MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise gaben kräftig nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sanken um rund 5 Prozent. Teilnehmer sprachen von einem überkauften Markt. Zudem waren die wöchentlichen Rohöllagerbestände zwar gesunken, dafür die Benzinbestände aber massiv gestiegen. Derweil bestätigte Saudi-Arabien, seine Ölförderkürzung bis zum Jahresende zu verlängern.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.827,70 1.820,73 +0,4% +6,97 +0,2%

Silber (Spot) 21,25 21,03 +1,1% +0,23 -11,3%

Platin (Spot) 874,15 871,00 +0,4% +3,15 -18,2%

Kupfer-Future 3,59 3,59 +0,0% +0,00 -5,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte seitwärts und konnte damit weder vom schwächeren Dollar noch von den sinkenden Marktzinsen profitieren. Teilnehmer sagten, Gold sei technisch angeschlagen.

INDEXÄNDERUNG SDAX

INDEXÄNDERUNG SDAX

Krones ersetzen per 9. Oktober Suse im SDAX. Suse wird aus dem SDAX genommen, weil der Streubesitz im Zusammenhang mit einer Übernahme unter zehn Prozent gesunken ist.

GERRESHEIMER

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 488 +3% 491 +4% 473

EBITDA bereinigt 100 +10% 101 +12% 91

EBITDA-Marge bereinigt 20,5 -- 20,6 -- 19,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 37,7 -1% 40 +6% 37,9

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,07 -7% 1,17 +2% 1,15

Ergebnis nach Steuern/Dritten 28 +2% -- -- 27

Ergebnis je Aktie 0,81 -7% -- -- 0,87

Für das Gesamtjahr stellt Gerresheimer weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent in Aussicht. Auch das EBITDA soll organisch um mindestens 10 Prozent steigen, während das bereinigte Ergebnis je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

REDCARE PHARMACY

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj Zahl 3Q22

Umsatz 475 +67% 448 +58% 8 285

Non-Rx-Umsatz* 319 +27% 300 +19% 7 252

* nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel

Das organische Wachstum betrug 26 Prozent. Die Anzahl aktiver Kunden erreichte 10,5 Millionen, 0,4 Millionen mehr als zum Ende des zweiten Quartals.

ADLER GROUP

Die angeschlagene Adler Group befindet sich in "fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen" mit potenziellen Abschlussprüfern bezüglich des Jahres- und Konzernabschlusses für die Geschäftsjahre 2022 und 2023. Zudem kündigte Adler an, dass die Platzierung einer neuen Schuldverschreibung im Volumen von 191 Millionen Euro voraussichtlich am 9. Oktober vollzogen werde.

ALSTOM

hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr den Umsatz gesteigert und den entsprechenden Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Das organische Umsatzplus für das Geschäftsjahr 2023/24 soll bei über 5 Prozent liegen. Die Auftragseingänge sanken allerdings in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres, ausserdem kassierte Alstom das Ziel für den freien Cashflow.

ERSTE GROUP BANK

bekommt kommendes Jahr einen neuen CEO: Peter Bosek, derzeit Vorstandsvorsitzender der Luminor Bank in Tallinn, übernimmt den Posten ab Juli 2024 von Willi Cernko.

