MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Uneinheitlich - Belastet wurde die Stimmung von den Problemen eines US-Hedgefonds (Kreisen zufolge Archegos Capital), der Margin Calls verschiedener Banken nicht bedienen konnte. Am Markt geht die Sorge um, dass noch mehr Banken betroffen sein könnten. Goldman Sachs fielen um 0,5 Prozent, Morgan Stanley um 2,6 Prozent und Citigroup um 2,0 Prozent. Die Aktien der Medienunternehmen Discovery (-1,6%) und ViacomCBS (-6,7%) gaben noch einmal nach. Beide Titel waren am Freitag im späten Handel um jeweils gut 27 Prozent eingebrochen. Nach Angaben informierter Kreise warfen einige Banken im Auftrag von Archegos Aktien im Wert von rund 30 Milliarden Dollar auf den Markt, darunter auch von Discovery und ViacomCBS. Houghton Mifflin Harcourt sprangen um 18,7 Prozent nach oben. News Corp (-2,6%), zu dem auch Dow Jones Newswires und das Wall Street Journal gehören, übernimmt für 349 Millionen Dollar die Buch- und Mediensparte des Unternehmens. Mit einem Plus von 2,3 Prozent war die Boeing-Aktie stärkster Wert im Dow Jones. Die US-Fluggesellschaft Southwest (-0,5%) hat bei Boeing 100 Flugzeuge des Typs 737 Max bestellt.

Befürchtungen, dass die jüngst wieder steigenden Corona-Infektionszahlen die Erholung der Wirtschaft bremsen könnten, stützten den in Krisenzeiten als sicheren Hafen geltenden US-Dollar etwas. Der Dollar-Index legte 0,2 Prozent zu.

Das im Suez-Kanal festgefahrene Containerschiff "Ever Given" konnte endlich befreit werden, doch wird es voraussichtlich noch einige Tage dauern, bis sich der Schiffsverkehr normalisieren wird. Am Ölmarkt wurde dies mit Erleichterung aufgenommen. Allerdings steht im Wochenverlauf die monatliche Konferenz der Opec an, weshalb sich die Ölpreise volatil zeigten.

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar etwas nach.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden in Deutschland innerhalb eines Tages 9.549 (Vorwoche: 7.485) Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich gegenüber Montag leicht auf 135,2 (108,1).

- Angesichts der Berichte über Blutgerinnsel im zeitlichen Zusammenhang mit Astrazeneca-Impfungen empfiehlt auch Kanada Einschränkungen für den Impfstoff.

- US-Präsident Joe Biden hat die Impfkampagne in seinem Land weiter beschleunigt und seine Landsleute zugleich aufgerufen, im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie nicht nachzulassen.

CHINA / HONGKONG

Chinas Führung hat am Dienstag eine radikale Wahlrechtsreform für Hongkong beschlossen. Die Änderungen am Wahlsystem der Sonderverwaltungszone wurden vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses einhellig bestätigt, wie Tam Yiu-chung, einziger Delegierter aus Hongkong, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Peking erhält damit die Kontrolle über die Kandidaten-Auswahl und kann bestimmte Kandidaten ausschliessen.

USA / ERNEUERBARE ENERGIEN

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden will die Offshore-Windenergie an der Ost- und Westküste mithilfe milliardenschwerer Investitionen ausbauen. Durch den Bau von Windparks sollten bis zum Jahr 2030 mehr als zehn Millionen Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden, teilte das Weisse Haus mit. Angestrebt werde bis dahin die Produktion von 30 Gigawatt Windenergie. Um dieses Ziel zu erreichen, seien Investitionen in Höhe von mehr als 12 Milliarden Dollar (10,2 Milliarden Euro) entlang der Atlantik- und Pazifikküste erforderlich.

TARIFVERHANDLUNGEN NRW

In den Tarifverhandlungen für die nordrhein-westfälische Metall- und Elektroindustrie ist in der Nacht zum Dienstag eine Einigung erzielt worden.

DEUTSCHE WOHNEN

hat erstmals zwei grüne Unternehmensanleihen in Höhe von insgesamt 1 Milliarde Euro am Kapitalmarkt emittiert. Die Anleihen haben eine durchschnittliche Laufzeit von 15 Jahren bei einer durchschnittlichen Verzinsung von jährlich 0,90 Prozent, wie der Immobilienkonzern mitteilte.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Im Streit von Telefonica Deutschland um die Entgelte will der unabhängige Sachverständige im zweiten Verfahren die Forderung von 1&1 Drillisch als unbegründet zurückweisen. Es gebe keine rückwirkende Preissenkung für 1&1 Drillisch Bestandskunden ab Juli 2018. Telefonica Deutschland bestätigt den Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2021 sowie ihre mittelfristige Unternehmensprognose.

1&1 DRILLISCH

hat den Entwurf eines Schiedsgutachtens im zweiten eingeleiteten Preisanpassungsverfahren (Preis Review 2) erhalten. Der Schiedsgutachter verneine im Entwurf einen Anspruch auf Senkung der Vorleistungspreise unter dem MB MVNO-Vertrag mit Telefonica auch für Juli 2018. 1&1 Drillisch halte dieses Ergebnis für falsch und werde zum Gutachtenentwurf Stellung nehmen.

TEAMVIEWER

hat weitere Sponsoringverträge abgeschlossen, dieses Mal im Motorsport. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine auf fünf Jahre angelegte Partnerschaft mit den Rennteams Mercedes-AMG Petronas F1 und Mercedes-EQ Formula E vereinbart. Finanzielle Details nannte die Teamviewer AG, die kürzlich bereits einen Sponsoringvertrag mit Manchester United bekanntgegeben hatte, nicht.

WESTWING

Der Online-Möbelhändler hat einen ausserordentlich starken Jahresbeginn verzeichnet und rechnet im ersten Geschäftsquartal in etwa mit einer Verdoppelung des Umsatzes im Jahresvergleich. Die bereinigte EBITDA-Marge dürfte auf Basis vorläufiger Schätzungen bei ungefähr 14 bis 15 Prozent liegen. Angesichts dieser starken Entwicklung erwartet Westwing im Gesamtjahr 2021 nun ein Umsatzwachstum von 18 bis 27 Prozent auf 510 bis 550 Million Euro. Das bereinigte EBITDA soll 42 bis 55 Millionen Euro erreichen.

CODON

Das Unternehmen beruft für den 12. Mai eine ausserordentliche Hauptversammlung ein, da bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Auch soll eine vereinfachte Kapitalherabsetzung im Verhältnis von 2 zu 1 vorgeschlagen werden. Im Anschluss soll eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden.

T-MOBILE US

Der US-Mobilfunkanbieter vertieft seine Partnerschaft mit Google. Wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte, bietet sie ihren Kunden im Rahmen dieser Kooperation künftig Youtube TV an. Damit ersetzt T-Mobile den eigenen TV-Dienst "TVision", den das Unternehmen aufgibt.

