. Hinter der neuerlichen starken Aufwertung des Yen vermuteten Marktteilnehmer wiederholte Interventionen Japans. Von der Spitze bis zum Tiefpunkt der ersten Yen-Bewegung habe das Ausmass etwa 5 Yen betragen, was im Einklang mit früheren vermuteten und bestätigten Interventionen stehe, sagten die Analysten von Maybank-Analysten. Nach knapp 158 Yen am Vorabend kostete der Dollar zuletzt nur noch 153,30 Yen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,22 78,95 +0,3% +0,27 +9,2%

Brent/ICE 83,94 83,67 +0,3% +0,27 +9,8%

Bei den Ölpreisen tat sich im US-Handel fast nichts, die Preise bewegten sich in engsten Grenzen uneinheitlich.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.308,04 2.303,71 +0,2% +4,34 +11,9%

Silber (Spot) 26,73 26,68 +0,2% +0,05 +12,4%

Platin (Spot) 959,22 954,50 +0,5% +4,72 -3,3%

Kupfer-Future 4,51 4,49 +0,2% +0,01 +15,3%

Der Goldpreis (-0,7%) kam nach dem kräftigen Vortagesplus mit den unerwartet hohen Lohnstückkosten etwas unter Druck - trotz weiter sinkender Marktzinsen. Die Lohnkosten dürften die Inflation befeuern und damit auch die Spekulation, dass die Zinsen länger hoch bleiben, hiess es im Handel.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

DAIMLER TRUCK

hat im ersten Quartal trotz deutlich rückläufiger Lkw-Verkäufe den Umsatz stabil gehalten und das Ergebnis gesteigert. Die operative Marge kletterte noch etwas stärker als von Analysten erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das im DAX notierte Unternehmen. Der Umsatz lag laut Mitteilung mit 13,263 Milliarden marginal über dem Vorjahreswert von 13,200 Milliarden Euro. Der Absatz sackte, wie bereits bekannt, um 13 Prozent auf 108.911 Fahrzeuge. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) im Industriegeschäft stieg dennoch um 4 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro, die entsprechende Rendite auf 9,3 von 8,8 Prozent.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 13.263 +0,5% 12.878 -2,4% 13.200

EBIT 1.131 +1% 1.063 -5% 1.121

EBIT bereinigt 1.210 +4% 1.153 -1% 1.162

Ergebnis nach Steuern/Dritten 800 +9% 793 +8% 737

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,00 +11% 1,00 +11% 0,90

Umsatzrendite Industriegeschäft* 9,3 -- 9,1 -- 8,8

Free Cashflow Industriegeschäft 1.213 +622% -230 -- 168

FRESENIUS

hat einen weiteren Schritt in Sachen Restrukturierung und Portfolio-Optimierung unternommen und wird die Mehrheit am Rehabilitationsgeschäft der kleinsten Sparte Vamed an PAI Partners verkaufen. Die Beteiligungsgesellschaft erwirbt eine Kontrollmehrheit von 67 Prozent, Fresenius behält die restlichen 33 Prozent. Fresenius hatte im vergangenen Jahr angekündigt, sich auf die operativen Unternehmensbereiche Fresenius Kabi und Fresenius Helios zu konzentrieren. Die 77-Prozent-Tochter Vamed gehört nicht mehr zum Kerngeschäft. Nähere Angaben zum Verkaufspreis machte Fresenius nicht, es dürfte sich aber um einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag handeln.

KONTRON

Der Software-Spezialist hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch Gewinn kräftig gesteigert und dabei auch von der Katek-Übernahme profitiert.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 356 +36% 262

EBITDA 35 +20% 30

Ergebnis nach Steuern/Dritten 16 -2% 17

Ergebnis je Aktie 0,26 -- 0,26

KRONES

hat im ersten Quartal von einer soliden Nachfrage und einer höheren Effizienz profitiert. Der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie verdiente operativ deutlich mehr und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Auftragseingang 1.483 -2% 1.438 -5% 1.513

Umsatz 1.247 +4% 1.254 +5% 1.199

EBITDA 125,4 +9,1% 125,2 +9,0% 115

EBITDA-Marge 10,1 -- 10,0 -- 9,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 66 +4% 65 +2% 64

Ergebnis je Aktie 2,08 +3% 2,06 +2% 2,01

STEICO

setzt die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 aus und will die einbehaltenen Mittel zur Stärkung der Bilanz und Finanzierung von Investitionen verwenden. Im Vorjahr hatte der Hersteller von Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen 40 Cent je Aktie ausgeschüttet.

SOCIETE GENERALE

Eine höhere Risikovorsorge und Verluste aus Verkäufen haben der Societe Generale im ersten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Das Ergebnis lag gleichwohl über den Erwartungen der Analysten. Den Ausblick bestätigte die französische Bank. Der Nettogewinn sank auf 680 Millionen Euro von 868 Millionen im Vorjahreszeitraum. Darin berücksichtigt waren Belastungen aus dem Verkauf von Vermögenswerten in Marokko sowie höhere Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite.

