MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Mit deutlichen Aufschlägen zeigten sich die Anleihen. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich um 9,1 Basispunkte auf 3,00 Prozent. Händler sprachen vor einer weiter erhöhten Sorge vor einem konjunkturellen Abschwung, was dem "sicheren Hafen" Anleihen kräftigen Zulauf beschert habe. Die Zehnjahresrendite habe in den vergangenen Wochen vor diesem Hintergrund kontinuierlich nachgegeben, nachdem sie am 14. Juni bereits 3,48 Prozent erreicht habe.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0460 -0,2% 1,0481 1,0463 -8,0%

EUR/JPY 141,10 -0,8% 142,27 142,20 +7,8%

EUR/CHF 0,9999 -0,1% 1,0469 0,9989 -3,6%

EUR/GBP 0,8627 +0,2% 0,8609 0,8609 +2,7%

USD/JPY 134,92 -0,6% 135,75 135,88 +17,2%

GBP/USD 1,2126 -0,5% 1,2183 1,2156 -10,4%

USD/CNH 6,7201 +0,4% 6,6944 6,6996 +5,8%

BTC/USD 19.459,14 +3,6% 18.788,33 19.167,22 -57,9%

Der Dollar gab zwischenzeitliche Gewinne mit neuen, einen Tick günstiger ausgefallenen Preisdaten wieder ab. Dazu drückten die deutlich fallenden US-Renditen. Der Dollar-Index fiel um 0,3 Prozent.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 105,56 105,76 -0,2% -0,20 +46,3%

Brent/ICE 108,83 109,03 -0,2% -0,20 +45,3%

Die Ölpreise gaben weiter nach, um bis zu 3,6 Prozent. Am Vortag hatten die wöchentlichen US-Lagerdaten gezeigt, dass sich die Benzinnachfrage nicht erhöht sondern reduziert hat. Ausserdem einigte sich die Opec+ nach Angaben von Delegierten auf eine Erhöhung der Ölproduktion geeinigt und bestätigte damit einen Plan bestätigt, den sie bereits Anfang des Monats angekündigt hatte. Der Markt sehe zudem den anstehenden Besuch von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien als einen möglichen Plan Washingtons, die Saudis davon zu überzeugen, mehr Öl zu fördern, hiess es.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,83 1.807,32 -0,2% -4,49 -1,5%

Silber (Spot) 20,13 20,27 -0,7% -0,14 -13,7%

Platin (Spot) 900,60 897,13 +0,4% +3,48 -7,2%

Kupfer-Future 3,62 3,71 -2,5% -0,09 -18,5%

Der Goldpreis (-0,6%) verzeichnete den vierten Handelstag in Folge Abgaben. Der starke Dollar und die Zinssteigerungserwartungen belasteten das Edelmetall weiter, wobei es erneut nicht von der anhaltenden Risikoaversion an den Märkten profitiert habe, sagte ein Analyst.

Die Weltgesundheitsorganisation rechnet mit einer neuen Corona-Welle in diesem Sommer in Europa. Das Coronavirus werde sich voraussichtlich stark verbreiten, weil die Länder der gesamten Region ihre bisherigen Schutzmassnahmen aufgehoben hätten.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat zum 25. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China ein Festhalten am Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" bekräftigt. Peking hat seinen Einfluss auf Hongkong aber über die Jahre Schritt für Schritt ausgeweitet. 2019 kam es zu Massenprotesten, die brutal niedergeschlagen wurden. 2020 zwang Peking dem Autonomiegebiet ein sogenanntes Sicherheitsgesetz auf, das die demokratischen Grundrechte wie Meinungs- oder Versammlungsfreiheit massiv einschränkt.

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im Juni stark erholt und ist so gut wie seit Mai 2021 nicht mehr. Zudem wurde eine dreimonatige Schrumpfungsphase beendet. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,7 von 48,1 Punkten im Mai. Der staatliche offizielle Einkaufsmanagerindex war auf 50,2 (Vormonat: 49,6) Punkte gestiegen. Er ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Grossunternehmen ausgerichtet.

Die Stimmung unter Japans grossen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis Juni stärker eingetrübt als erwartet. Der Hauptindex, der die Stimmung der grossen Hersteller misst, lag bei plus 9, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. In der März-Umfrage hatte der Index noch plus 14 erreicht. Damit hat sich die Stimmung zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Volkswirte hatten mit plus 12 gerechnet.

will aktiv gegen den wachsenden Einfluss Russlands und Chinas in Afrika und Nahost vorgehen.

haben sich nach vierjährigen Verhandlungen auf ein Freihandelsabkommen verständigt.

Die Ratingagentur Moody's hat der Commerzbank eine schlechtere Bonitätsnote zugewiesen von A2 nach zuvor A1 gegeben. Der Ausblick wurde gleichzeitig auf stabil von negativ angehoben.

Die erste Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft Verdi ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Verdi fordert für die Beschäftigten 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

beendet eine ältere Rechtssache mit einem Vergleich in Höhe von 105 Millionen Euro. Der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Sachverhalt reicht mehr als zehn Jahre zurück. Rund die Hälfte der Vergleichssumme ist durch bestehende Rückstellungen gedeckt.

