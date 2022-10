MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Chevron 1,1 Prozent und Exxon 2,9 Prozent nach starken Zahlen. Auch Intel (+10,7%) schnitt besser ab als erwartet. T-Mobile US (+7,4%) ist in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und hat die Jahresprognose erhöht. Die Twitter-Aktie war vom Handel ausgesetzt. Derweil hat Elon Musk die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter abgeschlossen und sofort Führungskräfte des Unternehmens gefeuert.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,41 +12,7 4,29 368,2

5 Jahre 4,18 +11,9 4,06 292,3

7 Jahre 4,09 +10,0 3,99 265,5

10 Jahre 4,00 +8,2 3,92 249,4

30 Jahre 4,13 +4,1 4,08 222,6

Am Anleihemarkt legten die Notierungen nach den kräftigen Gewinnen den Rückwärtsgang ein. Teilnehmer sprachen davon, dass angesichts der weiter straffen Geldpolitik der US-Notenbank die Renditen in jüngster Zeit etwas zu rasch gesunken seien. Für die kommende Woche wird mit einem Zinsschritt um 75 Basispunkte gerechnet.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9943 -0,1% 0,9958 0,9940 -12,6%

EUR/JPY 146,95 -0,1% 147,08 146,63 +12,3%

EUR/CHF 1,0025 -0,1% 1,0036 1,0031 -4,4%

EUR/GBP 0,8577 -0,1% 0,8584 0,8585 +2,1%

USD/JPY 147,79 +0,1% 147,70 147,48 +28,4%

GBP/USD 1,1593 -0,1% 1,1600 1,1581 -14,3%

USD/CNH 7,2973 +0,3% 7,2726 7,2803 +14,8%

Bitcoin

BTC/USD 20.485,32 -0,5% 20.583,83 20.491,38 -55,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte leichte Stärke. Am Vortag war er gegen den Euro kräftig vorgerückt, weil Aussagen der EZB als taubenhaft interpretiert wurden. Die Gemeinschaftswährung blieb unter der Parität mit einem Kurs von etwa 0,9960 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,10 87,9 -0,9% -0,80 +24,7%

Brent/ICE 94,84 95,77 -1,0% -0,93 +28,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 87,90 Dollar. In mehreren chinesischen Städten wurden die Covid-19-Beschränkungen verschärft, dies lastete laut Teilnehmern auf den Preisen. Schwache Konjunkturdaten aus China belasten die Ölpreise am Montagmorgen weiter.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.641,60 1.644,35 -0,2% -2,76 -10,3%

Silber (Spot) 19,14 19,22 -0,4% -0,08 -17,9%

Platin (Spot) 936,25 947,75 -1,2% -11,50 -3,5%

Kupfer-Future 3,39 3,43 -1,2% -0,04 -23,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

In Anbetracht des festeren Dollar und steigender Marktzinsen mieden Anleger das zinslos gehaltene Gold. Die Feinunze ermässigte sich um 1,3 Prozent auf 1.642 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Russland hat das zur Eindämmung einer globalen Ernährungskrise abgeschlossene Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide vom Juli ausgesetzt.

KONJUNKTUR CHINA

Die Industrietätigkeit Chinas ist im Oktober, auch wegen der strengen Corona-Beschränkungen, stärker zurückgegangen als befürchtet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Oktober auf 49,2 Punkte von 50,1 im September, teilte das Nationale Amt für Statistik am Montag mit. Der Indikator liegt damit unter der Marke von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf lediglich 49,7 Punkte gerechnet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der die Dienstleistungs- und Bautätigkeit umfasst, gab im Oktober auf 48,7 Punkte nach von 50,6 im September.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Industrieproduktion Sep -1,6% (PROG: -1,0%) gg Vm

*Japan/Einzelhandelsumsatz Sep +4,5% gg Vorjahr

*Japan/Industrieproduktion Juli-Sep +5,9% gg Vq

WAHL BRASILIEN

Der linksgerichtete frühere Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva hat die Präsidentschaftswahl in Brasilien gewonnen. Die Wahlbehörden erklärten Lula am Sonntag nach Auszählung von fast allen Wahllokalen mit rund 51 Prozent der Stimmen in der Stichwahl zum Sieger der Präsidentschaftswahl.

NORDIRLAND

Wegen der politischen Blockade im Streit um Nordirlands Status nach dem Brexit muss die britische Provinz Neuwahlen abhalten. Nachdem sich die beiden wichtigsten Parteien nicht innerhalb einer vorgegebenen Frist auf eine Regierungsbildung einigen konnten, sei er "rechtlich gezwungen", Neuwahlen anzusetzen, erklärte der britische Nordirlandminister Chris Heaton-Harris am Freitag. Es ist bereits die zweite Wahl in Nordirland in diesem Jahr.

GASPREISBREMSE DEUTSCHLAND

Die von der Bundesregierung eingesetzte Gaspreis-Kommission schlägt nach Handelsblatt-Informationen vor, die Gaspreisbremse "nur Unternehmen zu gewähren, die die betroffenen Standorte erhalten". Das gehe aus dem Abschlussbericht der Kommission hervor, der am Montag der Bundesregierung übergeben werden soll, berichtet die Zeitung.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Der für den 1. Januar 2023 geplante Start des Bürgergeldes könnte sich nach einem Bericht des Tagesspiegel verzögern. Demnach will die Union das zustimmungspflichtige Gesetz in seiner jetzigen Form im Bundesrat blockieren, falls die Ampelkoalition nicht zu weitreichenden Zugeständnissen bereit ist.

RATING PORTUGAL

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Rating für Portugal um eine Stufe auf BBB+ nach oben gesetzt - mit positivem Ausblick.

METRO

Die Aktionäre werden für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 wohl erneut auf eine Dividende verzichten müssen. Nachdem es bereits für das Vorjahr keine Ausschüttung gegeben hatte, sieht es nun nicht besser aus, wie Metro-Chef Steffen Greubel im Interview mit der Börsen-Zeitung durchblicken liess. Der Grund sind die erheblichen Sonderlasten, die nach neun Monaten zu fast 400 Millionen Euro Nettoverlust führten. "Diese Lasten sind der Hauptgrund dafür, dass wir nach neun Monaten ein negatives Ergebnis je Aktie hatten und damit laut unserer Dividendenpolitik nicht ausschütten würden", sagt Greubel der Zeitung.

HOME24

Das Übernahmeangebot der Einrichtungshauskette XXXLutz für den Online-Möbelhändler bekommt Unterstützung: Nun geben auch die SGW-Immo-GmbH und die LSW GmbH eine Kaufofferte für das Online-Unternehmen ab und tun sich dabei mit dem Einrichtungshaus zusammen, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Der Aufsichtsrat der Telefonica Deutschland Holding AG hat den Telekommunikationsexperten Andreas Laukenmann zum künftigen Chief Consumer Officer (CCO) und Vorstandsmitglied bestimmt.

STELLANTIS / GUANGZHOU

schicken ein verlustschreibendes Joint-Venture in die Insolvenz. Stellantis werde aber weiter Dienstleistungen für bestehende und künftige Kunden der Marke Jeep in China erbringen, teilte Stellantis mit. Das Vorhaben, für das Gemeinschaftsunternehmen Insolvenz anzumelden, sei von den Aktionären des Joint Ventures genehmigt worden. Sellantis hatte den Wert seiner Investition in das Joint Venture und anderer damit verbundener Vermögenswerte bereits in den Ergebnissen für das erste Halbjahr abgeschrieben.

IPO / GEELY

Die chinesische Geely Automobile Holdings will ihre Sparte für E-Autos ausgliedern und die Börse bringen. Als Grund nannte der Konzern das starke Wachstum in dem Bereich. Die Börse in Hongkong, an der Geely Automobile gelistet ist, hat einer Notierung der Zeekr Intelligent Technology Holding zugestimmt. Laut Geely Automobile sind die Details, wie etwa die Bedingungen der Abspaltung oder Umfang des Angebots sowie die Preisspanne, noch nicht endgültig festgelegt worden. Geely hält Beteiligungen an Volvo Cars oder Mercedes-Benz.

TWITTER

Der Kurznachrichtendienst plant nach Informationen von Insidern schon wenige Tage nach der Übernahme durch den US-Milliardär Elon Musk umfangreiche Entlassungen. Es sei zu erwarten, dass sowohl Softwareingenieure als auch andere Mitarbeiter von dem Abbau betroffen sein werden, sagte einer der Informanten. Welches Ausmass die Entlassungen haben könnten, blieb zunächst unklar. Twitter beschäftigt nach eigenen Angaben rund 7.500 Mitarbeiter.

GENERAL MOTORS / TWITTER

Nach der Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter durch Tesla-Chef Musk hat der US-Autobauer angekündigt, seine bezahlten Anzeigen in dem Onlinedienst "vorübergehend" auszusetzen. "Wir sprechen mit Twitter, um die Ausrichtung der Plattform unter seinem neuen Besitzer zu verstehen", erklärte ein Sprecher des Unternehmens.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)