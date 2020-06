MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 35,72 36,34 -1,7% -0,62 -39,3%

Brent/ICE 37,88 38,55 -1,7% -0,67 -39,8%

Die Ölpreise gerieten wie der Aktienmarkt gehörig unter Druck und verbuchten den stärksten Preisverfall seit sechs Wochen: Erdöl litt unter US-Lagerbeständen auf Rekordniveau, über die Vortag berichtet worden war. Die Aussagen der Fed zur wirtschaftlichen Entwicklung entfachten zusätzlich Nachfragesorgen. Und schliesslich war die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen gross, nachdem die Preise seit Ende April einen kräftigen Lauf hinter sich gebracht hatten. WTI verbilligte sich je Fass um 8,2 Prozent auf 36,34 Dollar, Brent um 7,6 Prozent auf 38,55 Dollar. Im asiatischen Handel bauen die Ölpreise ihre Abgaben noch leicht aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.726,80 1.727,50 -0,0% -0,70 +13,8%

Silber (Spot) 17,50 17,60 -0,6% -0,10 -2,0%

Platin (Spot) 824,05 815,25 +1,1% +8,80 -14,6%

Kupfer-Future 2,59 2,59 +0,1% +0,00 -8,1%

Der Goldpreis verteidigte seine Vortagsgewinne nicht ganz. Die Feinunze drehte nach den höchsten Preisen seit über einer Woche belastet vom steigenden Dollar 0,4 Prozent ins Minus auf 1.730 Dollar im späten Handel. Die taubenhaften Aussagen der Fed mit der Aussicht auf eine anhaltende Geldflutung der Märkte lasse das Edelmetall weiter attraktiv erscheinen. Gewinnmitnahmen würden schnell wieder zu Käufen genutzt, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Afrika

Die schnelle Verdoppelung der Corona-Infektionsfälle in Afrika zeigt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die beschleunigte Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie auf dem Kontinent. "Es hat 98 Tage gedauert, um 100.000 Fälle zu erreichen, und nur 18 Tage, um die Schwelle von 200.000 zu überschreiten", sagte WHO-Regionaldirektorin Matshidiso Moeti.

- USA

Die US-Regierung lehnt einen erneuten Stillstand bei einer möglichen zweiten Coronavirus-Infektionswelle ab. "Wir können die Wirtschaft nicht dicht machen", sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag im Sender CNBC. "Ich denke, wir haben gelernt, dass man mehr Schaden verursacht, wenn man die Wirtschaft dicht macht." In eine ähnliche Richtung gingen Äusserungen von US-Präsident Donald Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

BREXIT

Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen über die Beziehungen zu Grossbritannien nach dem Brexit führen die Spitzen der EU-Institutionen am Montag ein Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson. Beide Seiten hätten sich auf die "Konferenz auf hoher Ebene" per Video-Schalte verständigt, teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag auf Twitter mit.

US-WIRTSCHAFTSPOLITIK

Die US-Regierung erwägt nach Aussage von Finanzminister Steven Mnuchin eine zweite Runde an Stimulizahlungen für die US-Bürger im Rahmen des Hilfspakets. Mnuchin sagte, er habe mit US-Präsident Donald Trump die Idee zusätzlicher Stimulizahlungen diskutiert, es sei aber noch keine Entscheidung darüber getroffen. "Es ist etwas, das wir sehr ernsthaft in Erwägung ziehen", sagte er.

US-Präsident Donald Trump hat die Aussagen der Notenbank Fed vom Vortag erneut als Anlass für Kritik genutzt. Trump twitterte, die "Federal Reserve liegt so oft falsch." Trump geht davon aus, dass die Wirtschaft auf ein starkes Comeback zusteuere.

USA / IRAK

Die USA wollen ihre Truppenpräsenz im Irak in den "kommenden Monaten" reduzieren. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Regierungen in Washington und Bagdad hervor, die in der Nacht zum Freitag veröffentlicht wurde. Angesichts der "bedeutsamen Fortschritte" im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) solle "im Laufe der kommenden Monate" die US-Truppenstationierung im Irak weiter verringert werden, hiess es darin.

ADOBE

Der Software- und Cloudkonzern hat zwar in seinem Zweitquartal von dem coronabedingten Umzug der Beschäftigten in das Home Office profitiert und seinen Gewinn unerwartet stark erhöht. Allerdings hatten Analysten dem Konzern einen höheren Umsatz zugetraut und auch beim Ausblick auf das laufende Quartal hat die Wall Street mehr erwartet. Den Jahresausblick hat Adobe wegen Änderungen in seiner Cloud-Sparte und der anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Konjunkturentwicklung kassiert.

AIRBNB

Der Wohnungsvermittler sieht inmitten der Corona-Lockerungen ein Wiederanspringen der Nachfrage nach Reiseunterkünften.

HERTZ

Der US-Autovermieter will trotz des in den USA eingeleiteten Insolvenzverfahrens neue Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar ausgeben und hofft so, von der Kursrally in dieser Woche zu profitieren. Anfang der Woche stieg die Hertz-Aktie auf 5,53 Dollar je Aktie und erreichte damit fast das Zehnfache des Schlusskurses von 56 Cents am 22. Mai, nachdem Hertz als Folge der Corona-Krise in den USA Insolvenz angemeldet hatte. Der Konzern will nun einen Insolvenzrichter um die Genehmigung bitten, 246,8 Millionen neue Aktien an Jefferies LLC verkaufen zu dürfen.

MICROSOFT

Nach Amazon hat auch der US-Technologiekonzern Microsoft angekündigt, der Polizei vorerst keinen Zugang zu seiner Gesichtserkennungssoftware zu gewähren. Konzernchef Brad Smith sagte am Donnerstag, Microsoft habe die Technologie bislang nicht an die Polizei verkauft. Dies werde sich solange nicht ändern, bis ein auf "Menschenrechten" basierendes Gesetz den Umgang mit solcher Software regle.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)