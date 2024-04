MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL / GAS

WTI/Nymex 85,98 85,41 +0,7% +0,57 +18,4%

Brent/ICE 90,69 90,1 +0,7% +0,59 +18,3%

Am Ölmarkt kamen die Preise nach dem iranischen Angriff auf Israel etwas zurück. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um bis zu 0,3 Prozent. Ein Preisanstieg sei kurzfristig unwahrscheinlich, weil die Opec über ausreichend freie Kapazitäten verfüge und die geopolitische Risikoprämie bereits hoch sei, so die ANZ-Energieexperten. Zudem sei der Markt schon seit Oktober, als der Hamas-Israel-Konflikt begann, nervös und vorsichtig gewesen, was eine mögliche iranische Beteiligung betreffe. Unter dem Strich seien die Preise daher bereits deutlich gestiegen.

Gold (Spot) 2.387,53 2.383,15 +0,2% +4,38 +15,8%

Silber (Spot) 28,83 28,87 -0,1% -0,04 +21,3%

Platin (Spot) 972,42 967,50 +0,5% +4,92 -2,0%

Kupfer-Future 4,36 4,38 -0,4% -0,02 +11,6%

Gold blieb als sicherer Hafen weiter gesucht. Besonders in China sei die Nachfrage nach Gold sehr hoch, berichtete die Deutsche Bank. Der Preis für die Feinunze legte um 1,8 Prozent auf 2.386 Dollar je Feinunze zu.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Konjunktur hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres erholt, grösstenteils ein Ergebnis der von Peking stark angekurbelten Produktion. Die Wirtschaft wuchs im ersten Quartal 2024 um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit hat sich das Tempo gegenüber dem Schlussquartal 2023, als die Wachstumsrate bei 5,2 Prozent lag, noch einmal beschleunigt. Chinas Regierung hat für 2024 ein Wachstumsziel von rund 5 Prozent ausgegeben.

BANK FÜR INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH

hat das Konzept eines "Finanz-Internets" (Finternet) vorgestellt. Wie es in einem von BIZ-Chef Agustin Carstens und Nandan Nilekani veröffentlichten Papier heisst, stellen sie sich unter dem Finternet mehrere miteinander verbundene Finanz-Ökosysteme vor, in deren Mittelpunkt die Nutzer stehen. Es würde die Barrieren zwischen verschiedenen Finanzdienstleistungen und -systemen abbauen, die komplexen Clearing- und Nachrichtenübermittlungsketten und andere Reibungsverluste, die das heutige Finanzsystem behindern, drastisch verringern.

DEUTSCHE BANK

Der US-Finanzinvestor Capital Group setzt wieder auf die Deutsche Bank. Wie aus einer Pflichtmitteilung der Bank hervorgeht, hat die Capital Group einen Anteil von gut 3 Prozent an dem Institut erworben. Die Capital Group war bis 2022 bei der Deutschen Bank investiert, sie hielt über 5 Prozent. Damals stieg der Investor auch bei der Commerzbank aus. Eine Sprecherin der Capital Group lehnte eine Stellungnahme zur Beteiligung ab.

DOUGLAS

senkt mit Hilfe einer neuen Unternehmensfinanzierung die jährlichen Zinskosten um bis zu 100 Millionen Euro. Durch die neue Finanzierung im Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Euro reduziere sich das Zinsniveau der Gruppe von rund 8 Prozent auf 5,5 bis 6,5 Prozent. Im abgeschlossenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende März) verzeichnete Douglas auf Basis vorläufiger Zahlen ein Umsatzwachstum von 11,5 Prozent.

DRÄGERWERK

hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt im Vergleich zum starken Vorjahreszeitraum. Das Segment Medizintechnik verbuchte dabei einen deutlichen Umsatzrückgang, während Dräger in der Sicherheitstechnik weiter zulegte. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

DOCMORRIS

hat den Aussenumsatz im ersten Quartal um 10,3 Prozent in Lokalwährung gesteigert und befindet sich damit auf dem angepeilten Wachstumsniveau für das Gesamtjahr. Die Prognose für 2024 wurde bestätigt. In Konzernwährung wies die Online-Apotheke in den ersten drei Monaten ein Umsatzwachstum von 5,5 Prozent auf 262,4 Millionen Schweizer Franken aus. Auf dem Hauptmarkt Deutschland belief sich das Wachstum des Aussenumsatzes auf 11,1 Prozent in Lokalwährung.

