MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.704,75 1.698,65 +0,4% +6,10 +12,4%

Silber (Spot) 17,58 17,75 -1,0% -0,17 -1,5%

Platin (Spot) 835,50 829,00 +0,8% +6,50 -13,4%

Kupfer-Future 2,47 2,49 -0,6% -0,02 -12,2%

Der Goldpreis stand im Schatten der riskanteren Assets. Der Preis für die Feinunze fiel deutlich auf 1.698 Dollar nach einem Tageshoch bei 1.733 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

OPEC+

Saudi-Arabien und Russland haben sich nach Aussage von Opec-Delegierten darauf geeinigt, die Kürzungen der Ölförderung bis Juli zu verlängern. Die in dem Verbund Opec plus zusammengefassten Ölförderstaaten hatten sich im April darauf verständigt, wegen des Preisverfalls im Zuge der Covid-19-Krise die Produktion um 9,7 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren. Diese Kürzung sollte für Mai und Juni gelten.

BELGIEN

hebt seine wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen zum 15. Juni auf. Reisen in und aus Ländern der EU und des Schengen-Raums seien dann wieder ungehindert möglich, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès am Mittwoch in Brüssel. Darüber hinaus kündigte sie an, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, ab kommender Woche weitgehend wieder zurückzunehmen.

SPANIEN

Ungeachtet wachsender Kritik an den strengen Corona-Massnahmen in Spanien hat das Parlament in Madrid auf Ersuchen von Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch eine weitere Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 21. Juni beschlossen.

USA / CHINA

Die US-Regierung untersagt chinesischen Fluggesellschaften vorübergehend Flüge aus den und in die USA. Zur Begründung führte das US-Verkehrsministerium am Mittwoch an, die chinesischen Behörden hätten US-Fluggesellschaften bislang keine Wiederaufnahme des Flugverkehrs in das Land genehmigt.

USA

Die Zahl der kommerziellen Gläubigerschutzverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts sind im Mai um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen. Dabei hätten viele Unternehmen während der Covid-19-Pandemie mit der Beantragung des Gläubigerschutzes gezögert, erklärte die Rechtsanwaltskanzlei Epiq Global. Insgesamt habe es im Mai 724 kommerzielle Insolvenzen nach Chapter 11 gegeben, 487 seien es im Mai vergangenen Jahres gewesen, teilte Epic Global auf Basis der Daten seines Geschäftsbereichs Aacer mit. Von April auf Mai stieg die Zahl der Chapter-11-Fälle um 30 Prozent.

US-NOTENBANK

Die US-Notenbank Fed will ihr Notfallkreditprogramm für Landes- und Kommunalregierungen ausweiten. Die Zentralbank erklärte am Mittwoch, sie werde es allen 50 Bundesstaaten ermöglichen, zwei Städte oder Bezirke zu benennen, die ihre Schulden direkt im Rahmen der Municipal Liquidity Facility an die Fed verkaufen könnten. Somit hätten auch Bundesstaaten mit weniger bevölkerungsreichen Gemeinden eine Option, sich an dem Programm zu beteiligen.

MEDIOS

Die Medios AG erhöht ihr Kapital um fast 10 Prozent. Der Anbieter von personalisierter Medizin bietet institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens knapp 1,46 Millionen neue Aktien an. Wie das in Berlin beheimatete Unternehmen mitteilte, werden dazu die genehmigten Kapitalia 2018 und 2019 teilweise genutzt.

GILEAD

Nach dem Einsatz in den USA und Japan zieht auch Südkorea bei der Zulassung des Medikaments Remdesivir für Corona-Patienten nach. Die Regierung in Seoul erteilte am Mittwoch eine Dringlichkeitsgenehmigung und will nun die Importe des Mittels beschleunigen. Dies solle in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Gilead Sciences erfolgen, kündigte die Regierung an.

SNAPCHAT

Der Instant-Messaging-Dienst Snapchat empfiehlt seinen Nutzern fortan keine Posts von US-Präsident Donald Trump mehr. "Wir werden keinen Stimmen zu mehr Gehör verschaffen, die zu rassistischer Gewalt und Ungerechtigkeit anstiften", erklärte das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage. Das Snapchat-Konto des Präsidenten bleibt aber aktiv.

