MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Zahl der Corona-Infektionen in Frankreich steigt weiter deutlich: Insgesamt 4.897 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsbehörden des Landes am Sonntag. Dies war die höchste Zahl seit dem Ende des Lockdowns im Mai. In einer FKK-Anlage in Cap D'Agde wurden mittlerweile fast 100 Urlauber positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

BELARUS

In der Hauptstadt Minsk sind am Sonntag erneut zehntausende Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen Präsident Alexander Lukaschenko zu protestieren. Die Demonstranten forderten den Rücktritt Lukaschenkos und eine Wiederholung der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August.

DEUTSCHLAND/KURZARBEITERGELD

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bereitet wegen der andauernden Folgen der Corona-Krise ein Gesetzespaket mit dem Ziel vor, die gelockerten Regeln für Kurzarbeit über das Jahr 2020 hinaus befristet zu verlängern. Eine verpflichtende Verknüpfung von Kurzarbeit mit Weiterbildung für die betroffenen Beschäftigten lehnt er jedoch ab.

DEUTSCHLAND/ÜBERBRÜCKUNGSHILFEN

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die seit Juli bestehende Überbrückungshilfe für den Mittelstand in der Corona-Krise verlängern. Altmaier plane, die Hilfen bis Dezember auszuweiten, hiess es aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

EU / USA

Im Handelsstreit zwischen Europa und den USA entspannt sich offenbar die Situation. Beide Seiten einigten sich am Freitag auf Zollerleichterungen, wie EU-Handelskommissar Phil Hogan und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer mitteilten.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank wird mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr pessimistischer. Die Wirtschaft werde voraussichtlich stärker als bislang prognostiziert schrumpfen, sagte Notenbankgouverneur Lee Ju-yeol und signalisierte damit eine Senkung der aktuellen Wirtschaftsprognose aus dem Mai, die einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent vorsieht.

MALI

Die Anführer des Militärputsches in Mali streben eine mindestens dreijährige Übergangsphase bis zur Rückkehr zu einer Zivilregierung an. In dieser Phase soll nach den Plänen der Junta das Militär den Staatschef sowie die meisten Regierungsmitglieder stellen.

RATING ESTLAND

S&P Global Ratings hat den Ausblick auf "stabil" von positiv nach unten genommen. Das Rating AA- wurde bestätigt. Die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie dürften das Land 2020 in die Rezession rutschen lassen.

RATING SCHWEIZ

S&P Global Ratings hat die Spitzenbonität AAA bestätigt. Der Ausblick bleibt auf "stabil". Allerdings rechnen die Aalysten für 2020 mit einem Rückgang der Wirtschaft um 6,3 Prozent und gehen erst für 2021 von einer Erholung um 4,6 Prozent aus.

DEUTSCHE POST

Die Auseinandersetzung um das Briefporto geht laut FAZ in die nächste und womöglich entscheidende Runde. Mit einem förmlichen Antrag, die Briefpreise rückwirkend neu festzusetzen, setze der Bundesverband Paket und Expresslogistik (Biek) die Politik und die Marktaufsicht unter Entscheidungsdruck.

VOLKSWAGEN

Betriebsratschef Bernd Osterloh lehnt die Einführung einer Vier-Tage-Woche für den Autokonzern ab. "Bei VW ist die Lage so, dass wir eine Vier-Tage-Woche nicht brauchen. Die Auslastung der Produktion im zweiten Halbjahr sichert die Beschäftigung", sagte Osterloh laut eines im VW-Intranet veröffentlichen Kurzinterviews.

METRO

Der Vorstandsvorsitzende Olaf Koch strebt keine Verlängerung seines Vertrags an und will zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden.

QIAGEN

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hakan Björklund hat sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt und ist aus dem Gremium ausgeschieden. Nach dem Scheitern der Übernahme durch Thermo Fisher war der Druck auf Björklund gestiegen, zuletzt hatte Qiagen-Gründer Detlev Riesner ihm den Rücktritt nahegelegt. Björklunds Nachfolger wird Lawrence A. Rosen, der dem Gremium seit 2013 angehört.

TAG IMMOBILIEN

hat ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 131 Millionen Euro zurückerworben. Dies entspricht 50 Prozent des ausstehenden Gesamtnennbetrags der entsprechenden Anleihe mit Fälligkeit 2022.

THYSSENKRUPP

setzt beim anstehenden Umbau der Stahlwerke Thyssenkrupp laut WAZ auf staatliche Unterstützung. "Kein Stahlhersteller kann den Aufbau einer klimaneutralen Produktion aus eigener Kraft schaffen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", sagte der neue Thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg.

PORSCHE

geht laut BamS seit Juni intern einem Manipulations-Verdacht nach: Bei Benzin-Motoren sollen demnach in der Serienfertigung illegale Veränderungen an Hard- und Software vorgenommen worden sein - und zwar erst nach der sogenannten Zulassungs-Typisierung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Dabei gehe es nicht nur um Abgasanlagen, sondern auch um Motorkomponenten.

FORTUM

Nach den jahrelangen Querelen will Fortum-Chef Markus Rauramo einen Neuanfang in der Beziehung zur Tochtergesellschaft Uniper. "Wir müssen jetzt nach vorne schauen", sagte Raumaro, der den Vorsitz des finnischen Energiekonzerns Anfang Juli übernommen hat, dem Handelsblatt. Fortum war mit der Übernahme Unipers im Herbst 2017 lange auf Widerstand gestossen und konnte sich erst in diesem Jahr eine 75-prozentige Mehrheit sichern.

TIKTOK

Die Betreiber der chinesischen Video-App Tiktok wollen sich gegen die US-Regierung wehren und haben eine Klage wegen des gegen sie gerichteten Vorgehens angekündigt. Um sicherzustellen, dass "das Recht nicht weggeworfen wird und unsere Firma und Nutzer fair behandelt werden", bleibe dem Unternehmen keine andere Wahl, als gegen ein von Präsident Donald Trump unterzeichnetes Dekret juristisch vorzugehen, erklärte Tiktok.

