MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Dollar erholte sich von seiner jüngsten Schwäche. Der Dollar-Index zog um 0,8 Prozent an. Der Euro geriet somit unter Druck und notierte im späten US-Handel noch bei 1,1847 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1953 Dollar. Auch das Pfund gab zwischenzeitliche Gewinne ab, nachdem es im Verlauf auf den höchsten Stand zur US-Währung seit über sieben Monaten gestiegen war.

Der Dollar kann seine Vortagesaufschläge im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen verteidigen. Nach einer fünftägigen Talfahrt stützten nun die Fed-Aussagen, heisst es. Die Fed habe keine zusätzlichen und unmittelbaren geldpolitischen Lockerungen in Aussicht gestellt, sondern auf die Fiskalpolitik der Regierung verwiesen, heisst es. Die UBS-Analysten verweisen auf den Umstand, dass die Fed keine Kontrolle der Renditekurve anstrebe.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,49 42,93 -1,0% -0,44 -26,5%

Brent/ICE 45,01 45,37 -0,8% -0,36 -27,5%

Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Verlusten und schlossen nur leicht im Minus. Händler verwiesen auf die offiziellen wöchentlichen US-Lagerdaten, die erneut einen Rückgang verzeichnet hatten - die vierte Woche in Folge. WTI fiel um 0,1 Prozent auf 42,84 Dollar. Brent gab um 0,6 Prozent auf 45,20 Dollar nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.946,19 1.930,40 +0,8% +15,79 +28,3%

Silber (Spot) 27,11 26,73 +1,4% +0,38 +51,9%

Platin (Spot) 941,20 938,00 +0,3% +3,20 -2,5%

Kupfer-Future 2,98 3,02 -1,3% -0,04 +5,8%

Gold wurde verkauft. Nachdem die Feinunze im Tageshoch 2.007 Dollar gekostet hatte, sackte der Preis um 3,0 Prozent auf 1.941 Dollar ab. Teilnehmer verwiesen vor allem auf die Erholung des Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Finnland / EU

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen in vielen europäischen Ländern hat Finnland strenge Einreisebeschränkungen für Reisende aus den meisten EU-Staaten verhängt.

- DEUTSCHLAND

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Bevölkerung dazu gemahnt, sich neu auf die bislang völlig unbekannte Gefahr der Coronavirus-Pandemie einzustellen. "Die Spuren der Pandemie werden länger und tiefgreifender sein, als wir uns das heute vorstellen können", sagte Schäuble.

POLITIK USA / CHINA

Die USA und China wollen in den kommenden Tagen über das Handelsabkommen sowie die Massnahmen Washingtons gegen chinesische Technologiefirmen beraten. Bei den Gesprächen per Videokonferenz soll es um die Fortschritte hinsichtlich der Erfüllung des Phase-Eins-Abkommens gehen, sagten Vertreter beider Seiten. Zuletzt war nach Äusserungen von US-Präsident Donald Trump unklar, ob die geplanten Verhandlungen stattfinden würden.

IRANSANKTIONEN

US-Präsident Donald Trump hat seinen Aussenminister Mike Pompeo angewiesen, einen umstrittenen Mechanismus zur Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran zu aktivieren. Pompeo solle den UN-Sicherheitsrat darüber in Kenntnis setzen, dass die USA "praktisch alle vorher ausgesetzten Sanktionen der Vereinten Nationen gegen den Iran wiederherstellen wollen", sagte Trump. Der sogenannte Snapback-Mechanismus ermöglicht die Wiedereinsetzung aller Sanktionen aus der Zeit vor dem Atomabkommen, wenn ein Unterzeichnerstaat der Vereinbarung feststellt, dass der Iran gegen dessen Vorgaben verstösst.

SPANNUNGEN EU / TÜRKEI

Trotz des zunehmenden Drucks vonseiten der EU will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan weiterhin mit türkischen Erkundungsschiffen nach Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer suchen lassen. Die Türkei werde "Piraten" nicht nachgeben. Seit der Entdeckung von Gasvorkommen im Mittelmeer gibt es heftigen Streit zwischen Ankara und Athen um deren Ausbeutung. Griechenland bekommt als EU-Mitgliedsstaat dabei Unterstützung aus Brüssel.

NOTSTAND KALIFORNIEN

Wegen dutzender sich rasch ausbreitender Waldbrände hat der US-Bundesstaat Kalifornien den Notstand ausgerufen.

BUNDESHAUSHALT

Die Bundesregierung wird nach Worten von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Zuge der Corona-Krise trotz eines erwarteten Wirtschaftsaufschwungs auch 2021 eine Ausnahmeregel bei der Schuldenbremse ziehen. Von der Ausnahme habe die Regierung bereits zur Finanzierung der jüngsten Hilfsmassnahmen Gebrauch gemacht.

Die deutschen Steuereinnahmen sind angesichts der Corona-Pandemie erneut gesunken, anders als in den Vormonaten aber nur noch leicht. Im Juli nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegen Vorjahresmonat um 0,3 Prozent ab. Wesentlich trug dazu ein Zufluss von im April gestundeten Steuerzahlungen bei, die nunmehr fällig wurden. Im Juni waren die Steuereinnahmen noch infolge der Corona-Krise um 19,0 Prozent, im Mai um 19,9 Prozent und im April um 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat eingebrochen.

GESETZLICHE KRANKENKASSEN DEUTSCHLAND

Die gesetzlichen Krankenkassen haben in den von der Corona-Pandemie geprägten ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Einnahmenüberschuss verzeichnet. Die Ausgaben gingen dabei von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr zurück, weil Patienten weniger zum Arzt und ins Krankenhaus gingen, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Ressortchef Jens Spahn (CDU) mahnte aber, es handele sich dabei nur um eine "Momentaufnahme". Der Gesundheitsfonds wies ein milliardenschweres Defizit auf.

TÜRKEI / GRIECHENLAND

Trotz des zunehmenden Drucks vonseiten der EU will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan weiterhin mit türkischen Erkundungsschiffen nach Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer suchen lassen. Seit der Entdeckung von Gasvorkommen im Mittelmeer gibt es heftigen Streit zwischen Ankara und Athen um deren Ausbeutung. Griechenland bekommt als EU-Mitgliedsstaat dabei Unterstützung aus Brüssel.

TAG IMMOBILIEN

hat ihren operativen Gewinn (FFO) im zweiten Quartal auf 44,5 von 42,0 Millionen Euro im Vorquartal gesteigert und eine Erhöhung der Jahresprognose in Aussicht gestellt. Die Netto-Ist-Miete lag im Quartal bei 80,0 Millionen Euro nach 79,7 Millionen Euro im Vorquartal. Das Mietergebnis erhöhte sich auf Grund reduzierter Bewirtschaftungskosten überproportional auf 67,0 Millionen von 66,0 Millionen Euro im Vorquartal. Mietausfälle in Folge der Covid-19-Pandemie waren auch im zweiten Quartal 2020 kaum zu verzeichnen.

Die TAG Immobilien begibt eine vorrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von rund 450 Millionen Euro.

APPLE

hat am Mittwoch als erstes US-Unternehmen einen Börsenwert von 2 Billionen US-Dollar erreicht.

GOODYEAR

US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger aufgerufen, keine Reifen des Herstellers Goodyear mehr zu kaufen. Er reagierte damit auf Berichte, nach denen der Konzern seinen Mitarbeitern das Tragen von Kleidung mit politischen Botschaften wie dem Trump-Slogan "Make America Great Again" (MAGA) verbietet.

INTEL

Der Chiphersteller Intel will in einem beschleunigten Verfahren eigene Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

NVIDIA

Der Grafikchip-Hersteller hat seine starke Entwicklung während der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt und auch im vergangenen Quartal Rekordumsätze erzielt. Getrieben wurde dies durch eine starke Nachfrage nach Online-Glücksspielen und Remote-Computing-Dienstleistungen. Der Umsatz sprang in dem Quartal per Ende Juli um 50 Prozent auf 3,87 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konzern 99 Cent je Aktie, nach 90 Cent im Vorjahreszeitraum. An der Wall Street war ein Gewinn von 95 Cent je Aktie erwartet worden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2020 01:43 ET (05:43 GMT)