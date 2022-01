MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

- Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat die Marke von 100.000 an einem Tag überstiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden am Mittwochmorgen mit 112.323 (Vorwoche: 80.430) an. - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet damit, dass die Omikron-Welle erst in einigen Wochen ihren Höhepunkt erreichen wird.

-Neuer Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen in Frankreich: Die französische Gesundheitsbehörde meldete am Dienstagabend mehr als 464.000 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden. Am Montag hatte sie gut 102.000 Neuansteckungen registriert. Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage wurden damit zuletzt mehr als 300.000 Neuinfektionen pro Tag erfasst.

- Brasilien hat mit 137.103 Fällen innerhalb von 24 Stunden laut den Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Dienstag einen neuen Rekord bei den Corona-Infektionen verzeichnet.

- Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat eindringlich vor einer Verharmlosung der Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt.

POLEN

hat nach dem Cyberangriff auf die Ukraine seine Cybersicherheits-Warnstufe erhöht.

POLEN / UNGARN

blockieren eine rasche Umsetzung der OECD-Vereinbarung über eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Grossunternehmen in der EU.

USA / RUSSLAND

In der Ukraine-Krise trifft US-Aussenminister Antony Blinken am Freitag in Genf den russischen Aussenminister Sergej Lawrow. Dabei soll über eine mögliche diplomatische Lösung des Konflikts um die Ukraine gesprochen werden. Inmitten der Ukraine-Krise warnten die USA vor einer möglichen künftigen Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus. Eine Vertreterin des US-Aussenministeriums sagte, eine von Machthaber Alexander Lukaschenko vorangetriebene Verfassungsänderung könnte darauf hindeuten, dass das Land eine Stationierung sowohl konventioneller als auch atomarer Waffen Russlands auf seinem Territorium erlauben könnte.

TOURISMUSSEKTOR

Die Zahl der Touristen weltweit wird nach Schätzungen der Welttourismusorganisation (UNWTO) frühestens 2024 wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreichen. 2021 sei zwar ein Zuwachs von vier Prozent gegenüber dem ersten Corona-Jahr verzeichnet worden, die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante mache die Erholung aber gerade wieder zunichte, hiess es.

HYPOPORT

zeigt sich für das angelaufenen Geschäftsjahr 2022 zuversichtlich und erwartet Wachstumsraten "deutlich oberhalb" seiner Märkte. Im Segment Kreditplattform mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace legte 2021 das Transaktionsvolumen um 14 Prozent zu und das Gesamtvolumen erreichte 102 (Vorjahr: 89,56) Milliarden Euro. In der mit Abstand grössten Produktgruppe Immobilienfinanzierung kletterte das Transaktionsvolumen um 17 Prozent auf 85 Milliarden Euro.

BORUSSIA DORTMUND

ist überraschend im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Zweitligisten FC St. Pauli ausgeschieden.

APPLE

hat vor einer Aufweichung des Datenschutzes gewarnt, sollte der US-Senat seine geplante Gesetzgebung zur Einhegung der grossen Technologiekonzerne umsetzen. Apple befürchtet, dass die Vorschriften ein von Apple im vergangenen Jahr eingeführtes Datenschutz-Tool schwächen könnten, welches bereits Facebook, Snapchat und anderen Online-Werbern zu schaffen macht, die auf Nutzerdaten angewiesen sind.

BHP

hat mit einem infektionsbedingten Arbeitskräftemangel in Australien zu kämpfen, der die Kohleförderung einschränkt. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres wurden 17,7 Millionen Tonnen Kohle gefördert, die zur Stahlerzeugung verwendet wird. Das waren 8 Prozent weniger als im Vorjahr. BHP senkte daraufhin seine Förderprognose für das Gesamtjahr.

ERICSSON / APPLE

Der Telekomausrüster Ericsson hat eine Reihe von Patentverletzungsklagen gegen Apple eingereicht, weil das US-Unternehmen die Technologie der Schweden in Produkten wie dem iPhone ohne Lizenz verwenden soll.

