MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping wollen inmitten angespannter Beziehungen noch dieses Jahr eine Video-Konferenz abhalten. Es gebe eine "Grundsatzvereinbarung" für ein "virtuelles Zweiertreffen", sagte ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch. Beide haben seit Bidens Amtsantritt im Januar schon zwei Mal telefoniert, zuletzt im September.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Trotz der Aufnahme von Sondierungsgespräche mit der SPD und den Grünen ist eine Jamaika-Koalition mit der Union für FDP-Chef Christian Lindner weiter eine Möglichkeit. Jamaika bleibe "unverändert eine tragfähige Option", sagte der FDP-Chef am Mittwochabend in den ARD-Tagesthemen. Trotz der Treffen mit der SPD sollte Gesprächsbereitschaft bestehen bleiben, "das sage ich ausdrücklich auch an die Adresse der CSU", betonte Lindner.

EU / POLEN

Der Streit zwischen der EU und Polen um die umstrittenen Justizreformen der Regierung in Warschau dauert unvermindert an: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wies am Mittwoch einen Antrag Polens zurück, ein EuGH-Urteil vom Juli aufzuheben, demzufolge die viel kritisierte Disziplinarkammer in Polen unrechtmässig und ihre Arbeit daher auszusetzen sei.

POLITIK ÖSTERREICH

Gegen den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung. Die Staatsanwaltschaft in Wien bestätigte am Mittwochnachmittag entsprechende Presseberichte. Demnach wird zudem gegen neun weitere Beschuldigte sowie drei Organisationen ermittelt. Zuvor hatte es am Mittwoch eine Reihe von Durchsuchungen in Wien gegeben, darunter im Kanzleramt, dem Finanzministerium und in der Zentrale der Regierungspartei ÖVP.

FLUTKATASTROHPE DEUTSCHLAND

Die Kosten für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Juli könnten höher ausfallen als bislang gedacht. "Neue behördliche Auflagen können den Wiederaufbau von Gebäuden teurer machen", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), T-online. "Lieferschwierigkeiten bei Baumaterial und haustechnischen Geräten treiben die Kosten nach oben und nicht zuletzt sind Baumaterialien und Handwerkerleistungen aufgrund der hohen Nachfrage erheblich teurer als sonst", so Asmussen.

VARTA

will in den Bau von grossen Lithium-Ionen-Zellen des Typs "V4Drive" für Elektroautos einsteigen. "Varta hat Erfahrung in der Produktion kleiner Lithium-Ionen-Zellen gesammelt", sagte CFO Armin Hessenberger beim Kapitalmarkttag des Unternehmens. "Dieses Know-How übertragen wir nun auf die Produktion grösserer, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Zellen."

ADLER GROUP

hat auf die Vorwürfe von Viceroy Research reagiert. Der Bericht des Analysehauses, hinter dem der als Shortseller tätige Investor Fraser Perring steht, enthalte Unterstellungen, die Adler "auf das Schärfste" zurückweist, so der Konzern.

DR. HÖNLE

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich weniger verdient als angenommen. Wegen des Umzugs in ein neues Firmengebäude sei im vierten Quartal weniger produziert und ausgeliefert worden als geplant, teilte das Unternehmen mit. Zudem sei es zu Terminverschiebungen wegen langen Lieferzeiten bei Elektronikkomponenten, mechanischen Bauteilen und stellenweise auch Rohstoffen gekommen. Aufgrund des "ausserordentlich hohen Auftragsbestands und der guten Geschäftsaussichten in allen drei Segmenten" erwartet der Vorstand für 2021/2022 eine signifikante Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr.

GENERAL MOTORS (GM)

will bis 2030 den Umsatz mehr als verdoppeln und setzt dabei auf den Ausbau der Modellpalette von Elektroautos. GM will Spitzenreiter bei den E-Autoverkäufen in den USA werden. Einen konkreten Zeitplan für die Erreichung dieses Ziels nannte der Konzern allerdings nicht.

TWITTER

Der Kurznachrichtendienst verkauft die mobile Werbefirma Mopub an die Applovin Corp für 1,05 Milliarden US-Dollar in bar. Twitter erklärte, die Transaktion werde es dem Unternehmen ermöglichen, sich besser auf die eigene Plattform zu konzentrieren.

