MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise legten nach den Vortagesabgaben um bis zu 2 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auf Äusserungen des chinesischen Vizepremiers He Lifeng, wonach die wirtschaftliche Entwicklung Chinas in der ersten Jahreshälfte eine solide Dynamik gezeigt habe. Zuletzt hatten Nachfragesorgen auch aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten aus China die Preise belastet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.929,51 1.932,40 -0,1% -2,89 +5,8%

Silber (Spot) 22,54 22,63 -0,4% -0,08 -6,0%

Platin (Spot) 942,23 946,28 -0,4% -4,05 -11,8%

Kupfer-Future 3,89 3,91 -0,5% -0,02 +2,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Goldpreis (-0,1%) tat sich fast nichts.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Steuereinnahmen

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai um 8,5 Prozent gestiegen und haben damit ihren Abwärtstrend der Vormonate gestoppt. "Zum deutlichen Plus trug im Wesentlichen ein Sondereffekt bei der Einfuhrumsatzsteuer im Vorjahr bei", erklärte das Ministerium.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 13,75 Prozent gelassen.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Chicago-Fed, Austan Goolsbee, ist der Ansicht, die US-Wirtschaft habe sich so stark verlangsamt wie erwartet. Die Zentralbank müsse die Wirtschaft und die Inflation aber noch genauer unter die Lupe nehmen, bevor sie über eine erneute Zinserhöhung entscheiden könne.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Donnerstag erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,1 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

DEUTSCHE BAHN - Tarifverhandlungen

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch erklärte, insbesondere die Laufzeit sei als "deutlich zu lang" und die angebotene Lohnerhöhung als "zu niedrig und zu spät" bewertet worden. Die Deutsche Bahn reagierte mit scharfer Kritik: "Die EVG wirft einen fast fertigen Abschluss weg und setzt kurz vor dem Ziel alles auf Null", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.

