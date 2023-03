MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.973,75 1.978,38 -0,2% -4,63 +8,2%

Silber (Spot) 22,44 22,54 -0,4% -0,09 -6,4%

Platin (Spot) 986,35 993,05 -0,7% -6,70 -7,7%

Kupfer-Future 3,94 3,95 -0,4% -0,01 +3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte zunächst deutlich zu und stieg auf 2.015 Dollar. So teuer war das Edelmetall zuletzt im April 2022. Der Goldpreis war zunächst einer der Gewinner der krisenhaften Entwicklung bei den Banken, gab die Gewinne mit der sich dann durchsetzenden Entspannung an den Börsen dann aber grösstenteils wieder ab und ging wenig verändert mit 1.979 Dollar aus dem Tag.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die Reserve Bank of Australia (RBA) will auf ihrer nächsten Sitzung am 4. April über eine Pause bei ihren Zinserhöhungen diskutieren.

DEUTSCHLAND - Steuereinnahmen

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen, nachdem sie im Januar noch um 0,8 Prozent gestiegen waren. Hauptursache war ein Rückgang von 4,2 Prozent bei den Gemeinschaftssteuern, zu dem massgeblich steuerliche Erleichterungen wie die Erhöhung von Grundfreibetrag und Verschiebung der Tarifeckwerte durch das Inflationsausgleichsgesetz sowie die temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme beitrugen.

EU - Einstimminigkeitsprinzip

Bundeskanzler Olaf Scholz hat tiefgreifende EU-Reformen gefordert und ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips als unvermeidbar bezeichnet. "Es muss so sein, dass nicht ein Land alles aufhalten kann", sagte Scholz. Er pocht darauf, bei bestimmten Aufgaben mit qualifizierter Mehrheit entscheiden zu können und nannte als Beispiele die auswärtige Politik oder bestimmte Finanzthemen wie Steuerfragen.

FRANKREICH - Rentenreform

Die umstrittene Rentenreform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorbei an einer Abstimmung im Parlament ist verabschiedet. Die Regierung überstand zwei damit verbundene Misstrauensanträge. Damit steigt das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre. Nach der Verabschiedung kam es landesweit zu Protesten.

GLOBALE MINDESTSTEUER

Das Bundesfinanzministerium hat einen Entwurf für das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur globalen Mindeststeuer in deutsches Recht vorgelegt. Steuerpflichtig sollen demnach vor allem Geschäftseinheiten sein, die im Inland gelegen sind und zu einer Unternehmensgruppe gehören, die in ihren Konzernabschlüssen in mindestens zwei der letzten vier Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 750 Millionen Euro oder mehr ausgewiesen hat.

ISRAEL - Politik

Die rechtsreligiöse Regierung Israels hat einen Teil ihrer umstrittenen Justizreform geändert. Ein bereits in erster Lesung angenommener Gesetzentwurf zur Änderung der Auswahl von Richtern wurde modifiziert. Die neue Fassung sieht eine Vergrösserung des Gremiums zur Ernennung von Richtern vor.

KLIMAWANDEL

Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif sieht keine realistische Chance mehr, das 1,5-Grad-Limit der Erderwärmung noch einzuhalten. "Das ist ein Selbstbetrug", kommentierte er den neuen Report des Weltklimarates IPCC.

TÜRKEI/SYRIEN - Erdbebenfolgen

Sechs Wochen nach den verheerenden Erdbeben sind bei einer internationalen Geberkonferenz mehr als 7 Milliarden Euro an Hilfen zusammengekommen.

BANKENSEKTOR EUROZONE

Banken des Euroraums sind nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde kaum von der Abschreibung von CoCo-Anleihen wie im Fall der Übernahme der Credit Suisse betroffen. "Ich habe meine Mitarbeiter gebeten, das zu untersuchen. Das Ergebnis ist, dass die Exponierung gegenüber Credit Suisse sehr gering ist, besonders in Bezug auf AT1", sagte Lagarde in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Systemrisikorats ESRB im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.

HELLA

wird für 2022 in Summe 2,88 Euro je Aktie Dividende ausschütten. Zusätzlich zur Regeldividende von 0,27 Euro soll infolge des Ausstiegs aus dem Gemeinschaftsunternehmen HBPO eine Sonderdividende von 2,61 Euro kommen. Die mittlerweile zum französischen Konzern Forvia gehörende Hella hatte dies so bereits in Aussicht gestellt. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet Hella weiter mit einem währungs- und portfoliobereinigten Umsatz zwischen 8,0 und 8,5 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge wird auf 5,5 bis 7,0 Prozent prognostiziert.

VANTAGE TOWERS

Oak Holdings, das Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und den Investoren GIP und KKR, strebt das Delisting von Vantage Towers an. Im Rahmen des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots bietet es 32,00 Euro je Aktie, entsprechend dem Preis des im vergangenen Jahr vorgelegten Übernahmeangebots. Zuletzt lag der Kurs bei 33,32 Euro.

AMADEUS FIRE

geht davon aus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Jahresverlauf 2023 weiter stabilisiert und strebt eine Umsatz- und Gewinnsteigerung an. Im vergangenen Jahr wurden bei Umsatz und operativem EBITA neue Höchststände erreicht. Das Unternehmen will eine um 48 Prozent höhere Dividende von 4,50 Euro je Aktie zahlen. Im laufenden Jahr strebt Amadeus Fire einen Umsatz von 440 bis 470 (2022: 407,1) Millionen Euro und ein operatives EBITA von 73 bis 79 (68) Millionen Euro an.

CREDIT SUISSE

Die geplante Übernahme durch die UBS hat positive Auswirkung auf die Bonität. Die Ratingagenturen S&P und Moody's setzten die Credit Suisse auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Heraufstufung.

FERRARI

ist offenbar das Ziel einer Cyberattacke geworden und untersucht laut Mitteilung einen entsprechenden Vorfall, nachdem eine Tochtergesellschaft eine Lösegeldforderung bezüglich Kundenkontaktdaten erhalten habe. Der Cyberangriff soll keine Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben.

UBS

S&P Global Ratings hat den Ausblick nach der Ankündigung der milliardenschweren Übernahme von Credit Suisse auf negativ von stabil gesenkt. Die Bonitätsnoten wurden zunächst mit A- bzw. A-2 bestätigt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2023 02:35 ET (06:35 GMT)