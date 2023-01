MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

überzeugte auch mit dem Ausblick auf die erste Periode nicht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,12 -9,2 4,21 -30,0

5 Jahre 3,52 -14,8 3,67 -47,6

7 Jahre 3,47 -13,1 3,60 -50,0

10 Jahre 3,42 -11,5 3,54 -45,6

30 Jahre 3,55 -11,6 3,67 -41,6

Am Anleihemarkt gab die Rendite zehnjähriger Papiere nach den US-Preisdaten kräftig um 11,5 Basispunkte nach auf 3,42 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Uhr Mi, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0842 -0,1% 1,0758 1,0754 +1,3%

EUR/JPY 140,09 -0,1% 141,78 142,55 -0,2%

EUR/CHF 1,0075 +0,1% 1,0033 1,0006 +1,8%

EUR/GBP 0,8893 +0,1% 0,8860 0,8869 +0,5%

USD/JPY 129,22 -0,0% 131,79 132,57 -1,5%

GBP/USD 1,2192 -0,2% 1,2144 1,2125 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,7423 +0,2% 6,7651 6,7785 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 18.806,31 -0,5% 18.143,25 17.338,34 +13,3%

Für den Dollar ging es nach den Inflationsdaten deutlich nach unten. Der Dollar-Index verlor 0,9 Prozent. "Wenn sich die Inflation weiter verlangsamt, hoffen viele Anleger, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik lockert", so Richard Flynn, Managing Director bei Charles Schwab U.K.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,12 78,39 -0,3% -0,27 -2,7%

Brent/ICE 83,67 84,03 -0,4% -0,36 -2,7%

Die Ölpreise bauten ihre Vortagesgewinne etwas aus. Für Brent und WTI ging es um bis zu 1,4 Prozent nach oben. Die deutlich gestiegenen wöchentlichen US-Öllagerdaten sind weiter keine Belastung. Laut Warren Patterson von der ING blickt der Markt über den Aufbau der Lagerbestände hinweg, der wahrscheinlich durch die Schliessung von Raffinerien an der US-Golfküste aufgrund der jüngsten kalten Witterung verursacht wurde. Er fügte hinzu, dass der Optimismus in Bezug auf die chinesische Nachfrage für Unterstützung sorgt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.895,63 1.896,90 -0,1% -1,27 +3,9%

Silber (Spot) 23,72 23,78 -0,3% -0,06 -1,1%

Platin (Spot) 1.068,25 1.069,00 -0,1% -0,75 +0,0%

Kupfer-Future 4,17 4,20 -0,5% -0,02 +9,5%

Der Goldpreis legte mit der Erwartung eines geringeren Zinserhöhungstempos der Fed zu. Stützend wirkte auch der schwächere Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,2 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

NOTENBANK USA

Die Zinsen müssen nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, noch weiter anziehen. Um die Inflation weiter zu drücken, müssten die Zinsen auf über 5 Prozent steigen, sagte er. "Ich würde es bevorzugen, wenn wir so schnell wie möglich dahin gelangen", so Bullard weiter. "Ich sehe keinen Sinn darin, dies hinauszuzögern." Die "Taktik" künftiger Zinserhöhungen sei aber nicht so wichtig wie der Zustand der Wirtschaft insgesamt.

CHINA HANDELSBILANZ

Chinas Handelsbilanzüberschuss hat 2022 wegen starker Exporte bis zum Jahresende ein Rekordhoch erreicht. Insgesamt stiegen die Exporte um 7 Prozent auf einen neuen Höchststand von 3,59 Billionen US-Dollar. Sie übertrafen damit den bisherigen Rekord von 3,36 Billionen US-Dollar aus dem Jahr 2021, zeigen die am Freitag von der Allgemeinen Zollverwaltung veröffentlichten Daten. Die Importe stiegen im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent. Der Handelsbilanzüberschuss betrug damit 877,6 Milliarden Dollar, der den bisherigen Höchststand von 676,43 Milliarden Dollar ebenfalls aus dem Jahr 2021 übertraf, so der Datenanbieter Wind.

SÜDKOREA LEITZINS

Die Zentralbank Südkoreas hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent angehoben und die Tür für eine weitere geldpolitische Straffung offen gelassen. Die Bank of Korea hob den Sieben-Tage-Repo-Satz zum siebten Mal in Folge an, um die Inflation zu bekämpfen, die in letzter Zeit zwar nachgelassen hat, aber immer noch hoch ist.

INDUSTRIEPOLITIK EU

Die SPD-Bundestagsfraktion hat eine neue EU-Industriepolitik mit mehr Mitteln zur Förderung von Zukunftstechnologien gefordert, für die auch "zusätzliche gemeinsame Finanzierungsinstrumente" eingesetzt werden könnten. Dazu sollten nicht genutzte Mittel aus dem EU-Wiederaufbauprogramm "Next Generation EU" umgewidmet und insbesondere das Energieinvestitionsprogramm "Re-Power EU" zusätzlich gestärkt werden.

HELLA

hat im zweiten Geschäftsquartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Alle Geschäftsbereiche verzeichneten eine positive Geschäftsentwicklung, wie das mittlerweile zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehörende Unternehmen mitteilte. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 per Ende Mai präzisierte die in Lippstadt ansässige Hella. Demnach wird der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz nun am oberen Ende der Bandbreite von rund 7,1 bis 7,6 Milliarden Euro erwartet. Die um Strukturmassnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge sieht das Unternehmen dagegen am unteren Ende der Bandbreite von rund 5,5 bis 7,0 Prozent.

TESLA

hat die Preise für einige seiner in den USA verkauften Fahrzeuge um fast 20 Prozent gesenkt, um neue Käufer anzulocken.

