MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Euro zeigte sich derweil wenig beeindruckt von den Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Verbraucherpreise stiegen im März zwar stärker als von Ökonomen prognostiziert, was den Markt aber nach an den vorigen Tagen veröffentlichten Verbraucherpreisdaten aus einzelnen Ländern, etwa Deutschland und Spanien, nicht mehr wirklich überraschte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 99,33 99,27 +0,1% 0,06 +34,3%

Die Ölpreise stabilisierten sich. Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, Teile der US-Ölreserven freizugeben, dürfte nach Ansicht von Beobachtern kurzfristig die Preise deckeln. Wegen des andauernden Kriegs in der Ukraine dürfte die Massnahme jedoch nur vorübergehend Wirkung zeigen. Im Blick stand am Ölmarkt ferner eine kurzfristig anberaumte Konferenz der Internationalen Energieagentur, bei der die Freigabe von Reserven beschlossen wurde. Allerdings wurden keine Mengen und Termine genannt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.919,78 1.925,30 -0,3% -5,52 +4,9%

Silber (Spot) 24,68 24,64 +0,2% +0,04 +5,9%

Platin (Spot) 990,00 986,95 +0,3% +3,05 +2,0%

Der Goldpreis gab etwas nach, verblieb aber in seiner Spanne zwischen 1.920 und 1.960 Dollar je Unze.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Russland hat angesichts des Vorwurfs von Kriegsverbrechen im ukrainischen Butscha für Montag eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. Moskau habe die Sitzung wegen der "abscheulichen Provokationen ukrainischer Radikaler" beantragt, erklärte der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanskij am Sonntag auf Twitter. Die russische Armee hatte sich kürzlich aus der Region um die ukrainische Hauptstadt Kiew zurückgezogen. Im Vorort Butscha wurden anschliessend nach Angaben der ukrainischen Behörden hunderte Leichen von Zivilisten gefunden.

RUSSLAND-SANKTIONEN EU / CHINA

Die EU hat China vor einer Unterstützung Russlands bei der Umgehung westlicher Sanktionen gewarnt. "Dies würde zu einem grossen Image-Schaden für China hier in Europa führen" und seinen Wirtschaftsbeziehungen zu Europa schaden, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem virtuellen Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Freitag.

CHINA

Die chinesische Regierung hat erstmals explizit bestritten, die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs umgehen zu wollen. "Wir tun nichts absichtlich, um die von den Amerikanern und Europäern gegen Russland verhängten Sanktionen zu umgehen", sagte der Generaldirektor der Abteilung für europäische Angelegenheiten des chinesischen Aussenministeriums, Wang Lutong, am Samstag bei einer Pressekonferenz. Die Strafmassnahmen kritisierte er dennoch.

PRÄSIDENTENWAHL SERBIEN

Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic hat sich nach der Parlaments- und Präsidentenwahl zum Sieger erklärt. Er habe in der ersten Wahlrunde 2.245.000 Stimmen erhalten, sagte Vucic am Sonntag in einer Siegesrede im Fernsehen. Das seien rund 60 Prozent aller Stimmen. Es war bereits damit gerechnet worden, dass der Staatschef im Amt bestätigt wird. Vucics Serbische Progressive Partei (SNS) dürfte den Umfragen zufolge auch ihre Mehrheit im Parlament verteidigen.

NORDKOREA-SANKTIONEN USA

Die USA haben nach Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Das US-Finanzministerium gab am Freitag Finanzsanktionen gegen das nordkoreanische Ministerium für Raketenindustrie und vier an das Ministerium angeschlossene Handelsunternehmen bekannt.

ÖLRESERVEN INTERNATIONALE ENERGIEAGENTUR

Mehrere westliche Länder und ihre Verbündeten wollen dem Beispiel der USA folgen und Öl aus ihren Reserven freigeben. Die Nationen der Internationalen Energieagentur (IEA) - zu denen neben den USA der Grossteil Europas, Kanada, Mexiko, Japan und Südkorea gehören - werden die beabsichtigten Mengen voraussichtlich Anfang nächster Woche bekanntgeben, wie eine mit den Vorgängen vertraute Person sagte.

FED

Der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, plädiert für eine schrittweise Erhöhung der Zinssätze, damit die US-Notenbank beobachten könne, wie sich Störungen in der Lieferkette auswirken. Evans sagte am Freitag, er befürworte weiterhin eine schrittweise Erhöhung des Leitzinses der Fed um je 25 Basispunkte bis März 2023. Auf diese Weise würde der Leitzins auf etwa 2,5 Prozent angehoben, was laut Evans ein "neutraler" Zinssatz ist, der das Wachstum weder fördert noch dämpft.

FED

Die US-Notenbank könnte bereits auf ihrer Sitzung am 3. und 4. Mai mit dem Verkleinern ihrer Bilanz beginnen, um auf die "besonders akuten" Inflationsrisiken in den USA zu reagieren, sagte der Chef der New Yorker Fed, John Williams. Da die U.S. Federal Reserve die Leitzinsen bereits erhöht hat, deutete Williams an, dass die US-Notenbank nun damit beginnen wird, die finanziellen Bedingungen über einen zweiten Weg zu straffen, indem sie ihr fast 9 Billionen Dollar schweres Portfolio an Staatsanleihen und Mortgage-backed Securities jeden Monat abbauen lässt.

FED

Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, sieht inzwischen eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Mai. "Wenn es bis zur nächsten Sitzung nicht zu einer negativen Überraschung kommt, spricht mehr für 50", sagte Daly in dem Interview mit der Financial Times. "Ich bin zuversichtlicher, dass diese frühzeitigen Anpassungen angemessen wären."

EZB

Die Europäische Zentralbank sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel trotz der wachstumsdämpfenden Wirkung des russischen Kriegs gegen die Ukraine normalisieren. In einem Workshop von European House - Ambrosetti begründete Schnabel diese Forderung mit der Einschätzung, dass die Inflation mittelfristig über 2 Prozent zu bleiben drohe, weil der Krieg die private Nachfrage voraussichtlich nicht deutlich genug schwächen werde, um die Inflation ausreichend zu bremsen.

DATENSCHUTZ

Die EU-Kommission will gegen den Einsatz der Spionage-Software Pegasus in Europa vorgehen. Europa könne den Rest der Welt sehr viel besser vom Wert von Datenschutz überzeugen, wenn diese und andere umstrittene Software hier nicht zum Einsatz komme, sagte die Vizepräsidentin der Brüsseler Behörde, Vera Jourova, der Wirtschaftswoche in einem am Samstag veröffentlichten Interview.

WITSCHAFTSENTWICKLUNG EUROPA

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine könnte nach Einschätzung der OECD zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums in Europa um ein bis anderthalb Prozentpunkte führen. Die Inflation könnte je nach Dauer des Krieges "um zwei bis zweieinhalb Prozentpunkte" steigen, sagte die Chefvolkswirtin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Laurence Boone, der französischen Zeitung Journal du Dimanche.

WITSCHAFTSENTWICKLUNG DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) rechnet in Folge des Ukraine-Kriegs mit einem Wohlstands-Verlust in Deutschland, den der Staat nicht auffangen kann. "Ich habe ernsthafte Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Das Wachstum geht zurück, die Preise steigen", sagte Linder der Bild am Sonntag. "Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer, zum Beispiel weil wir mehr für importiere Energie zahlen müssen. Diesen Wohlstandsverlust kann auch der Staat nicht auffangen."

ENERGIEPOLITIK Deutschland

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich gegen einen Importstopp von Gas- und Öllieferungen aus Russland ausgesprochen. "Die Sanktionen sind bereits beispiellos. Sie müssen aber das Putin-Regime treffen und nicht die Stabilität Deutschlands gefährden", sagte Lindner der Bild am Sonntag. "Würde man nur mit dem Herzen entscheiden können, wüsste ich, was zu tun ist. Ein Importstopp hätte aber dramatische Auswirkungen auf unser Land." Dabei gehe es nicht einmal um Geld, sondern um die physikalische Verfügbarkeit von Energie.

CO2-KOSTEN

Bei der geplanten Aufteilung der CO2-Kosten im Gebäudebereich zwischen Mieter und Vermieter haben sich die beteiligten Ministerien auf die Details eines Stufenplans geeinigt. Bundeswirtschafts-, Bundesbau- und Bundesjustizministerium vereinbarten nach Angaben vom Sonntag, dass sich der Anteil für Vermieter und Mieter an der Energiebilanz der jeweiligen Gebäude orientiert. Die Berechnung erfolgt in zehn Stufen für Wohngebäude.

AUTOBRANCHE

Die grossen Automobilhersteller haben in den USA im ersten Quartal weniger verkauft, auch weil weniger Autos als üblich in den Autohäusern verfügbar waren. Analysten gehen davon aus, dass der US-Absatz der Branche im ersten Quartal um bis zu 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen sei könnte. Führungskräfte aus der Automobilindustrie und Händler berichten, dass die Nachfrage nach wie vor stark ist und die meisten neuen Pkw und Lkw fast sofort nach dem Eintreffen auf dem Parkplatz verkauft werden. Aber Störungen in der Lieferkette belasten weiterhin die Produktion in den Fabriken.

VERSICHERUNGSSEKTOR

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband für das private Versicherungsgewerbe haben sich Verdi und dem AGV zufolge in der dritten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss für die rund 160.000 Beschäftigten im Innendienst der privaten Versicherungswirtschaft geeinigt. Der Einigung waren laut Verdi Streiks in zahlreichen Versicherungsunternehmen vorausgegangen.

Bayer

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 04, 2022 01:32 ET (05:32 GMT)