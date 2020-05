MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Ausblick: Mit einem etwas leichteren Handelsstart an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Mittwoch. DAX und Euro-Stoxx-50 dürften nach dem Erholungsschub vom Dienstag zunächst wieder etwas abbröckeln, auch weil die Kursgewinne in New York im späten Handel zunehmend zerbröselten. "Trotzdem bleibt die Stimmung angesichts der zunehmenden Lockerungen bei den Massnahmen gegen die Pandemie gut", sagt ein Händler. Der DAX könnte frühe Abschläge schnell wieder wettmachen und sich in der Trading-Range zwischen 10.200 und 10.820 Punkten wieder nach oben orientieren. Positiv gesehen wird auch, dass der Yuan trotz der Spannungen zwischen den USA und China um die Herkunft des Virus nicht so schwach gefixt wurde wie befürchtet.

Rückblick: Sehr fest - Der Markt setzt wieder auf ein Ende des Stillstandes und einen Aufschwung über Konjunkturprogramme. Besonders gefragt waren die Aktien aus dem Ölsektor, ihr Branchenindex stieg um 6,4 Prozent. Der vom Bundesverfassungsgericht ausgelöste Rücksetzer entpuppte sich als Delle. Das Gericht hatte der Bundesbank den Ankauf von Bundesanleihen nur noch für drei Monate erlaubt, wenn sie die geldpolitischen Gründe nicht näher erläutert. Grund für die Stärke der Öl - und Gaswerte waren unter anderem starke Geschäftszahlen von Repsol und Total. Total hatte zudem die Dividende bekräftigt. Repsol stiegen um 13,2 Prozent und Total um 7,9 Prozent. Anleger setzten aber auch auf stabilere Ölpreise mit einer Erholung der Ölnachfrage. Das Geschäft von Essilorluxottica litt unter dem Stillstand. Die Aktie wurde dennoch vom festen Gesamtmarkt um 3,1 Prozent mit nach oben gezogen. Als stark stufte die Citigroup die Quartalszahlen von Endesa ein, der Kurs gewann 3,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Bei den Autoaktien gewannen VW 5,1 Prozent und BMW 3,8 Prozent. Bei den Aktien der Zulieferer zogen Schaeffler um 8 und Stabilus um 5 Prozent an. Der so genannte Autogipfel hatte zwar zunächst keine konkreten Ergebnisse gebracht. Damit war aber zu rechnen. Gewinner Nummer eins im DAX waren die zuletzt stark gefallenen MTU mit einem Plus von 10,3 Prozent. Infineon gewannen 6,2 Prozent. Der Chiphersteller sieht die Segmentergebnismarge sinken. Vom ursprünglichen Margenziel hatte sich Infineon aber bereits im März verabschiedet. Vonovia hatte operativ und unter dem Strich mehr verdient. Für die Aktie ging es um 6,8 Prozent nach oben. Dagegen verloren Beiersdorf 2,9 Prozent, das Unternehmen rechnet mit weiteren Umsatzeinbussen. Eine deutliche Anhebung der Prognosen trieb Hellofresh um fast 10 Prozent in die Höhe. Bei Stratec schossen die Umsätze nach oben. Der Kurs stieg um 4,6 Prozent. Siemens Healthineers kletterten um 6,6 Prozent. Händler sprachen von guten Quartalszahlen. Nordex legten um 3,7 Prozent zu. Der Umsatz wurde verzweieinhalbfacht und der operativen Gewinn etwa vervierfacht. Hugo Boss knickten nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 4,2 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem insgesamt leicht nachgebenden Geschäft verlor die BMW-Aktie rund 1,3 Prozent, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Der Konzern dampft wegen der Pandemie seine Prognose für das laufende Jahr weiter ein. VW gaben 0,7 Prozent ab. Im VW-Dieselskandal hat der Bundesgerichtshof zum Verhandlungsauftakt Zweifel an der Position des Autoherstellers geäussert. Hellofresh fielen um 0,8 Prozent. Das Unternehmen hat eine Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 175 Millionen Euro begeben. Jenoptik tendierten nach Aussagen zum Geschäftsjahr unauffällig. Dt. Beteiligung erwartet nach einem Fehlbetrag im ersten Halbjahr auch im Gesamtgeschäftsjahr 2019/20 einen Verlust. Die Titel verloren 1,6 Prozent.

USA / WALL STREET

Freundlich - Gestützt wurde der Aktienmarkt von zweistellig anziehenden Ölpreisen und den voranschreitenden Lockerungen der behördlichen Corona-Auflagen weltweit. Zudem häufen sich die Erfolgsmeldungen im Pharmasektor im Kampf gegen Covid-19. Marktteilnehmer sprachen von wachsender Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19 und verwiesen auf die Mut machenden Studien von Pfizer und der deutschen Biontech. Biontech und Pfizer kletterten um 9,2 bzw. 2,4 Prozent. Starbucks legten um 1,4 Prozent zu. Der Kaffeehausbetreiber will über 85 Prozent seiner Cafes in den USA bis zum Ende der Woche wieder öffnen. Rambus haussierten um knapp 14 Prozent. Der Chiphersteller vermeldete für das Auftaktquartal Gewinn und Umsatz über den eigenen Erwartungen. Der Düngemittelgigant Mosaic berichtete von einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten in diesem Frühjahr. Die Aktie verteuerte sich um gut 7 Prozent. Die Portola-Aktie explodierte um knapp 130 Prozent. Das Biopharma-Unternehmen soll von Alexion Pharmaceuticals übernommen werden. Deren Aktie verlor 5,4 Prozent.

US-Rentenpapiere waren nicht gefragt angesichts der positiven Stimmung zugunsten von risikoreichen Anlagen. Gedrückt wurden die Notierungen auch von der Perspektive umfangreicher neuer Anleiheemissionen. Am Mittwoch wird das Finanzministerium voraussichtlich mitteilen, wie die gewaltige, durch die Corona-Pandemie verursachte Finanzbedarf aufgebracht werden soll. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg bei sinkenden Notierungen um 1 Basispunkt auf 0,65 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 19:18h % YTD

EUR/USD 1,0837 -0,06% 1,0844 1,0840 -3,4%

EUR/JPY 115,29 -0,22% 115,54 115,51 -5,4%

EUR/CHF 1,0541 -0,02% 1,0544 1,0546 -2,9%

EUR/GBP 0,8717 +0,03% 0,8714 0,8717 +3,0%

USD/JPY 106,38 -0,17% 106,56 106,56 -2,2%

GBP/USD 1,2433 -0,09% 1,2443 1,2434 -6,2%

USD/CNH 7,1025 -0,31% 7,1244 7,1199 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 9.014,01 0,471 8.971,76 8.878,26 +25,0%

Am Devisenmarkt beobachteten Marktteilnehmer eine Euro-Schwäche. Die Gemeinschaftswährung setzte ihre jüngste Talfahrt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerG) in Deutschland zur Rechtmässigkeit der EZB-Anleihekäufe fort und fiel auf ein Einwochentief. Aktuell kostet der Euro 1,0837 Dollar nach Wechselkursen über 1,10 am vergangenen Freitag. Das Urteil bringe Sand ins Getriebe der von der EZB geplanten Stimulierungsmassnahmen, kommentieren Marktexperten. Das Urteil sei geeignet, die Gräben innerhalb der Eurozone zu vertiefen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 24,56 24,56 0% 0,00 -58,7%

Brent/ICE 30,98 30,97 +0,0% 0,01 -51,2%

Das Vertrauen der Anleger auf eine baldige Konjunkturerholung liess sich vor allem am Erdölmarkt ablesen. Die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung nach dem wichtigen Rohstoff sorgt für eine kräftige Preisrally, die nun schon den fünften Tag in Folge zu anhält. US-Leichtöl der Sorte WTI erholte sich um 20,6 Prozent auf 24,59 US-Dollar je Fass, Nordseeöl der Sorte Brent um 14,3 Prozent auf 31,10 Dollar. Der Preis für den WTI-Terminkontrakt auf Lieferung im Juni hat sich seit dem 21. April verdoppelt. Händler sprechen von einer anziehenden Nachfrage nach Benzin und Diesel. Parallel gehe die Förderung immer weiter zurück.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.701,96 1.707,55 -0,3% -5,59 +12,2%

Silber (Spot) 15,04 15,05 -0,0% -0,01 -15,7%

Platin (Spot) 770,00 769,60 +0,1% +0,40 -20,2%

Kupfer-Future 2,35 2,33 +0,6% +0,01 -16,6%

Der Goldpreis legte im späten Geschäft etwas zu. Die umfangreiche Schuldenaufnahme der Staaten im Zuge der Corona-Krise rückte wieder stärker in den Fokus. Die Feinunze des Edelmetalls gewann 0,4 Prozent auf 1.709 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel am Mittwoch gibt der Goldpreis 0,2 Prozent nach auf 1.703 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS - FRANKREICH

Die Zahl der neuen Coronavirus-Todesfälle ist wieder leicht gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden seien 330 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte die Gesundheitsbehörde DGS am Dienstagabend mit. Das waren gut zwei Dutzend mehr als am Montag, als 306 Tote neu hinzugekommen waren, und mehr als doppelt so viele wie am Sonntag, als 135 Sterbefälle vermeldet worden waren.

CORONAVIRUS - USA

US-Präsident Donald Trump hat erneut für eine rasche Wiederankurbelung der Wirtschaft seines Landes plädiert. Zwar sei im Kampf gegen das Coronavirus noch nicht "alles perfekt", sagte Trump am Dienstag beim Besuch einer Fabrik für Atemschutzmasken im US-Bundesstaat Arizona. "Aber wir müssen unser Land öffnen, und wir müssen es bald öffnen." Das Weisse Haus kündigte an, dass sein Coronavirus-Arbeitsstab schon in den kommenden Wochen aufgelöst werden könnte.

USA / CHINA

Der Kandidat für den Posten des US-Geheimdienstdirektors, John Ratcliffe, hat China als die grösste Bedrohung für die USA bezeichnet. "Ich betrachte China als den derzeit grössten Bedrohungs-Akteur", sagte der konservative Abgeordnete am Dienstag bei einer Anhörung im US-Senat. China stehe unter anderem bei der derzeitigen Coronavirus-Krise und bei Themen wie Cybersicherheit im Mittelpunkt. China wolle die USA als die "Supermacht der Welt ablösen".

USA / VENEZUELA

