MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.777,55 1.778,48 -0,1% -0,93 -6,3%

Silber (Spot) 26,06 26,13 -0,3% -0,07 -1,3%

Platin (Spot) 1.090,65 1.094,65 -0,4% -4,00 +1,9%

Kupfer-Future 4,23 4,28 -1,1% -0,05 +20,0%

Mit dem nachgebenden Dollar erholte sich der Goldpreis, der nun auf Tagessicht knapp behauptet bei 1.780 Dollar im Markt lag. Marktteilnehmer sollten die Unterstützung bei 1.764 Dollar und die Marke von 1.755 Dollar im Blick behalten, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht zurückgegangen und liegt nun bei 5,4 (Vorwoche: 8,0). Am Vortag hatte die Inzidenz bei 5,6 gelegen.

- Das Robert Koch-Institut geht von einer weiteren deutlichen Steigerung des Anteils der Delta-Variante an den Corona-Neuinfektionen in Deutschland aus. Der Anteil der hochinfektiösen Variante habe in der dritten Juniwoche bereits bei 36 Prozent gelegen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler nach Informationen der Funke Mediengruppe. Damit hat sich der Anteil gegenüber der Vorwoche mehr als verdoppelt.

POLITIK BELARUS / EU

Die belarussische Regierung hat mit Gegenmassnahmen auf Sanktionen der EU reagiert. Das Aussenministerium in Minsk kündigte am Montag an, die Teilnahme am EU-Programm der Östlichen Partnerschaft auszusetzen und den Verantwortlichen für die EU-Sanktionen die Einreise nach Belarus zu verbieten. Das Ministerium beorderte ausserdem den belarussischen Botschafter in Brüssel zurück nach Minsk.

GROSSBRITANNIEN / EU / UEFA

Angesichts der in Grossbritannien grassierenden Delta-Variante des Coronavirus hat der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Margaritis Schinas den europäischen Fussballverband Uefa aufgerufen, die Ausrichtung der letzten EM-Spiele in London zu überdenken.

ELEKTROMOBILITÄT DEUTSCHLAND / EU

Die EU-Kommission hat Pläne der Bundesregierung für Staatshilfen in Höhe von 500 Millionen Euro für den Ausbau von Ladestationen für E-Autos genehmigt.

TUI

Der Reisekonzern hat seine im April begebene Wandelanleihe in Höhe von 400 Millionen Euro um 190 Millionen Euro aufgestockt. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung, insbesondere zur weiteren Reduktion von Ziehungen von Kreditfazilitäten der Förderbank KfW und zur späteren Rückzahlung dieser Fazilitäten verwendet werden.

US-BANKEN

Nach der Bestätigung der Gesundheit ihrer Bilanzen durch die US-Notenbank fahren die grossen US-Banken die Ausschüttungen an ihre Aktionäre hoch. Fünf der sechs grössten US-Institute hoben ihre Dividenden, die sie während der Pandemie stabil halten oder gar senken mussten, am Montag teils deutlich an. Ausserdem wollen sie Aktien in grossem Stil zurückkaufen.

FACEBOOK

Im Rechtsstreit mit US-Behörden wegen des Vorwurfs einer marktbeherrschenden Stellung hat der Internetriese einen Erfolg erzielt. Ein Bundesrichter wies die Klagen der US-Kartellbehörde FTC und von mehr als 40 Bundesstaaten wegen wettbewerbsschädigendem Verhalten ab.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)