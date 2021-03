MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,06 65,05 +0,0% 0,01 +33,6%

Brent/ICE 68,45 68,24 +0,3% 0,21 +32,4%

Die Ölpreise gaben nach, auch belastet vom stärkeren Dollar. Brent rutschte wieder unter die Marke von 70 Dollar je Barrel. Der Angriff der Houthi-Rebellen auf den saudischen Ölhafen Ras Tanura, der die Preise angetrieben hatte, ist erfolglos geblieben. Dennoch war es bereits der zweite derartige Angriff innerhalb eines Monats. In der vergangenen Woche hatte die überraschende Entscheidung der Gruppe Opec+, die Produktion im kommenden Monat nicht auszuweiten, den Preisen zu einem deutlichen Anstieg verholfen. Im asiatischen Handel zeiegn sich die Ölpreise stabilisiert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.691,22 1.684,50 +0,4% +6,72 -10,9%

Silber (Spot) 25,33 25,13 +0,8% +0,20 -4,0%

Platin (Spot) 1.151,43 1.140,00 +1,0% +11,43 +7,6%

Kupfer-Future 4,07 4,10 -0,7% -0,03 +15,8%

Mit dem starken Dollar gab der Goldpreis nach. Auch die hohen Anleiherenditen belasteten, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die niederländische Regierung hat die umstrittene nächtliche Ausgangssperre in der Corona-Pandemie bis 31. März verlängert. Ausnahmen gelten für die vorgezogene Parlamentswahl nächste Woche, wie Regierungschef Mark Rutte am Montag erklärte.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Wirtschaft ist im Schlussquartal des vergangenen Jahres etwas schwächer gewachsen als zunächst in Aussicht gestellt. Wie aus revidierten Daten der Regierung hervorgeht, lag das Wirtschaftswachstum bei 2,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. In den Mitte Februar vorläufig veröffentlichten Daten wurde ein Zuwachs von 3 Prozent veranschlagt.

AUTOVERKÄUFE CHINA

Chinas Autoverkäufe sind im Februar angesichts der schwachen Daten des Vorjahres deutlich gestiegen. Vor einem Jahr befand sich das Land auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie. Die Retail-Verkäufe haben sich mit 1,18 Millionen Fahrzeugen mehr als vervierfacht, wie die China Passenger Car Association mitteilte.

EUROPÄISCHE BANKENAUFSICHT (EBA)

Die EBA ist Opfer der Sicherheitslücke in Microsofts E-Mail-Dienst Exchange geworden. Als "Vorsichtsmassnahme" seien die Systeme abgeschaltet worden. Ob womöglich Daten abflossen, ist noch unklar. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, erklärte die Behörde am Montag. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

DEUTSCHE POST

will bis 2023 unter anderem den operativen Gewinn auf mehr als 6 Milliarden Euro steigern. Der Logistikkonzern, der 2020 schon operativ deutlich die jüngste Prognose übertroffen hat, hat auch unter dem Strich signifikant mehr verdient. Die endgültigen Ergebnisse für das vergangene Jahr lagen zum Teil leicht über den Mitte Januar veröffentlichten vorläufigen Zahlen. 2021 soll der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern nun auf mehr als 5,6 Milliarden Euro steigen, 2022 oberhalb dessen liegen und 2023 dann auf mehr als 6 Milliarden klettern. Zuvor hatte der Konzern für 2021 eine Messlatte oberhalb von 5,4 Milliarden Euro gelegt - also oberhalb des um Einmalfaktoren wie Corona-Boni und -Wertberichtigungen sowie Aufwendungen für das Auslaufen des Streetscooters bereinigten EBIT für 2020.

FUCHS PETROLUB

rechnet dieses Jahr trotz Gegenwinds mit besseren Geschäften. Beim Umsatz will der Schmierstoffhersteller laut Mitteilung wieder das Vorkrisenniveau erreichen, das heisst den Umsatz des Jahres 2019 von knapp 2,6 Milliarden Euro. Beim Betriebsergebnis (EBIT) geht der Vorstand davon aus, das Niveau des Jahres 2020 zu halten, als ein Gewinn 313 Millionen Euro verzeichnet wurde. Trotz des Gewinnrückgangs will das Unternehmen die Dividende erhöhen. Je Vorzugsaktie sollen 0,99 (Vorjahr: 0,97) und je Stammaktie 0,98 (0,96) Euro gezahlt werden. Das Unternehmen hat für das Geschäftsjahr 2020 folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

OSRAM

will das Börsensegment wechseln. Wie die Gesellschaft mitteilte, soll bei der Frankfurter Wertpapierbörse gemäss Börsenordnung der Widerruf der Aktienzulassung zum Teilbereich des regulierten Markts beantragt werden. Dadurch werde die Aufnahme des Handels im regulierten Markt (General Standard) veranlasst. Durch den Wechsel entfallen Zulassungsfolgepflichten wie bestimmte Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen. Dadurch erhofft sich der Konzern eine "erhebliche" Kostensenkung. Zudem könnten Prozesse effizienter gestalten werden.

STABILUS

will seinen rechtlichen Sitz von Luxemburg nach Deutschland verlegen und zuvor seine Rechtsform von einer Société Anonyme (SA) in eine Societas Europaea (SE) ändern.

CONDOR

Das Management spricht derzeit mit möglichen Investoren, die dem Unternehmen zur Bewältigung der Corona-Krise finanziell unter die Arme greifen könnten. Dazu werden konstruktive Gespräche geführt, ist aus Unternehmenskreisen zu hören, berichtet die Börsen-Zeitung.

UBS

steht erneut in einer Affäre um Steuerbetrug in Milliardenhöhe vor Gericht. Das Geldhaus wehrt sich in dem am Montag eröffneten Berufungsprozess gegen die Verurteilung zu einer Rekordbusse von 3,7 Milliarden Euro. Pariser Richter hatten die Bank vor gut zwei Jahren schuldig gesprochen, wohlhabende französische Kunden jahrelang zur Steuerhinterziehung verleitet zu haben. Die UBS legte Rechtsmittel ein.

