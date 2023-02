MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Freundlich - Der DAX wurde von Linde (+3%) gestützt - dank positiver Analystenkommentare nach der Zahlenvorlage tags zuvor. Mit einem Kurssprung von 6 Prozent reagierten Bayer auf den schon länger im Raum stehenden Weggang von CEO Werner Baumann. Baumann stand seit dem Debakel um den Monsanto-Kauf in der Kritik. Gut kam auch die Nachfolgeregelung mit William Anderson von Roche an. VW verloren 1,5 Prozent, nachdem der Cashflow 2022 unter den Erwartungen ausgefallen war. Positiv wurden die Geschäftszahlen von Eon gewertet, für die Aktie ging es um 1,7 Prozent nach oben. Qiagen gewannen nach Zahlenausweis 1 Prozent. Positiv hob Jefferies den Gewinn hervor.Schwach verlief der Börsenstart der United-Internet-Tochter Ionos. Die Aktie schloss 5,2 Prozent unter Ausgabepreis auf Tagestief. Das Papier der Mutter United Internet gab um 0,6 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Siemens-Aktie verteuerte sich um 2,7 Prozent nach der Bekanntgabe erster Quartalszahlen und eines erhöhten Ausblicks. Deutsche Börse steigerten sich um 2,1 Prozent mit der Mitteilung, dass auch im Schlussquartal die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse kräftig gesteigert wurden (s.u.). Metro legten minimal zu. Das Unternehmen steigerte im ersten Geschäftsquartal den Gewinn unter dem Strich überproportional zum Umsatz. Allerdings hinterliessen Cyberattacken im wichtigen Oktober-Dezember-Quartal Spuren.

USA - AKTIEN

Leichter - Nach dem zunächst insgesamt positiv aufgenommenen Interview von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell, kamen den Investoren doch Zweifel an der taubenhaften Interpretation. Zur verschlechterten Stimmung trugen auch neue Aussagen von Fed-Vertretern bei. So sagte der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, die Notenbank müsse die "restriktiven" Zinssätze einige Jahre beibehalten,. Auch Fed-Gouverneur Christopher Waller stellt sich auf einen "längeren Kampf" zur Eindämmung der hohen Inflation ein. CVS Health stiegen um 3,5 Prozent. Der Gesundheitskonzern übernimmt wie zuvor bereits spekuliert den Betreiber von Primärversorgungszentren Oak Street Health (+4,6%) für rund 10,6 Milliarden Dollar. Under Armour (-8,2%) übertraf zwar die Markterwartungen klar, warnte aber auch vor Margendruck. Bei Uber Technologies (+5,5%) überzeugte der Ausblick auf die laufende Periode. Manchester United schossen um 10,5 Prozent in die Höhe, laut einem Bericht dürfte der Verein in Kürze ein Übernahmegebot aus Katar erhalten. Kyndryl legten um 21 Prozent zu, nachdem das von IBM abgespaltene Infrastrukturservicegeschäft im dritten Geschäftsquartal den Verlust überraschend deutlich verringert hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,43 -3,7 4,47 0,9

5 Jahre 3,80 -3,8 3,84 -19,8

7 Jahre 3,72 -4,7 3,77 -24,8

10 Jahre 3,63 -4,6 3,68 -25,1

30 Jahre 3,68 -3,2 3,71 -28,9

Der Rentenmarkt erholte sich etwas von den teils scharfen Abgaben der Vortage. Teilnehmer sprachen auch von einer technischen Gegenbewegung.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:52 % YTD

EUR/USD 1,0740 +0,2% 1,0713 1,0720 +0,3%

EUR/JPY 140,94 +0,2% 140,73 140,91 +0,4%

EUR/CHF 0,9869 +0,0% 1,0857 0,9874 -0,3%

EUR/GBP 0,8880 +0,0% 0,8876 0,8884 +0,3%

USD/JPY 131,23 -0,1% 131,35 131,42 +0,1%

GBP/USD 1,2094 +0,2% 1,2070 1,2068 -0,0%

USD/CNH 6,7891 -0,1% 6,7962 6,8033 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 22.612,62 -1,4% 22.931,32 22.753,81 +36,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt tat sich am Mittwoch wenig, der Dollar bewegte sich nur wenig. Der Yen kam nach den Vortagsgewinnen leicht zurück.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,49 78,47 +0,0% +0,02 -2,4%

Brent/ICE 85,19 85,09 +0,1% +0,10 -0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen um rund 1,5 Prozent, nachdem wegen der Erdbeben in der Südtürkei Ölterminals vorübergehend geschlossen worden waren. Der dadurch entstehende Engpass dürfte aber nur von kurzer Dauer sein, hiess es. Steigende US-Rohöllagerbestände drückten nur vorübergehend auf die Preise. Die US-Ölförderung erreichte den höchsten Wert seit 34 Monaten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.881,05 1.876,50 +0,2% +4,55 +3,1%

Silber (Spot) 22,42 22,38 +0,2% +0,05 -6,4%

Platin (Spot) 981,55 974,30 +0,7% +7,25 -8,1%

Kupfer-Future 4,08 4,04 +1,2% +0,05 +7,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte leicht zu. Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien hätten dem als Krisenwährung geltenden Edelmetall etwas Zulauf beschert, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK EZB

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hat vor einer Lohn-Preis-Spirale gewarnt. Die Bürger sollten auf hohe Lohnsteigerungen verzichten, forderte er. "Wenn wir in eine Lohn-Preis-Spirale kommen, muss die EZB die Zinsen noch weiter erhöhen als anderenfalls notwendig", erklärte er.

GELDPOLITIK USA

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich auf einen "längeren Kampf" zur Eindämmung der hohen Inflation eingestellt und geht davon aus, dass die Zinsen noch einige Zeit hoch bleiben müssen.

NIEDERLANDE - Inflation

Die Inflationsrate lag im Januar bei 7,6 Prozent, verglichen mit noch 9,6 Prozent im Dezember.

TÜRKEI / SYRIEN - Erdbeben

Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben ist die Gesamtzahl der Todesopferauf über 15.000 gestiegen. Die EU plant für Anfang März eine Geberkonferenz, um internationale Hilfe zu mobilisieren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Defizite im Krisenmanagement seiner Regierung nach dem verheerenden Erdbeben eingeräumt

USA - Politik

US-Präsident Joe Biden hat nach eigenen Angaben "noch nicht endgültig" über eine erneute Präsidentschaftskandidatur entschieden.

FLUGGASTVERKEHR

Der Fluggastverkehr könnte einer UN-Organisation zufolge in diesem Jahr wieder das Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie erreichen. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) geht davon aus, dass die Passagierzahlen bis zum Ende des laufenden Jahres etwa drei Prozent über dem Niveau von 2019 liegen könnten. 2024 könnte die Nachfrage demnach vier Prozent über dem Wert von 2019 liegen. Die Organisation prognostiziert eine "vollständige und nachhaltige" Erholung.

DEUTSCHE BÖRSE

hat auch im Schlussquartal die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse kräftig gesteigert und die Ziele für das Gesamtjahr übertroffen. Die Nettoerlöse stiegen im Quartal auf 1,17 (Vorjahr 0,935) Milliarden Euro. Analysten hatten 1,12 Milliarden geschätzt. Das EBITDA erhöhte sich auf 611 (504) Millionen. Hier lag die Prognose bei 587 Millionen. Der Nachsteuergewinn legte 359 (281) Millionen Euro zu - erwartet wurden 331 Millionen. Die zuletzt viel beachteten operativen Kosten stiegen im vierten Quartal auf 538 Millionen Euro. Sie lagen damit leicht über der Schätzung der Analysten von 526 Millionen. Im neuen Geschäftsjahr sollen die Erlöse 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro erreichen, das EBITDA 2,6 bis 2,8 Milliarden.

LINDE / BASF

Linde Engineering wird für BASF in China eine Anlage für Synthesegas errichten.

KWS SAAT

hat nach deutlich zweistelligem Umsatzwachstum im ersten Geschäftshalbjahr die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben auf ein Plus von 13 bis 15 Prozent anstatt 10 bis 12 Prozent.Unverändert rechnet das Unternehmen mit einer operativen Gewinnmarge zwischen 10 und 11 Prozent. Im ersten Geschäftshalbjahr stieg der Umsatz um rund 31 Prozent auf 563,7 Millionen Euro. Den EBITDA-Verlust verringerte KWS auf 24,5 von 42,5 Millionen Euro. Laut KWS standen einem deutlich gestiegenen Bruttoergebnis geplant höhere Kosten für Forschung & Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung gegenüber.

METRO

hat im ersten Geschäftsquartal den Gewinn unter dem Strich überproportional zum Umsatz gesteigert. Allerdings hinterliessen die Cyberattacken im wichtigen Oktober-Dezember-Quartal Spuren, wie Metro zuvor bereits avisiert hatte. Das bereinigte EBITDA erreichte 465 Millionen Euro, knapp 11 Prozent weniger als im Vorjahr. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 522 (Vorjahr 195) Millionen.

IONOS

hat wenige Tage vor dem Börsengang einen Kredit umgeschuldet. Am 27. Januar schloss der Webhoster im Zusammenhang mit dem Börsengang einen Kreditvertrag über 1,245 Milliarden Euro mit seinem Mutterkonzern United Internet ab, der drei bestehende Kreditvereinbarungen ablöst.

CREDIT AGRICOLE

hat im vierten Quartal mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Zum Wachstum trugen alle Divisionen der französischen Bank bei. Der Nettogewinn stieg auf 1,56 (1,43) Milliarden Euro, Analysten hatten mit 1,06 Milliarden gerechnet. Die Erträge legten auf 5,97 (5,82) Milliarden zu, bei einer Konsenserwartung von 5,61 Milliarden.

CREDIT SUISSE

