MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise wurden von Preissenkungen in Saudi-Arabien belastet. Im elektronischen Handel sank der Fasspreis für WTI am frühen Abend um 1,7 Prozent auf 39,11 US-Dollar. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent ermässigte sich um 1,4 Prozent auf 42,06 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.926,63 1.929,18 -0,1% -2,54 +27,0%

Silber (Spot) 26,83 27,03 -0,7% -0,20 +50,3%

Platin (Spot) 913,10 911,83 +0,1% +1,28 -5,4%

Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,1% +0,00 +8,2%

Mit der guten Stimmung am Aktienmarkt war der vermeintlich sichere Goldhafen nicht sehr gefragt, die Feinunze des Edelmetalls ermässigte sich um 0,3 Prozent auf 1.929 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

- Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 252.298 angegeben - ein Plus von 1.499 seit dem Vortag. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 253.626 Infizierte.

- Spanien

In Spanien ist die Zahl der Corona-Infektionsfälle auf mehr als eine halbe Million gestiegen. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Spanien insgesamt 525.549 Infektionen nachgewiesen. 29.516 Infizierte sind demnach mittlerweile gestorben. Spanien ist mit seinen rund 47 Millionen Einwohnern eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Europa. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen wieder stark angestiegen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Union und SPD haben in einer aktuellen Umfrage an Wählerzustimmung verloren. Die CDU/CSU verlor eineinhalb Punkte auf 35 Prozent. FDP (6,5 Prozent), Linke (8 Prozent) und Bündnis90/Die Grünen (18 Prozent) gewannen je einen halben Punkt hinzu, wie aus dem Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung hervorgeht. SPD (16 Prozent) und AfD (11 Prozent) halten demnach ihre Werte aus der Vorwoche. Auch die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf 5,5 Prozent.

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

Die chinesischen Behörden haben die Presseausweise von Journalisten mehrerer US-Medien in China nicht verlängert. Betroffen sind mindestens fünf Journalisten von vier Medienhäusern, darunter das Wall Street Journal, der Fernsehsender CNN und die Nachrichtenagentur Bloomberg. Peking und Washington haben seit Jahresbeginn mehrmals wechselseitig Sanktionen gegen Medien verhängt.

BEZIEHUNGEN EU - RUSSLAND

London hat wegen des Giftanschlags auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny den russischen Botschafter einbestellt. Die Regierung habe in dem Gespräch ihre "tiefe Besorgnis über die Vergiftung" des Kreml-Kritikers geäussert, schrieb der britische Aussenminister Dominic Raab am Montag beim Kurzbotschaftendienst Twitter. Es sei "absolut inakzeptabel, dass ein verbotener chemischer Kampfstoff eingesetzt wurde".

KRISE BELARUS

Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) hat Aufklärung über den Aufenthaltsort und die Freilassung der mutmasslich festgenommenen Oppositionellen Maria Kolesnikowa und weiterer politischer Gefangener in Belarus gefordert. "Wir sind in grosser Sorge um Frau Kolesnikowa", sagte Maas. "Die fortgesetzten Verhaftungen und Repressionen, auch und vor allem gegen die Mitglieder des Koordinierungsrates, sind nicht hinnehmbar."

WOHNUNGSMARKT DEUTSCHLAND

Die Grosse Koalition hat sich einem Medienbericht zufolge auf einen Kompromiss bei der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes verständigt. Nach Informationen des Spiegel gelang es den Rechtsexperten im Bundestag, einen Ausgleich zu finden zwischen dem Interesse, ein Gebäude zu sanieren, und dem Schutz finanzschwacher Eigentümer. Künftig bedarf es demnach nur einer Mehrheit der Eigentümer, um bauliche Veränderungen wie etwa Fassadensanierungen vorzunehmen. Allerdings, so schränkt es das neue Gesetz ein, müssen dann auch nur diejenigen dafür zahlen, die dafür gestimmt haben.

KONJUNKTUR JAPAN

Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im zweiten Quartal zum Vorquartal um 7,9 Prozent, nachdem in der ersten Schätzung noch ein Minus von 7,8 Prozent genannt wurde. Bei dem realen BIP wird auch die Preisentwicklung berücksichtigt. Angesichts der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hielten die Konzerne sich mit ihren Ausgaben zurück.

SIEMENS ENERGY

hat in ihrem Börsenprospekt vor möglichen Risiken unter anderem durch zukünftige Gesundheitskrisen gewarnt. "Unsere Industrien und Geschäftstätigkeiten sind verschiedenen Risiken in Bezug auf globale oder lokale Ausbrüche von ansteckenden Krankheiten und anderen Krisen für die öffentliche Gesundheit ausgesetzt", schrieb die Siemens-Tochter in dem Prospekt. "Insbesondere sind wir von den Folgen des Ausbruchs der jüngsten Coronavirus-Pandemie betroffen."

BRITISH AIRWAYS

Moody's Investors Service hat das Unternehmensrating der Fluglinie British Airways auf "Ba2" von "Ba1" gesenkt und den Ausblick mit "negativ" bestätigt. Wie die Ratingagentur mitteilte, erholt sich in der zweiten Jahreshälfte die Passagiernachfrage in Europa seit den nationaler Reisebeschränkungen und Quarantänemassnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise nur langsam.

