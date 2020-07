MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.801,49 1.803,50 -0,1% -2,02 +18,7%

Silber (Spot) 18,61 18,60 +0,1% +0,01 +4,3%

Platin (Spot) 835,38 841,50 -0,7% -6,13 -13,4%

Kupfer-Future 2,83 2,83 +0,1% +0,00 +0,6%

Der Goldpreis kam nach dem rasanten Anstieg der vergangenen Tage zurück auf 1.803 Dollar je Feinunze gegenüber 1.811 Dollar am Vortag. Beobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem der Preis zuletzt vor allem aufgrund der weiter steigenden Zahl an Corona-Infektionen nach oben getrieben worden war.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

- Spanien

Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln haben die Behörden die Maskenpflicht weiter verschärft. Zum Schutz vor dem Coronavirus muss der Mund- und Nasenschutz demnach ab Montag in allen geschlossenen öffentlichen Räumen sowie auch auf der Strasse und im Freien getragen werden, sobald die Möglichkeit besteht, auf andere Menschen zu treffen.

- USA

In den USA ist die Zahl der täglich festgestellten Neuinfektionen mit dem Coronavirus abermals auf ein neues Rekordhoch angeschwollen. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 65.551 Ansteckungsfälle gezählt. Der vorherige 24-Stunden-Rekord lag bei 60.209 Infektionsfällen und war am Dienstag verzeichnet worden. In den USA breitet sich das neuartige Virus seit einigen Wochen wieder verstärkt aus. Betroffen sind vor allem Bundesstaaten im Süden und Westen.

- BOLIVIEN

Ein weiteres lateinamerikanisches Staatsoberhaupt hat sich mit dem Coronavirus infiziert: Auch die Boliviens Übergangspräsidentin Jeanine Áñez wurde positiv auf den neuartigen Erreger getestet.

BREXIT

Die EU-Kommission hat Mitgliedstaaten, Behörden, Bürger und Unternehmen aufgefordert, sich auf deutliche Beschränkungen der Beziehungen zu Grossbritannien nach Ende der Brexit-Übergangsphase vorzubereiten. Zum 1. Januar 2021 werde es "umfassende und weitreichende Veränderungen" geben, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Dies gelte bei "jedem Szenario" und auch für den Fall, dass es noch gelinge, mit Grossbritannien ein Handelsabkommen zu schliessen.

POLITIK EU

Der irische Finanzminister Paschal Donohoe wird neuer Präsident der Eurogruppe. Der 45-Jährige setzte sich gegen die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño durch. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach der Wahl seines irischen Amtskollegen Paschal Donohoe zum neuen Vorsitzenden der Eurogruppe die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Aufschwungs in Europa betont.

NORD STREAM 2

Dänemark hat die Wiederaufnahme des Baus der Ostseepipeline Nord Stream 2 in dänischen Gewässern trotz drohender Sanktionen der USA überraschend schnell genehmigt und damit möglicherweise eine der letzten Hürden für die Vollendung des umstrittenen Projekts aus dem Weg geräumt.

ANTIBIOTIKA

Im Kampf gegen den rapiden Anstieg antibiotika-resistenter Infektionen wollen 20 führende Biopharmaunternehmen mit fast 1 Milliarde US-Dollar die klinische Entwicklung innovativer Antibiotika ankurbeln. Wie der internationale Pharmaverband IFPMA am Donnerstag bei der Vorstellung einer entsprechenden Partnerschaft in Berlin mitteilte, sollen durch die Gründung eines neuen Fonds den Patienten bis 2030 zwei bis vier neue Antibiotika zur Verfügung gestellt werden.

OSRAM

AMS hat die Übernahme von Osram nun auch offiziell abgeschlossen. Das Übernahmeangebot ist durch Zahlung des Angebotspreises an die Inhaber der angedienten Aktien heute vollständig vollzogen worden, wie der österreichische Sensorhersteller mitteilte. Nach Abschluss des Angebots hält AMS 69 Prozent aller Aktien von Osram.

TOM TAILOR

wird nach der Insolvenz der Holding an Fosun verkauft. Der vorläufige Gläubigerausschuss der Tom Tailor Holding SE hat den Eckpunkten für einen Verkauf der GmbH an Fosun International Limited zugestimmt, wie der Hamburger Modekonzern mitteilte. Der chinesische Konzern ist Mehrheitsaktionär der Holding. Mit der Eröffnung des endgültigen Insolvenzverfahrens der Tom Tailor Holding SE werde in der nächsten Woche gerechnet.

GLOBAL FASHION GROUP

hat dank der starken Nachfrage im zweiten Quartal operativ einen Gewinn und erstmals einen positiven Cashflow verzeichnet. Wie der Online-Modehändler mitteilte, habe die Nachfrage seit Ende April enorm zugelegt. Die bereinigte EBITDA-Marge dürfte im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Das liege deutlich über der bisherigen Marktschätzung von minus 2,0 bis plus 0,7 Prozent, so das seit 2019 börsennotierte Unternehmen aus der Schmiede von Rocket Internet und Kinnevik. Der Nettowarenwert (NMV) habe sich um 20 Prozent verbessert, dank der mehr als 2 Millionen Neukunden.

TRADEGATE

Die Wertpapierhandelsbank hat im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert und den Gewinn sogar vervielfacht. Das Betriebsergebnis kletterte auf 83,2 Millionen Euro. Das entspreche einem Anstieg von rund 565 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres.

BROCKHAUS CAPITAL

Die Beteiligungsgesellschaft hat bei der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs wie angepeilt 115 Millionen Euro eingesammelt. Die Aktien seien zu je 32,00 Euro platziert worden. Die Notierung der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der erste Handelstag sei wie angekündigt für den 14. Juli erwartet.

RHÖN/TELE COLUMBUS

Die Aktien der Rhön-Klinikum AG verlassen ausserplanmässig den SDAX und werden dort durch die Titel der Tele Columbus AG ersetzt. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 14. Juli 2020 wirksam.

HARLEY-DAVIDSON

Der Motorradhersteller streicht weltweit etwa 13 Prozent der Stellen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden im Rahmen eines Restrukturierungsplans etwa 700 Jobs wegfallen. Die Kosten für den Stellenbau bezifferte das Unternehmen auf rund 42 Millionen Dollar. Die Harley-Davidson Inc beschäftigt rund um den Globus etwa 5.600 Mitarbeiter.

SONY

investiert rund 250 Millionen US-Dollar in das US-Entwicklerstudio Epic Games und kauft eine Minderheitsbeteiligung.

