MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

berichteten. GM stiegen um 2,3 Prozent. Der Autobauer setzte die Quartalsdividende und das Aktienrückkaufprogramm wegen den Auswirkungen der Pandemie aus, um seine Bilanz zu stärken. Die Liquiditätssicherung kam gut an. Tesla schnellten indes um 10,1 Prozent empor. Laut Berichten will der Elektroautobauer seine wichtigste Produktionsstätte in Kalifornien nächste Woche wieder anfahren.

Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es bei sinkenden Notierungen um 5,3 Basispunkte nach oben auf 0,66 Prozent. Der Rentenmarkt wurde von der steigenden Risikoneigung belastet.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0824 -0,07% 1,0832 1,0835 -3,5%

EUR/JPY 116,10 -0,06% 116,17 116,12 -4,8%

EUR/CHF 1,0564 +0,01% 1,0563 1,0571 -2,7%

EUR/GBP 0,8718 +0,02% 0,8716 0,8723 +3,0%

USD/JPY 107,26 +0,01% 107,25 107,19 -1,4%

GBP/USD 1,2416 -0,09% 1,2427 1,2422 -6,3%

USD/CNH 7,0934 +0,00% 7,0932 7,0931 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 7.693,85 -0,513 7.733,51 7.686,76 +6,7%

Als vermeintlich sicherer Währungshäfen war mit gestiegener Risikoneigung auch der Dollar weniger gefragt. Der ICE-Dollarindex verlor 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 11,18 12,78 -12,5% -1,60 -81,2%

Brent/ICE 19,31 19,99 -3,4% -0,68 -69,9%

WTI des marktführenden Juni-Kontrakts verlor 25 Prozent auf 12,78 Dollar. Brent verbilligte sich um 8,4 Prozent auf 19,99 Dollar. Händler sprachen einmal mehr von einer gigantischen Überproduktion und daher randvollen Lagerkapazitäten. Der spekulative Ölfonds USO, der ganz entscheidenden Anteil an den jüngst negativen Preisen für US-Öl hatte, hatte ein Überrollen seines Engagements in spätere Lifertermine nach Juni angekündigt. Doch am Terminmarkt gerieten auch die Kontrakte zur Erdöllieferung nach Juni zum Teil deutlich unter Druck - ein Zeichen, dass Anleger nicht an einen schnellen Abbau der Ölflut glauben. Im asiatischen Handel setzt sich die Talfahrt der Ölpreise fort. WTI handelt nur noch knapp über der Marke von 10 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.693,35 1.715,55 -1,3% -22,21 +11,6%

Silber (Spot) 15,00 15,30 -1,9% -0,30 -16,0%

Platin (Spot) 759,45 765,20 -0,8% -5,75 -21,3%

Kupfer-Future 2,34 2,35 -0,3% -0,01 -16,5%

Mit dem Preisverfall bei Rohöl geriet auch der Goldpreis wieder unter Druck. Denn fallende Öl- und Energiepreise bremsen die Inflation und damit die Akttraktivität des Edelmetalls als Schutz vor Geldentwertung. Zudem war die Nachfrage nach sichereren Häfen mit der gestiegenen Zuversicht der Anleger zurückgegangen. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls gab im späten Geschäft 0,7 Prozent auf 1.717 Dollar nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

Weltweit sind mittlerweile fast 209.000 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben gekommen. Wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben am Montagabend ergab, starben mindestens 208.973 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

- FRANKREICH

Nach einem mehrtägigen Rückgang ist die Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Frankreich wieder gestiegen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien 437 Menschen an der durch das Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. An den Tagen zuvor war diese Zahl stetig gesunken, am Sonntag hatte sie bei 242 gelegen. Insgesamt starben in Frankreich damit mehr als 23.200 Menschen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus.

- GROssBRITANNIEN

In Grossbritannien sind binnen 24 Stunden weitere 360 Menschen am Coronavirus gestorben. Dies sei der geringste Anstieg seit vergangenem Monat, teilte das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt sind damit in den Kliniken des Landes nach offiziellen Angaben 21.092 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

- ITALIEN

In Italien sind mehr als 150 Ärzte an der Corona-Epidemie gestorben. Der Chirurgen-Verband FNOMCEO gab ihre Zahl mit 151 an. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich auf 26.977, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten.

- USA

US-Präsident Donald Trump will möglicherweise Entschädigungen von China für die Corona-Pandemie einfordern. Seine Regierung prüfe derzeit, wie Peking für die Verbreitung des Coronavirus "zur Rechenschaft gezogen" werden könne, sagte Trump am Montag. Es handele sich um eine "sehr substanzielle" Summe.

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Änderungen treten mit Handeslbeginn am 30. April in Kraft:

+ TecDAX - NEUAUFNAHME

Drägerwerk AG & Co KGaA

+ TecDAX - AUSGESCHIEDEN

RIB Software SE

+ SDAX - NEUAUFNAHME

Stratec SE

+ SDAX - AUSGESCHIEDEN

RIB Software SE

ALLIANZ

und die spanische Bank BBVA arbeiten künftig zusammen. Wie die Allianz SE mitteilte, haben sich die Unternehmen auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens geeinigt und schliessen eine langfristige Distributionsvereinbarung zum Verkauf von Schaden- und Unfallversicherungen in Spanien über das BBVA-Netzwerk.

AIRBUS

Die österreichische Regierung ist im Gerichtsstreit mit dem europäischen Luftfahrtkonzern Airbus um den Kauf von 18 Eurofighter-Kampfflugzeugen gescheitert. Das Straflandesgericht Wien stellte das Betrugsverfahren gegen Airbus am Montag ein, wie eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das Gericht sehe keine Grundlage für eine weitere Strafverfolgung.

CONTINENTAL

hat im ersten Quartal nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie zunächst erwartet. Der Umsatz sank um gut ein Zehntel auf 9,84 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die bereinigte EBIT-Marge gab spürbar auf 4,4 Prozent nach. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte Conti noch 11,0 Milliarden Euro umgesetzt und eine bereinigte Rendite von 8,1 Prozent erzielt.

DELIVERY HERO

hat für das erste Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q19

Bestellungen 239 +92% 125

Umsatz 515 +93% 267

KION

hat im ersten Quartal wegen der Corona-Krise einen Gewinneinbruch erlitten und vor einem schwierigen Umfeld im laufenden Jahr gewarnt. Nach einem guten Start ins Jahr habe sich die Pandemie im März bemerkbar gemacht. Das Unternehmen hat für das erste Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19

Auftragseingang 2.081 -2% 2.055 -3% 2.118

Umsatz 2.028 -3% 2.017 -3% 2.083

EBIT bereinigt 144 -21% 145 -21% 182

Ergebnis nach Steuern/Dritten 68 -27% 73 -22% 93

Ergebnis je Aktie 0,58 -27% 0,77 -3% 0,79

Free Cashflow -222 -- -- -- 82

MLP

Der Finanzberater hat wegen den Folgen der Coronavirus-Pandemie seine Jahresprognose gesenkt. Zwar sei das erste Quartal solide verlaufen. Im Gesamtjahr 2020 erwartet Unternehmen nun jedoch einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 34 bis 42 Millionen Euro von 47,1 Millionen Euro im Vorjahr. Bislang hatte MLP sich in diesem Jahr einen leichten EBIT-Anstieg zugetraut.

SILTRONIC

hat im ersten Quartal auf Jahressicht einen Gewinneinbruch verzeichnet. Dank eines deutlichen Rückgangs der Ertragsteuern lag der Gewinn mit 46,0 Millionen Euro jedoch leicht über dem des Vorquartals. Durch die Corona-Pandemie gab es bisher operativ keine spürbaren Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, wie das Unternehmen feststellt. Das Unternehmen hat für das erste Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19

Umsatz 300 -15% 297 -16% 354

EBITDA 84 -34% 94 -26% 127

EBIT 53 -48% 61 -41% 103

Ergebnis nach Steuern 46 -47% 46 -48% 88

Ergebnis je Aktie 1,32 -51% 1,56 -42% 2,68

SYMRISE

hat für das erste Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme organisches Wachstum, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19

Umsatz 917 +8% 934 +10% 849

Organisches Wachstum 2,3 -- 3,8 -- 8,2

ABB

hat im ersten Quartal unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gelitten. Umsatz und Margen seien dadurch in allen Sparten belastet worden, teilte der Konzern mit. Zudem sei das zweite Quartal durch einen scharfen Einbruch der Nachfrage gekennzeichnet, der durch den Stillstand vieler Unternehmen weltweit ausgelöst wurde, warnte ABB.

HSBC

hat in den ersten drei Monaten 2020 die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Die Bank berichtete am Dienstag einen Einbruch beim ausgewiesenen Gewinn vor Steuern um 48 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Die HSBC begründete dies mit höher als erwarteten Kreditverlusten und weitere Kreditwertberichtigungen. Die Einnahmen ermässigten sich um 5 Prozent auf 13,68 Milliarden Dollar.

SANTANDER

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 01:38 ET (05:38 GMT)