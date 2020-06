MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise stiegen deutlich. Der Preis für die Sorte Brent gewann 5,4 Prozent auf 42,14 Dollar, WTI stieg um 4,7 Prozent auf 39,18 Dollar. Sie profitieren neben den guten Arbeitsmarktdaten insbesondere davon, dass die Opec und ihre Verbündeten planen, die Drosselung der rekordhohen Ölförderung bis Juli zu verlängern. Das sogenannte Opec-Plus-Bündnis soll die Fördermengenkürzungen bei einem für Samstag anberaumten virtuellen Treffen um einen Monat verlängern, sagten Opec-Delegierte. Die neue Vereinbarung folge auf eine Zusage des Irak, die Förderdisziplin zu verbessern, hiess es. In Asien legen die Ölpreise mit der Verlängerung der Opec-Förderkürzungen weiter zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.689,41 1.685,14 +0,3% +4,28 +11,3%

Silber (Spot) 17,60 17,44 +0,9% +0,16 -1,4%

Platin (Spot) 827,10 823,05 +0,5% +4,05 -14,3%

Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,4% -0,01 -9,6%

Der Goldpreis fiel, weil das zinslose Edelmetall im Vergleich zu Anleihen nun an Attraktivität verliert, wegen des steigenden Dollar teurer wird und auch als sogenannter sicherer Hafen nicht gesucht ist. Die Feinunze kostete 1.682 Dollar, 30 Dollar weniger als am Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

Mittlerweile sind weltweit mehr als 400.000 Menschen an den Folgen der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Insgesamt wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP seit Ende des vergangenen Jahres 400.052 Todesfälle registriert, womit sich die Zahl in den vergangenen anderthalb Monaten verdoppelt hat. Die USA sind mit mehr als 109.800 Verstorbenen nach wie vor das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

- Griechenland

hat die wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausgangssperre in Flüchtlingslagern um zwei Wochen bis 21. Juni verlängert.

- Brasilien

Präsident Jair Bolsonaro hat mit einem Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gedroht. Bolsonaro sagte am Freitag, seine Regierung analysiere gerade den WHO-Austritt der USA, den US-Präsident Donald Trump vor einer Woche verkündet hatte.

- Neuseeland

Neuseeland hat sich für Coronavirus-frei erklärt. Es gebe keine aktiven Infektionsfälle im Land mehr, teilte am Montag der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums mit.

- Polen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist sprunghaft angestiegen. Am Wochenende wurden 1.151 neue Infektionsfälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die meisten der neuen Fälle stehen mit dem Kohlebergwerk Zofiowka nahe der tschechischen Grenze in Verbindung. Fast zwei Drittel der neu infizierten Menschen arbeiten nach Angaben des Ministeriums in der Mine oder sind mit dort Beschäftigten verwandt.

- Lufthansa

Als Reaktion auf die Angst der Touristen, nicht mehr aus einem Urlaubsland zurück zu kommen, wenn dort Corona ausbricht, bietet die Fluglinie künftig eine Rückholgarantie.

KONJUNKTUR CHINA

Nach dem unerwarteten Anstieg im April sind Chinas Exporte im Mai wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder gefallen. Die Ausfuhren sanken um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach einem Anstieg von 3,5 Prozent im Vormonat, wie die chinesische Zollbehörde mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens einen Rückgang um 6,5 Prozent im Mai prognostiziert. Die Importe sanken um 16,7 Prozent wegen rückläufiger Rohstoffpreise nach einem Minus von 14,2 Prozent im April. Hier hatten die Ökonomen mit einem Rückgang von 8,1 Prozent gerechnet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal weniger stark geschrumpft als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt sank in dem Dreimonatszeitraum annualisiert um 2,2 Prozent, wie aus den von der Regierung veröffentlichten Daten hervorgeht, verglichen mit der vorläufigen Schätzung von 3,4 Prozent. Im Vorquartal war die Wirtschaft um revidierte 7,3 Prozent geschrumpft, ausgelöst von einer Anhebung der Mehrwertsteuer. Die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt befindet sich damit in der Rezession.

KONJUNKTUR EUROPA

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni geht davon aus, dass die Rezession in der Europäischen Union ihren Tiefpunkt erreicht hat. Nach dem Lockdown wegen der Corona-Pandemie werde die Wirtschaft "langsam wieder hochgefahren", sagte Gentiloni der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

OPEC

Die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Partnerländer um Russland haben sich darauf geeinigt, die Drosselung der rekordhohen Ölförderung bis Juli zu verlängern.

USA

Der Präsidentschaftskandidatur des US-Demokraten Joe Biden steht nichts mehr im Wege: Der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama teilte am Freitag mit, er habe sich nach den jüngsten Vorwahlen die für die Nominierung nötigen 1.991 Delegiertenstimmen gesichert.

USA

US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag den Rückzug der Nationalgarde aus Washington angeordnet. Alles sei nun "unter perfekter Kontrolle", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. In der Nacht zum Sonntag seien "viel weniger Demonstranten aufgetaucht als erwartet". Die Nationalgardisten würden sich nun zurückziehen, könnten aber "schnell zurückkehren, falls nötig".

USA / CHINA

Die USA haben ein angedrohtes Flugverbot für chinesische Airlines leicht gelockert. Fluggesellschaften aus China sollen insgesamt zwei Flüge pro Woche in die USA erlaubt werden, wie das US-Verkehrsministerium am Freitag mitteilte. Damit passen die USA ihre Regelung an China an.

EU / USA

EU-Kommissarin Margrethe Vestager will in den kommenden Monaten die Tech-Regulierung verschärfen. "Wir müssen digitale Märkte künftig besser regulieren als bisher und sammeln dafür gerade Ideen", sagte Vestager der Welt am Sonntag. "Ich habe nichts dagegen, wenn erfolgreiche Firmen gross werden. Aber ich will verhindern, dass sich monopolartige Situationen, wie wir sie bei Amazon, Google und Facebook erleben, auf neuen Märkten wiederholen. Dafür brauchen wir Instrumente, mit denen wir verhindern, dass Märkte kippen und nur noch ein Unternehmen den Markt kontrolliert."

USA / DEUTSCHLAND

US-Präsident Trump hat das Pentagon angewiesen, bis September mehrere tausend Soldaten aus Deutschland abziehen. Davon betroffen seien 9.500 der rund 34.500 US-Soldaten, die dauerhaft in Deutschland stationiert sind, sagten Regierungsvertreter am Freitag. Gleichzeitig werde die Zahl der Armeeangehören, die sich zeitgleich in Deutschland aufhalten, auf 25.000 begrenzt.

VW

Volkswagen-Chef Herbert Diess verschärft den Sparkurs des Konzerns in der Coronakrise massiv. "Wir müssen die F+E-Ausgaben, Investitionen und Fixkosten gegenüber bisherigem Planungsstand deutlich kappen", zitiert das Magazin Automobilwoche Diess aus einer Rede vor Topmanagern des Konzerns am Donnerstag letzter Woche. Ein Sprecher des Konzerns sagte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, es habe sich um eine interne Veranstaltung von Volkswagen gehandelt. Dabei habe es grundsätzliche Überlegungen gegeben, mit welchen weiteren Kostenmassnahmen auf die Pandemie reagiert werden könne. Es gibt noch keine konkreten Beschlüsse.

COVESTRO

hat eine Euro-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,0 Milliarde Euro an den Fremdkapitalmärkten platziert. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen mit Fälligkeiten im Februar 2026 und Juni 2030 ausgegeben und wird mit einem Kupon von 0,875 Prozent bzw. 1,375 Prozent verzinst. Die Anleihe sei mehr als zehnfachen überzeichnet gewesen, teilte das Unternehmen mit.

HAPAG-LLOYD

Die Reederei hat ihre Jahreprognose am Freitag bestätigt. Das Unternehmen erwartet für das laufende Geschäftsjahr weiterhin ein EBITDA in Höhe von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro und ein EBIT von 0,5 bis 1,0 Milliarde Euro. Sofern es jedoch nicht zu einer früheren und stärkeren Erholung der Nachfrage nach Containertransportleistungen kommt, als in den im Finanzbericht des ersten Quartals 2020 beschriebenen Marktstudien erwartet, sei das obere Ende der prognostizierten Bandbreiten aus heutiger Sicht kaum realisierbar, warnte Hapag-Lloyd erneut.

Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen erwartet wegen der Corona-Krise eine deutliche Belastung des Welthandels. "Alles zusammen, stellen wir uns darauf ein, dass der Welthandel in diesem Jahr um rund zehn Prozent geringer sein wird als im Vorjahr", sagte er der Zeitung Welt.

JUST EAT / DELIVERY HERO / GRUBHUB

Um den US-Essenslieferdienst Grubhub könnte ein Bieterwettstreit entbrennen. Sowohl Just Eat Takeaway als auch Delivery Hero hätten Interessen an dem US-Unternehmen bekundet, auf den der US-Rivale Uber Technologies bereits ein Auge geworfen hat, berichtet der US-Fernsehsender CNBC unter Berufung auf informierte Personen.

UNIPER

Uniper-Chef Andreas Schierenbeck übt Kritik an der US-Regierung und dem US-Senat für ihr Vorhaben, Sanktionen gegen an der Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligte Unternehmen zu verhängen. "Wir halten mögliche Sanktionen gegen Nord Stream 2 für falsch. Europäische Energiefragen sollten in Europa geklärt werden. Wir sind Finanzinvestor bei dem Projekt", sagte Schierenbeck dem Magazin Business Insider.

ASTRAZENECA / GILEAD SCIENCES

