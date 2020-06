MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Aktie kletterte am ersten Handelstag um 117,7 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis.

Die Zehnjahresrendite sank um 5,8 Basispunkte auf 0,82 Prozent. Rentenhändler sprachen von der Sorge einer zweiten Coronawelle.

Der ICE-Dollarindex sank um 0,3 Prozent. Der Euro stieg auf 1,1340 Dollar nach Wechselkursen um 1,1241 im Tagestief. Marktteilnehmer hielten einen Paradigmenwechsel der Fed am Mittwoch für ausgeschlossen - trotz der jüngst ermutigenden Signale vom Arbeitsmarkt. Daher bleibe es bei der Dollarflut durch die Fed, hiess es mit Blick auf günstigere Konditionen für das Fed-Programm zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen.

Am Ölmarkt ging es volatil zur Sache: Zunächst hatte erneut die Sorge vor einem Überangebot dominiert. Vor allem bremste die verbreitete Erwartung, US-Förderer könnten die Produktion hochfahren. Im späten Handel drehten die Preise ins Plus. Berichte über einen Förderausfall aufgrund von Zwischenfällen mit bewaffneten Angreifern bei einem grossen Ölfeld in Libyen befeuerten den Ölpreis. Dazu hatte die US-Energiebehörde EIA ihre Preisvorhersagen 2020 für WTI um 16,7 Prozent und für Brent um 11,4 Prozent erhöht. WTI erhöhte sich um 2 Prozent auf 38,94 Dollar je Fass, Brent um 0,9 Prozent auf 41,18 Dollar. Im asiatischen Handel zeigen sich die Ölpreise wieder mit deutlicheren Abgaben, nach den API-Lagerdaten. Diese hatten einen starken Anstieg gezeigt. Nun wird auf die offiziellen Daten am Nachmittag gewartet.

Gold war mit der wieder gestiegenen Risikoscheu begehrt. Der Preis der Feinunze stieg im späten Geschäft um 1,2 Prozent auf 1.716 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

- Deutschland

Deutsche, die in Länder ausserhalb Europas verreisen wollen, müssen sich einem Medienbericht zufolge noch bis September gedulden. Wie der "Spiegel" am Dienstagabend unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, hat sich die Bundesregierung intern darauf verständigt, die Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie für sogenannte Drittländer bis Ende August zu verlängern.

- Frankreich

Die französische Regierung will den seit Ende März geltenden Gesundheitsnotstand am 10. Juli beenden. Wie das Büro von Premierminister Edouard Philippe am Dienstagabend mitteilte, soll dem Ministerrat am Mittwoch ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt werden. Zur Begründung verwies die Regierung auf die derzeit "positive Entwicklung" der Coronavirus-Pandemie in Frankreich.

- Deutschland / Frankreich

Bundeskanzlerin Angela Merkel , Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Regierungschefs von vier weiteren EU-Ländern haben die EU-Kommission aufgefordert, sich besser auf Pandemien vorzubereiten. Die chaotische Reaktion der EU auf die Corona-Pandemie habe "Fragen zur Vorbereitung der EU auf Pandemien aufgeworfen" und die Notwendigkeit eines "europaweiten Ansatzes" aufgezeigt - auch mit Blick auf eine mögliche zweite Coronawelle, hiess es am Dienstag in einem Appell an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

- IWF / Ukraine

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hilft der Ukraine im Kampf gegen die Corona-Krise mit Darlehen in Höhe von insgesamt 5 Milliarden Dollar (4,4 Milliarden Euro).

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Wirtschaft spürt die weltweiten Auswirkungen der Covid-19-Krise mit der schwachen Nachfrage auch im Mai erheblich. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes vom Mittwoch, brach der industrielle Erzeugerpreisindex um 3,7 Prozent zum Vorjahr ein und beschleunigte im Vergleich zum April die Talfahrt. Im Vormonat lag das Minus bei 3,1 Prozent. Die vom Wall Street Journal befragten Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang von 3,2 Prozent erwartet.

USA / RUSSLAND

Die USA und Russland wollen in zwei Wochen ihre Abrüstungsgespräche fortsetzen. Der russische Vize-Aussenminister Sergej Riabkow teilte am Dienstag mit, dass er am 22. Juni in Wien den US-Unterhändler Marshall Billingslea zu diesen Gesprächen treffen werde.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,9 Millionen Barrel nach plus 1,7 Millionen eine Woche zuvor.

CUM/EX-SKANDAL

Damit aktuell Steuerhinterzieher in der Cum/Ex-Affäre nicht straffrei davonkommen, plant Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Verlängerung der Verjährungsfristen. Er schlägt eine Verlängerung der strafrechtlichen Verjährungsfrist für Fälle der besonders schweren Steuerhinterziehung auf bis zu 30 Jahre vor.

LUFTVERKEHRSBRANCHE

Die weltweite Flugbranche steht wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie vor einem verlustträchtigen Jahr. Der internationale Airline-Verband IATA geht davon aus, dass sich die Verluste 2020 weltweit auf rund 84 Milliarden US-Dollar belaufen dürften.

LUFTHANSA

Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Deutsche Lufthansa vor dem Tarifgipfel am Mittwoch vor einer Auslagerung von Arbeitsplätzen zu schlechteren Bedingungen gewarnt. "Bereits vor über einem Monat hat die VC ein Paket im Wert von knapp 350 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, das der Konzernvorstand bislang nicht angenommen hat. Anstehende Projekte sollten mit diesem Betrag partnerschaftlich angegangen werden", fordert die Gewerkschaft.

HORNBACH BAUMARKT

hat im ersten Quartal (1. März bis 31. Mai 2020) des Geschäftsjahres 2020/21 Umsatz und Ertrag im Vergleich zum Vorjahresquartal sprunghaft gesteigert. Wie der Betreiber von Baumärkten am mitteilte, ist der Konzernumsatz im Auftaktquartal um 18,4 Prozent auf 1,492 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte Betriebsergebnis auf EBIT-Basis erhöhte sich im Konzern um rund 90 Prozent auf 160 Millionen Euro. Als Grund für die erhebliche Ergebnisverbesserung nannte das Unternehmen im Wesentlichen das starke Umsatzwachstum im In- und Ausland.

BOEING

Der Flugzeughersteller musste im Mai mehr Stornierungen als Aufträge verbuchen. Immerhin konnte der Konzern im Bereich Frachtflugzeuge Aufträge an Land ziehen. Flugzeugvermieter stornierten Bestellungen für 14 weitere Jets des Typs 737 Max, der seit März vergangenen Jahres mit einem Flugverbot belegt ist. Im April lag diese Zahl noch bei 108.

