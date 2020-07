MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Rückblick: Knapp behauptet - Am fundamentalen Bild hatte sich mit Blick auf die Coronakrise nichts geändert - latent belastete die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Das schwache Verbrauchervertrauen aus Europa habe zudem Sorgen gemacht, hiess es. Daneben hielten sich die Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend zurück. Bei Barclays (minus 6,1 Prozent) hatte sich der Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr mehr als halbiert. Banco Santander (minus 4,7 Prozent) hatte wegen Abschreibungen einen kräftigen Verlust im zweiten Quartal verbucht. Kering stiegen um 4 Prozent. Nach Einschätzung der Citigroup zeigtr sich bei Kering eine Verbesserung. Glaxosmithkline verloren 3,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie im zweiten Quartal fiel unter der Marktschätzung aus. Schneider Electric gewannen 2,9 Prozent. Deutlich oberhalb der Markterwartung sahen Analysten von Jefferies das EBITA, das den Konsens um 23 Prozent übertroffen habe.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Für BASF ging es um 4,9 Prozent nach unten. Das Unternehmen blieb nach einem coronabedingten Einbruch des Geschäfts im zweiten Quartal einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr weiter schuldig. Deutsche Bank gaben 2,5 Prozent nach. Die Bank hatte im zweiten Quartal trotz Corona-Pandemie überraschend einen Gewinn erzielt. Die Citigroup zweifelte aber an der Nachhaltigkeit der Ergebnisse. DWS büssten 4,1 Prozent ein. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe über den Marktschätzungen gelegen, so die Citi-Analysten. Die Marge habe die Erwartungen allerdings deutlich verfehlt. Telefonica Deutschland lieferte durchwachsene Ergebnisse ab, wobei die Auswirkungen von Covid-19 stärker belastet hatten als bei Mitbewerbern. Der Kurs verlor3,1 Prozent. Osram gewannen nach Zahlenausweis 3,9 Prozent. Dieser fiel nicht so schlimm wie befürchtet aus. Nach soliden Halbjahreszahlen ging es für DIC Asset um 3,9 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem leichten Minus zeigte sich die Aktie der Deutschen Börse. Nach dem starken Jahresauftakt war es bei dem Börsenbetreiber im zweiten Quartal ruhiger zugegangen. Die wichtige Sparte Eurex iwar gegenüber dem Vorjahr nur langsam gewachsen und bei Clearstream fiel das Wachstum sogar negativ aus. Die Aktie wurde 1,0 Prozent niedriger gestellt. Zalando wurden 2,6 Prozent tiefer getaxt. Das Unternehmen bot zwei Wandelanleihen an und strebte Bruttoemissionserlöse von insgesamt 1,0 Milliarde Euro an.

USA / WALL STREET

Fester - Die Bereitschaft der US-Notenbank, die Erholung der Konjunktur in den USA weiter mit aggressiven Massnahmen zu unterstützen, hat der Wall Street zu Gewinnen verholfen. Im Fokus des Marktes stand ansonsten vor allem die Berichtssaison. Der Musikstreamingdienst Spotify hat im zweiten Quartal wegen gestiegener Steueraufwendungen einen deutlich höheren Verlust als im Vorjahr verzeichnet. Die Aktie verlor 1,8 Prozent. Boeing fielen um 2,8 Prozent. Zwar überraschte der Cashflow positiv, der Verlust fiel aber höher als erwartet aus. Advanced Micro Devices übertraf mit ihren Zweitquartalsergebnissen die Erwartungen. Die Aktie machte einen Satz um 12,5 Prozent. Für Ebay ging es um 3,2 Prozent nach unten. Hier dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben nach einem Anstieg der Aktie seit Jahresbeginn um fast 60 Prozent. Ebay hatte mit den Quartalszahlen die Markterwartungen erfüllt und zudem den Umsatzausblick erhöht.

Die US-Anleihen legten nach den Fed-Aussagen leicht zu. Insgesamt hätten sich die Notierungen aber kaum bewegt, so ein Teilnehmer. Die Entscheidungen und Aussagen der US-Notenbank seien wie erwartet ausgefallen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 1,5 Basispunkte auf 0,57 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1773 -0,16% 1,1792 1,1767 +5,0%

EUR/JPY 123,72 -0,01% 123,73 123,63 +1,5%

EUR/CHF 1,0745 -0,13% 1,0759 1,0761 -1,0%

EUR/GBP 0,9070 -0,01% 0,9071 0,9076 +7,2%

USD/JPY 105,09 +0,14% 104,94 105,07 -3,4%

GBP/USD 1,2980 -0,15% 1,2999 1,2964 -2,1%

USD/CNH 7,0000 +0,04% 6,9971 7,0029 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 11.029,01 -2,346 11.294,01 11.183,76 +53,0%

Der Dollar geriet im Anschluss an die Fed-Aussagen zwar leicht unter Druck, konnte die Verluste jedoch schliesslich wieder aufholen. Der Euro kletterte zunächst auf ein Tageshoch bei 1,1806 Dollar, notierte im späten US-Handel mit 1,1777 Dollar aber wieder knapp unter dem Niveau vor den Aussagen.

Im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen legt der Dollar leicht zu. Dennoch verteidigt der Euro den Löwenanteil seiner Vortagesgewinne. Während die taubenhaften Kommentare der Fed den Dollar tendenziell schwächten, sorge der Wiederaufbauplan der EU unverändert für Euro-Käufe, so Analysten. Von der Dollarschwäche dürften mittelfristig aber vor allem Pfund und Franken profitieren, heisst es weiter. Beim Pfund sei schon eine Menge Brexit eingepreist und der Franken dürfte als sicherer Hafen gefragt sein.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,23 41,27 -0,1% -0,04 -28,6%

Brent/ICE 43,74 43,75 -0,0% -0,01 -30,0%

Die Ölpreise profitierten von einem viel stärker als erwartet ausgefallenen Rückgang der US-Öllagerbestände. Marktteilnehmer verwiesen auf eine deutlich gestiegene Benzinnachfrage, die sich auf dem höchsten Stand seit März bewegte. WTI gewann 0,5 Prozent auf 41,24 Dollar je Barrel, Brent stieg um 1,2 Prozent auf 43,74 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.962,72 1.970,90 -0,4% -8,18 +29,4%

Silber (Spot) 24,16 24,43 -1,1% -0,27 +35,3%

Platin (Spot) 930,50 929,00 +0,2% +1,50 -3,6%

Kupfer-Future 2,92 2,92 +0,2% +0,01 +3,7%

Der Goldpreis kletterte nach den Fed-Aussagen bis auf knapp 1.981 Dollar und erreichte damit fast ein neues Allzeithoch. Im Anschluss kam der Preis für die Feinunze jedoch wieder zurück und legte schliesslich auf Tagessicht um 0,5 Prozent auf 1.970 Dollar zu - vor den Fed-Aussagen hatte er bei 1.960 Dollar notiert. Beobachter glauben, dass Gold noch einiges an Terrain erobern könne. Am Vortag hatte Goldman Sachs ein 12-Monatsziel von 2.300 Dollar ausgerufen. Im asiatisch dominierten Handel am Morgen setzen sich die Gewinnmitnahmen weiter fort.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- USA

In den USA sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch überschritten. Demnach wurden bis zum Nachmittag (Ortszeit) 150.034 Todesopfer und rund 4,4 Millionen Infektionsfälle registriert - die mit grossem Abstand höchsten Zahlen weltweit.

- Brasilien

öffnet trotz der weiterhin rasanten Ausbreitung des Coronavirus im Land seine Grenzen wieder für ausländische Flugreisende.

GELDPOLITIK USA

Die Fed hat ihre Fazilitäten für die Dollar-Liquidität von ausländischen und internationalen Währungsbehörden bis zum 31. März 2021 verlängert. Diese Fazilitäten waren im März 2020 eingerichtet worden, um die durch die Pandemie verursachten Spannungen auf den globalen Dollar-Finanzierungsmärkten zu lindern.

KONJUNKTUR JAPAN

Einzelhandelsumsatz Juni -1,2% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juni -3,5% gg Vj

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreas Zentralbank und die US-Notenbank Fed haben ihre Währungs-Swap-Fazilität über 60 Milliarden Dollar um sechs Monate verlängert. Die Verlängerung des Geschäfts, die dazu beigetragen habe, die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöste Liquiditätskrise des US-Dollar zu mildern, werde die Finanzmärkte weiter stabilisieren, heisst es bei der Zentralbank Südkoreas.

KOHLEAUSSTIEG DEUTSCHLAND

Nach dem Atomausstieg wird auch der Kohleausstieg vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Der Essener Stromproduzent Steag bereitet dazu eine Verfassungsbeschwerde vor, wie das Handelsblatt berichtet.

BUNDESREGIERUNG / WIRECARD

Aus Sicht der Koalitionsfraktionen im Bundestag hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei seiner Befragung zum Wirecard-Skandal umfassende Auskunft angestrebt. Er sei um Sachaufklärung bemüht gewesen und diese sei "sehr umfangreich" ausgefallen, sagte der Obmann der Unionsfraktion im Finanzausschuss, Hans Michelbach (CSU), am Rande der Sondersitzung des Ausschusses.

DEUTSCHE BÖRSE

