MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Dollar kam nach seinem jüngsten Höhenflug unter Druck. Der DXY-Dollar-Index gab 0,5 Prozent nach. Teilnehmer sahen darin aber nur eine Unterbrechung des Aufwärtstrends, der von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik getragen wird.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,07 80,44 +0,8% 0,63 +69,4%

Brent/ICE 83,76 83,18 +0,7% 0,58 +65,1%

Die Ölpreise notierten minimal leichter auf hohem Niveau. Berichten zufolge könnten die Atom-Gespräche mit dem Iran möglicherweise schon diese Woche wieder aufgenommen werden. Sollte es hier zu einer Einigung kommen, dürfte mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken. Die Blicke richteten sich zudem auf die erst am späten Abend (MESZ) veröffentlichten wöchentlichen Rohöllagerdaten des privaten American Petroleum Institute.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,46 1.792,90 -0,1% -2,45 -5,7%

Silber (Spot) 23,01 23,08 -0,3% -0,07 -12,8%

Platin (Spot) 1.023,25 1.023,80 -0,1% -0,55 -4,4%

Kupfer-Future 4,57 4,52 +1,1% +0,05 +29,6%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar und den gesunkenen Anleiherenditen zu, die das unverzinsliche Edelmetall attraktiver machen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 67,0 (Vorwoche: 62,6) gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen eines Tages 12.382 (11.644) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

G20

Die Finanzminister der G20-Staatengruppe haben ein Festhalten an den angesichts der Corona-Pandemie beschlossenen Konjunkturhilfen vereinbart. "Wir werden die Erholung weiterhin unterstützen und jedes verfrühte Zurückziehen von Unterstützungsmassnahmen vermeiden", erklärten die Finanzminister und Zentralbankchefs der 20 grossen Industrie- und Schwellenländer am Mittwoch in Washington.

USA / IRAN

Im Atomstreit mit dem Iran haben die USA der Regierung in Teheran mit Konsequenzen gedroht, sollte eine Verhandlungslösung scheitern. "Wir werden alle Optionen in Betracht ziehen", sagte US-Aussenminister Antony Blinken am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Jair Lapid in Washington.

EU - CHINA

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der deutschen Wirtschaft für engere wirtschaftliche Beziehungen mit dem asiatisch-pazifischen Raum geworben. Auch bat sie um Unterstützung für das Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China. Wichtig sei allerdings eine Diversifizierung in der Region, die mehr sei als China alleine, so Merkel.

BREXIT

Die EU hat im Post-Brexit-Streit mit Grossbritannien eine Lockerung der Warenkontrollen an der Grenze zu Nordirland vorgeschlagen. Die Massnahme solle für einen Grossteil der für Nordirland bestimmten Waren gelten, erklärte die EU-Kommission am Mittwochabend. Die Kontrollen würden demnach um 80 Prozent reduziert und die Zollformalitäten um 50 Prozent.

AMPEL-KOALITION

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz rechnet fest damit, dass noch in diesem Jahr eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP zustande kommt. "Die Sondierungen finden in einer sehr, sehr guten und konstruktiven Atmosphäre statt", sagte Scholz am Mittwoch.

ERZEUGERPREISE CHINA

Die Produzentenpreise sind im September so stark gestiegen wie seit 1996 nicht mehr. Der Erzeugerpreisindex (PPI) kletterte vergangenen Monat um 10,7 Prozent. Im Vormonat lag der Zuwachs bei 9,5 Prozent. Ökonomen hatten laut Wall Street Journal für September nur mit einem Anstieg um 10,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat kletterte der PPI um 1,2 Prozent. Der Verbraucherpreisindex stieg wie von Ökonomen erwartet um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit weniger als im August (0,8 Prozent).

SCHULDENBREMSE DEUTSCHLAND / EU / IWF

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen flexiblen Umgang mit den Schuldenregeln in Deutschland und Europa angemahnt. Eine verfrühte Sparpolitik würde "die wirtschaftliche Erholung beschädigen", sagte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath im Interview. Deutschland sollte die Schuldenbremse daher flexibel anwenden.

GESETZLICHE KRANKENKASSEN DEUTSCHLAND

Den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) droht im kommenden Jahr ein Milliardenloch. Wie der GKV-Schätzerkreis mitteilte, erwartet er wegen erhöhter Ausgaben 2022 einen zusätzlichen Finanzbedarf von 7 Milliarden Euro. Die Expertinnen und Experten forderten deshalb einen höheren Bundeszuschuss. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte die Zusage, die Beiträge der Versicherten stabil zu halten.

ENCAVIS

Der Vorstandssprecher von Encavis Asset Management, Karsten Mieth, soll bis Dezember 2024 an der Spitze des Managers von Grünen Fonds und Betreibers von Wind- und Solarparks bleiben. Der Aufsichtsrat verlängerte jetzt seinen Vertrag um drei Jahre.

FACEBOOK

verschärft seine Richtlinien im Kampf gegen Online-Mobbing. So sollen besonders gefährdete Nutzer wie Opfer von Gewalt oder Regierungskritiker vor "Massen-Mobbing und Einschüchterung" durch ein koordiniertes Vorgehen anderer Nutzer geschützt werden. Ein solches koordiniertes Vorgehen soll auch dann unterbunden werden, wenn die Inhalte an sich nicht gegen die Facebook-Richtlinien verstossen.

TESLA

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA nimmt Tesla genauer ins Visier. Sie stört sich mit Blick auf ihre Aufsichtspflicht an mangelnder Transparenz des Unternehmens im Hinblick auf die Fahrerassistenzfunktionen der Tesla-Elektroautos. Die Behörde will von Tesla wissen, warum bei einem kürzlichen Update für den Fahrassistenten auf einen formellen Rückruf verzichtet wurde. Das Software-Update von Ende September sollte die Fähigkeit des Autopiloten verbessern, blinkende Notleuchten von Rettungs- und Polizeifahrzeugen als solche korrekt zu identifizieren, so die Behörde.

IPO / CIAN

Die auf russische Immobilien spezialisierte Datenbank Cian peilt einen Börsengang an der New York Stock Exchange an. Wie aus den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten hervorgeht, behält die russische Beteiligungsgesellschaft Elbrus Capital auch nach dem Gang auf das Börsenparkett die Mehrheit an Cian..

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,0 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,6 Millionen Barrel nach plus 3,7 Millionen eine Woche zuvor.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2021 01:36 ET (05:36 GMT)