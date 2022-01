MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Dollar zeigte sich mit den Aussagen Powells leichter, der Dollarindex verlor 0,4 Prozent. Eine weniger aggressive Geldpolitik mindert die Attraktivität der Währung. Nach den kräftigen Gewinnen des Dollar in der zweiten Jahreshälfte 2021 werde der Aufwärtspfad für den Greenback zunehmend steinig, sagten Teilnehmer.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,32 81,22 +0,1% 0,10 +8,1%

Brent/ICE 83,62 83,72 -0,1% -0,10 +7,3%

Am Ölmarkt erholten sich die Preise massiv von den Vortagesabgaben. Das Ölangebot bleibe weiterhin hinter der Nachfrage zurück, heisst es von Teilnehmern. Die grossen Opec-Ölproduzenten haben sich zwar zu einer schrittweisen Erhöhung des Angebots verpflichtet, doch die Förderung ist geringer als versprochen, so die Analysten von ANZ.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.819,84 1.821,58 -0,1% -1,75 -0,5%

Silber (Spot) 22,80 22,78 +0,1% +0,02 -2,2%

Platin (Spot) 973,00 975,12 -0,2% -2,12 +0,3%

Kupfer-Future 4,46 4,43 +0,7% +0,03 -0,0%

Gold profitierte vom fallenden Dollar und der Hoffnung auf eine weniger straffe Geldpolitik. Die Feinunze legte 21 Dollar auf 1.823 zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat nach eigenen Angaben zum zweiten Mal innerhalb einer Woche erfolgreich eine Hyperschall-Rakete getestet. Die Rakete habe einen "Hyperschall-Gleitsprengkopf" getragen, der "ein 1000 Kilometer entferntes Ziel präzise traf", erklärte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch (Ortszeit).

ATOM-GESPRÄCHE IRAN

Frankreich sieht die Atom-Gespräche mit dem Iran wegen bislang fehlender Fortschritte ernsthaft in Gefahr. "Die Gespräche laufen, aber sie sind nach unserer Auffassung langsam, zu langsam", sagte Aussenminister Jean-Yves Le Drian am Dienstag in einer Parlamentsanhörung. Dies "beeinträchtigt die Möglichkeit, innerhalb eines realistischen Zeitrahmens eine Lösung zu finden, welche die Interessen aller Beteiligten respektiert".

ROHÖLLAGERBESTÄNDE

in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,4 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 10,9 Millionen Barrel nach plus 7,1 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,3 Millionen Barrel.

EON

Der Energiekonzern hat Anleihen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro begeben, davon 800 Millionen Euro als Green Bond. Die eine Tranche über 500 Millionen Euro ist im Januar 2026 fällig und hat einen Kupon von 0,125 Prozent, wie die Eon AG mitteilte. Die zweite Tranche, eine sogenannte "grüne Anleihe" mit einem Volumen 800 Millionen Euro und Fälligkeit im Oktober 2034, ist mit einem Kupon von 0,875 Prozent versehen.

BOEING

Der US-Flugzeugbauer hat im vergangenen Jahr 340 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, davon 99 im vierten Quartal. Damit hat der US-Konzern seinen Flugzeugauslieferungen 2021 im Vergleich zu 2020 wie geplant mehr als verdoppelt, liegt aber weit hinter dem europäischen Konkurrenten Airbus zurück. Airbus hat im vergangenen Jahr 611 Maschinen an Kunden ausgeliefert und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Boeing hatte im Jahr 2020 insgesamt 157 Maschinen an Kunden übergeben.

FACEBOOK

Ein US-Bundesrichter hat am Dienstag entschieden, dass die Federal Trade Commission ihre überarbeitete Kartellklage gegen Facebook weiterverfolgen kann. Die FTC wirft Facebook vor, eine Monopolstellung im Bereich der sozialen Medien zu missbrauchen. Nun wurde der Antrag des Unternehmens auf Abweisung der geänderten Klage der Regierung zurückgewiesen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 01:30 ET (06:30 GMT)