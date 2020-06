MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

zurückkaufen.

Vapiano rückten 6 Prozent vor. Der Grossteil des Geschäfts der insolventen Restaurantkette geht an eine Investorengruppe, wie das UNternehmen am Abend mitgeteilt hatte. Tui wurden bei Lang & Schwarz 3,5 Prozent höher gesehen. Hier könnte gestützt haben, dass Italien seine Grenzen für Urlauber wieder öffnet.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Dow & Co bewegten sich in einem Umfeld festerer internationaler Vorgaben. Die anhaltenden Massenproteste in den USA sorgten gleichwohl für etwas Verunsicherung und dafür, dass die Zugewinne im Rahmen blieben. Tendenziell bremsend wirkten auch die Verstimmungen zwischen den USA und China, zuletzt angeheizt durch das sogenannte Sicherheitsgesetz Pekings für Hongkong. Für etwas Ernüchterung sorgte ein Bericht des Kongress-Haushaltsauschusses, wonach das US-BIP in der Dekade 2020 bis 2030 rund 3 Prozent niedriger ausfallen wird als im Januar noch vorhergesagt, bevor die Pandemie die USA erreicht hatte. Unter den Einzelwerten ging es für Dick's Sporting Goods um 3,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen erwartet, die bisher noch geschlossenen Standorte in diesem und kommenden Quartal wieder zu eröffnen. Der Sportartikel-Händler hatte zuvor einen Quartalsverlust, begleitet von niedrigeren Umsätzen mitgeteilt.

Der Dollar war als sicherer Währungshafen angesichts der aufgehellten Stimmung an den Märkten weiter nicht gesucht. Der Dollar-Index gab 0,1 Prozent nach. Der Euro notierte bei 1,1164 Dollar. Das war der höchste Stand seit Mitte März. Für Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank werfen die Unruhen in den USA die Frage auf, ob das Wirtschaftsmodell der USA nachhaltig ist, oder ob sich so viel Ungleichheit aufgestaut habe, dass es so nicht weiter funktioniere.

Der Goldpreis gab nach. Die Feinunze kostete mit 1.727 Dollar 13 weniger als am Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BREXIT

Die Verhandlungen zwischen der EU und Grossbritannien über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit gehen in die entscheidende Phase. "Vor uns liegt eine entscheidende Woche, in der wir in allen Bereichen spürbare Fortschritte erzielen müssen", erklärte EU-Chefunterhändler Michel Barnier zum Auftakt der vierten Gesprächsrunde. Die Verhandlungspositionen sind allerdings festgefahren, die Aussichten auf einen Durchbruch scheinen niedrig.

CORONAVIRUS

- DEUTSCHLAND

Nach einem Coronavirus-Ausbruch in Göttingen im Zusammenhang mit privaten Familienfeiern werden alle Schulen in der niedersächsischen Stadt geschlossen. Die präventiven Schulschliessungen gelten bis zum Wochenende. Auch werden fünf Kitas in der Stadt sowie eine Reihe von Schulen im Umfeld von Göttingen bis zum Wochenende geschlossen. Inzwischen wurden den Angaben zufolge 80 Menschen, die an den Feiern teilgenommen hatten, positiv auf das Coronavirus getestet.

- GROssBRITANNIEN

Trotz Bedenken angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie will das britische Parlament keine virtuellen Abstimmungen mehr zulassen. Eine Mehrheit der Abgeordneten des Unterhauses stimmte für eine Einstellung der wegen der Pandemie eingeführten Ausnahmeregelung, die es Parlamentariern vorübergehend ermöglichte, per Videoschalte an Parlamentsdebatten und Abstimmungen teilzunehmen.

- LETTLAND

Nach Estland und Litauen öffnet auch Lettland seine Grenzen wieder für die Bürger zahlreicher europäischer Länder. Reisende aus mehr als 20 europäischen Staaten dürfen ab Mittwoch wieder in Lettland einreisen, ohne sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben zu müssen.

- SPANIEN

Zum zweiten Tag in Folge hat Spanien keinen einzigen Corona-Toten registriert. Spanien war über mehrere Wochen eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder weltweit.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das australische BIP ist im ersten Quartal zum Vorjahr wie erwartet um 1,4 Prozent gestiegen.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) könnte nach Aussagen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in diesem Jahr noch stärker sinken als von der Regierung in ihrer aktuellen Konjunkturprognose mit minus 6,3 Prozent veranschlagt. "Ich schliesse nicht aus, dass es mehr wird auch bei uns, weil wir eben so stark in die internationalen Abläufe eingebunden sind", sagte Altmaier.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch kalkulieren Volkswirte mit einer Zunahme von 2,8 Millionen Barrel.

BMW, DAIMLER, VW

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätseinstufungen für die deutschen Autokonzerne Volkswagen, BMW und Daimler bestätigt.

DEUTSCHE BANK

hat mit einer grünen Anleihe mit sechsjähriger Laufzeit 500 Millionen Euro erlöst. Der Bond hat einen Kupon von 1,375 Prozent.

VW

Konzernchef Herbert Diess, der in Personalunion auch die Marke VW führt, will Porsche-Chef Oliver Blume nach Wolfsburg holen, wie das Magazin Auto Motor und Sport berichtet. Blume soll demnach zum VW-Markenvorstand berufen werden, um die Probleme mit dem Golf VIII und dem ID3 in den Griff zu bekommen. Als neuer Porsche-Chef soll Skoda -Chef Bernhard Maier im Gespräch sein. Maier war vor seinem Antritt bei Skoda 2015 Vertriebsvorstand bei Porsche.

VAPIANO

Der Grossteil des Geschäfts der insolventen Restaurantkette geht an eine Investorengruppe. Ein Konsortium unter Führung von Mario C. Bauer übernimmt sie im Rahmen eines gemischten Asset-Share-Deals für 15 Millionen Euro.

