MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Leichter - Vonovia verloren 5,6 Prozent, nachdem Moody's die Kreditwürdigkeit um eine Stufe gesenkt hatte. Nach Gewinnen von mehr als 4 Prozent am Vortag ging es für Zalando um 5,8 Prozent nach unten. Nachdem die Aktie von Shorteindeckungen profitiert habe, hätten die Anleger nun im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen verkauft, hiess es. Teamviewer ist auch im dritten Quartal deutlich gewachsen und hat die Profitabilität klar verbessert. Für die Aktie ging es darauf um 13,4 Prozent nach oben. Norma legten um 2,4 Prozent zu. Baader sprach von einem starken Umsatzwachstum und betonte die leicht verbesserte EBIT-Marge. Mit einem Minus von 1,9 Prozent reagierten Fielmann auf eine Gewinnwarnung . Die Warnung sei keine wirkliche Überraschung gewesen, der Einzelhandel allgemein habe im gegenwärtigen Umfeld Probleme, hiess es.

XETRA-NACHBÖRSE

Stemmer Imaging wurden bei Lang & Schwarz rund 5 Prozent höher gestellt. Der Experte für Bildverarbeitung steigerte im dritten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen Umsatz und Ergebnis deutlich und hob den Ausblick an. Für Dic Asset ging es um 1 Prozent nach unten, nachdem das Immobilienunternehmen die Prognose für 2022 gesenkt hatte. Patrizia kamen um rund 3 Prozent zurück. Der Immobilieninvestor senkte wegen eines zunehmend schwächeren Marktumfelds ebenfalls seine Prognose für 2022. Leoni (-5,4%) weitete im dritten Quartal den Verlust zum Vorjahr trotz höherer Umsätze aus. Der Kurs von Allane (ehemals Sixt Leasing) legte um über 5 Prozent zu. Das Unternehmen rechnet damit, dass die im August kommunizierte Erwartung für das Vorsteuerergebnisses 2022 voraussichtlich überschritten wird. Kromi Logistik schossen über 40 Prozent nach oben. Das Unternehmen will die Minderheitsaktionäre herausdrängen und ihnen dazu eine Barabfindung von 8,50 Euro pro Aktie zahlen. Vor der Mitteilung war der Kurs mit 6,05 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Mit ausgeprägter Schwäche reagierten die US-Aktien auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur weiteren Zinspolitik. Als Powell ausführte, mit der Geldpolitik auf Kurs zu bleiben, und "fest entschlossen" zu sein, die Inflation auf 2 Prozent zu bringen und ein langsameres Wachstum nötig sei, um die Inflation zu senken, rutschten Aktien- und Anleihen deutlich ab. Im Vorfeld kursierende Hoffnungen auf ein klareres Signal für ein behutsameres Vorgehen bei den Zinserhöhungen, wurden damit enttäuscht. Bei den Einzelwerten verloren AMD 1,7 Prozent. Der Chiphersteller hatte die Erwartungen knapp verfehlt und enttäuschte auch mit dem Ausblick. Einige Marktteilnehmer hätten aber ein noch schlechteres Abschneiden erwartet, hiess es zur zunächst klar positiven Kursreaktion der Aktie. Airbnb (-13,4%) meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz, der Vermittler von Ferienunterkünften enttäuschte aber mit einem verhaltenen Ausblick. Tupperware brachen um über 40 Prozent ein. Das Unternehmen hatte schwächer abgeschnitten als erwartet und die eigenen Ziele verfehlt und will nun weitere Restrukturierungsmassnahmen vornehmen und Lagerbestände abbauen. Apple verloren 3,7 Prozent. Nach einem Corona-Ausbruch im grössten iPhone-Werk der Welt im chinesischen Zhengzhou haben Behörden das Gebiet rund um die Fabrik abgeriegelt. Apple drohen damit Produktionseinschränkungen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,59 +3,3 4,55 385,6

5 Jahre 4,30 +1,8 4,28 303,5

7 Jahre 4,20 +2,7 4,17 275,5

10 Jahre 4,09 +4,2 4,04 257,6

30 Jahre 4,12 +2,4 4,09 221,8

Am Rentenmarkt zogen die Renditen mit den eher falkenhaften Powell-Aussagen moderat an, nachdem sie sich zuvor weitgehend unverändert gezeigt hatten. Im Zehnjahresbereich ging es um 5 Basispunkte nach oben auf 4,09 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9815 0% 0,9815 0,9865 -13,7%

EUR/JPY 144,90 -0,2% 145,20 145,09 +10,7%

EUR/CHF 0,9958 +0,1% 0,9969 1,0004 -5,0%

EUR/GBP 0,8615 -0,0% 0,8619 0,8610 +2,5%

USD/JPY 147,60 -0,2% 147,93 147,08 +28,2%

GBP/USD 1,1394 +0,1% 1,1388 1,1459 -15,8%

USD/CNH 7,3300 -0,2% 7,3430 7,3165 +15,4%

Bitcoin

BTC/USD 20.321,62 +1,1% 20.099,38 20.383,23 -56,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab zunächst nach, holte die Verluste mit den weiteren Powell-Ausführungen dann aber mit der Aussicht auf weiter deutlich steigende Zinsen mehr als wieder auf. Der Dollarindex lag zuletzt 0,5 Prozent höher, der Euro sank auf 0,9833 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,35 90 -0,7% -0,65 +28,0%

Brent/ICE 95,73 96,16 -0,4% -0,43 +30,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen um knapp 1 Prozent an, nachdem die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche überraschend deutlich gesunken sind. Bereits am Vorabend hatten Daten eines Branchenverbands eine deutliche Abnahme gezeigt. Vor den Powell-Aussagen hatte das Plus aber schon 2 Prozent betragen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.634,76 1.634,10 +0,0% +0,66 -10,6%

Silber (Spot) 19,27 19,21 +0,3% +0,06 -17,4%

Platin (Spot) 933,15 935,15 -0,2% -2,00 -3,9%

Kupfer-Future 3,45 3,47 -0,5% -0,02 -21,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Bund und Länder haben sich auf die Gas- und Strompreisbremse verständigt. Bei den Gaspreisen soll die Deckelung bei 12 Cent pro Kilowattstunde liegen, beim Strompreis bei 40 Cent. Dies soll nun zusammen mit anderen Regelungen umgesetzt werden, wie eine Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen bei Stromproduzenten. Bundeskanzler Scholz nannte zunächst keine Termine für die Umsetzung. Laut NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst plädierten die Bundesländer einstimmig dafür, dass die Gaspreisbremse früher als bisher geplant kommt, weil ansonsten eine Lücke im Januar bleibe, wo sie noch nicht gelte.

VERKEHRSPOLITIK DEUTSCHLAND

Bund und Länder haben sich auf eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr geeinigt. Das bundesweit gültige "Deutschlandticket" soll 49 Euro kosten.

UKRAINE-KRIEG

-Der UN-Sicherheitsrat hat eine von Russland eingereichte Resolution zur Untersuchung von Vorwürfen einer Beteiligung der USA an der Entwicklung biologischer Waffen in der Ukraine abgelehnt.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Oktober verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 48,4 (September: 49,3) Punkte.

BRASILIEN

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seine Anhänger aufgefordert, aus Protest gegen seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl errichtete Strassenblockaden aufzulösen.

GROssBRITANNIEN

Die Mehrheit der Briten hält den Brexit laut Meinungsforschern inzwischen für einen Fehler.

DIC ASSET

hat die Prognose für 2022 gesenkt. Das Betriebsergebnis (FFO) wird nun mit 114 bis 117 (zuvor: 130 bis 136) Millionen Euro erwartet und die Erträge aus dem Immobilienmanagement mit 90 bis 95 (zuvor: 105 bis 115) Millionen Euro.

HEIDELBERG MATERIALS

hat trotz der hohen Energiepreise im Sommer den Gewinn im dritten Quartal leicht gesteigert. Mit Blick auf das Jahresende rechnet der Baustoffkonzern aber mit leicht rückläufiger Nachfrage und hat deshalb die Ergebnisprognose 2022 so präzisiert, dass im schlechtesten Fall ein Rückgang um 10 Prozent möglich ist. Seit dem Sommer galt die Aussage, dass der operative Gewinn leicht unter Vorjahr liegen werde. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 5.852 +16% 5.719 +13% 5.058

Ergebnis laufendes Geschäft* 1.193 +1% 1.174 -0,2% 1.176

Ergebnis laufendes Geschäft 874 +1% 855 -2% 869

- * vor Abschreibungen

ZALANDO

