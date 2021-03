MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Am Morgen kämpft der Goldpreis mit der Marke von 1.700 Dollar, unter die er am Vortag erstmals seit Juni gerutscht war. Mit den steigenden Renditen verliert das zinslose Edelmetall an Attraktivität.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 10.500 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 10.580 neue Ansteckungsfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 65,4. Am Vortag hatte dieser Wert 64,7 betragen.

- Österreich, Dänemark und Israel haben eine Allianz bei der Entwicklung und Produktion von Corona-Impfstoffen der nächsten Generation angekündigt.

- Schleswig-Holstein erlaubt bereits ab Montag wieder den regulären Einkauf in Geschäften. Das kündigte Regierungschef Daniel Günther (CDU) am Donnerstag nach dem neuerlichen Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern im Kieler Landtag an.

- In der EU ist erstmals der Export von Corona-Impfstoff in einen Drittstaat blockiert worden. Italien habe eine Lieferung mit 250.000 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca an Australien gestoppt, teilte das italienische Aussenministerium am Donnerstag mit. Die Dosen stammen aus einer Fabrik in Italien, die von Astrazeneca betrieben wird. Die EU stimmte der Anordnung aus Rom demnach zu.

OPEC+

Die Opec und ein von Russland angeführtes Bündnis von Ölproduzenten haben beschlossen, dass sie den grössten Teil ihrer Förderdrosselungen bis Ende April beibehalten, um das weltweite Angebot trotz steigender Preise zu begrenzen.

ZÖLLE USA / GROSSBRITANNIEN

Die USA haben am Donnerstag vorübergehend die Zölle auf Scotch, Käse, Kaschmirpullover und andere Konsumgüter aus Grossbritannien ausgesetzt, da die beiden Länder daran arbeiten, den langjährigen Handelsstreit über Flugzeug-Subventionen beizulegen.

ITALIEN

Der Chef der an der italienischen Einheitsregierung beteiligten Demokratischen Partei (PD), Nicola Zingaretti, ist zurückgetreten. Er sei "beschämt" wegen der PD, schrieb der scheidende Vorsitzende der Mitte-Links-Partei am Donnerstag auf Facebook. Er warf der Parteiführung vor, sich eher mit internen Grabenkämpfen als mit nationalen Herausforderungen wie der Corona-Pandemie zu beschäftigen.

CHINA / HONGKONG

China will Wahlen in der Sonderverwaltungszone Hongkong künftig stärker kontrollieren. Laut einem Gesetzesentwurf sollen Kandidaten für das Hongkonger Parlament in Zukunft von einem Peking-treuen Wahlkomitee nominiert werden, wie der Vize-Vorsitzende des Ständigen Ausschusses, Wang Chen, am Freitag beim Treffen des Nationalen Volkskongresses in Peking erklärte.

ATOMABKOMMEN IRAN

Nach dem Entgegenkommen der Europäer im Ringen um das Internationale Atomabkommen hoffen die USA auf eine erhöhte Kooperationsbereitschaft des Iran. US-Aussenamtssprecher Ned Price sagte am Donnerstag in Washington, die USA würde nun mit "grossem Interesse" verfolgen, ob Teheran zu "glaubwürdigen, konkreten Fortschritten" bereit sei. Ziel sei ein "konstruktiver Dialog".

ENERGIEVERSORGER

Der beschleunigte Atomausstieg schlägt mit zehn Jahren Verzögerung offenbar auf den Bundeshaushalt durch. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) muss den Energieversorgern in Deutschland 2,4 Milliarden Euro zum Ausgleich für entgangene Restlaufzeiten und Gewinne zahlen, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise.

DEMIRE

Grossaktionäre der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG fordern auch dieses Jahr die vollständige Ausschüttung des Bilanzgewinns. Apollo und die Wecken-Gruppe strebten aufgrund des unsicheren Investitionsklimas und der weiterhin vorhandenen hohen Liquidität die Auszahlung einer "substantiellen Dividende" für 2020 in Höhe des Bilanzgewinns an, teilte Demire mit.

STELLANTIS

verteilt Aktien des französischen Autozulieferers Faurecia an seine Aktionäre. Wie die Stellantis NV mitteilte, werden ihre Aktionäre bis zu 54,3 Millionen Faurecia-Aktien und bis zu 308 Millionen Euro in bar erhalten.

BROADCOM

hat mit den Ergebnissen für das erste Geschäftsquartal die Markterwartungen leicht übertroffen. Allerdings lagen die Chip-Verkäufe des Halbleiterunternehmens unter den Schätzungen der Analysten.

COSTCO

kommt weiterhin gut durch die Pandemie. Die Costco Wholesale Corp hat ihren Umsatz im zweiten Geschäftsquartal stärker als erwartet gesteigert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2021 01:30 ET (06:30 GMT)