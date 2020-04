MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise tendierten volatil, nachdem die Opec und andere Ölförderländer vereinbart hatten, die Produktion um die Rekordmenge von täglich 10 Millionen Barrel zu reduzieren. Zunächst bekamen die Preise einen Schub, nachdem US-Präsident Donald Trump eine doppelt so grosse Senkung um 20 Millionen Barrel in Aussicht gestellt hatte. Ölländer arbeiteten an einer derartigen Lösung. Doch tendierten die Preise uneinheitlich. Analysten kritisierten die Förderkürzung als zu gering und zu spät, um den durch die Corona-Krise bedingten Nachfrageeinbruch kompensieren zu können. WTI verlor 0,5 Prozent auf 22,64 Dollar, Brent legte um 1,9 Prozent zu auf 32,07 Dollar.

Der Goldpreis rückte massiv vor, überstieg die 1.700er Marke und erklomm den höchsten Stand seit über sieben Jahren. Die Feinunze kletterte um 1,7 Prozent auf 1.717 Dollar. Seit dem Tief Mitte März hat Gold rund 18 Prozent gewonnen. Die Aussichten für das Edelmetall gelten weiter als attraktiv, da die von Notenbanken und Staaten in Gang gesetzte Geldschwemme zu inflationären Tendenzen führen kann. Das sich verschlechternde wirtschaftliche Sentiment weltweit lege nahe, dass sich immer grössere Wellen staatlicher Hilfsprogramme aus China, Indien, Europa und den USA hochschaukelten, urteilen die Analysten von Zaner Metals. Zuletzt hatte die US-Notenbank am Donnerstag ein neues Kredithilfsprogramm für Unternehmen im Volumen von 2,3 Billionen Dollar aufgelegt.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CORONAKRISE

- FED

Die massive Intervention der US-Notenbank in die Finanzmärkte inmitten der Coronavirus-Krise hat die Bedingungen an den Kapitalmärkten verbessert. Allerdings hätten sie nicht die Fähigkeit einer Marktpreisfindung beeinträchtigt, wie einige am Marktteilnehmer befürchteten, sagte Clevelend-Fed-Präsidentin Loretta Mester am Freitag.

Die Fed von New York wird die Versorgung der Finanzmärkte mit kurzfristiger Liquidität demnächst zurückfahren. Die Bank hat einen modifizierten Plan für ihre Repo-Geschäfte vorgelegt.

- AUSTRALIEN

Die Corona-Krise wird die Arbeitslosigkeit in Australien nach Einschätzung der Behörden dramatisch in die Höhe treiben. Das Finanzministerium rechnet mit einer Verdoppelung der derzeitigen Arbeitslosenquote von 5,1 Prozent auf 10 Prozent.

Trotz erster Erfolge im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus halten Australien und Neuseeland an den verhängten Ausgangs- und Reisebeschränkungen fest.

- EU

Die EU-Finanzminister haben sich auf Hilfen in der Corona-Krise von einer halben Billion Euro geeinigt.

- BUNDESLÄNDER

wollen sich mit bis zu 65 Milliarden Euro neuen Schulden gegen die Coronakrise stemmen, ergab eine Umfrage des Handelsblatts unter den 16 Länderfinanzministerien.

- MASCHINENBAU CHINA

nimmt nach Angaben dort tätiger deutscher Unternehmen allmählich wieder Fahrt auf. Es zeige sich "eine merkliche Verbesserung" der Lage vor Ort, teilte der Branchenverband VDMA nach einer Befragung seiner Büros in China mit.

- TOURISMUS DEUTSCHLAND

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat einen raschen Gesetzentwurf zur Gutschein-Lösung bei Pauschalreisen für den Fall angekündigt, dass die EU-Kommission die deutschen Pläne für den Tourismussektor billige, und diese Pläne zugleich gegen Kritik verteidigt.

- AUTOBRANCHE DEUTSCHLAND

Continental-Chef Elmar Degenhart sieht bei einem länger anhaltenden Stillstand der Wirtschaft gravierende wirtschaftliche Folgen. "Wenn die Autoindustrie nach Ostern nicht bald wieder hochlaufen kann, droht vielen kleineren Zulieferern die Pleite", sagte er dem Magazin Spiegel.

- AUTOABSATZ CHINA

In China haben sich die Autoverkäufe im März von einer beispiellosen Talsohle erholt. Zu verdanken ist dies der Entspannung bei den Coronavirus-Fällen. Der Absatz ging nach Angaben des Branchenverbands im März im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 1,43 Millionen Fahrzeuge zurück. Im Februar war er um 79 Prozent eingebrochen.

- BULGARIEN

Angesichts der Corona-Krise will Bulgarien schneller als bisher vorgesehen in den Euro-Raum, um von den Finanzhilfen in dem Währungsverbund profitieren zu können.

- FRANKREICH

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie wird Frankreich die seit vier Wochen geltende Ausgangssperre bis zum 11. Mai verlängern.

- SPANIEN

In Spanien ist die Zahl der Corona-Todesfälle wieder etwas gesunken. Binnen 24 Stunden starben 517 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus, wie Zahlen der Regierung am Montag zeigten. Am Vortag waren 619 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

- ITALIN

Italien hat am Sonntag die niedrigste Totenzahl binnen 24 Stunden in der Coronavirus-Pandemie seit mehr als drei Wochen verzeichnet. Wie der Zivilschutz am Abend in Rom mitteilte, starben seit Samstag 431 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Nach dem 19. März hatte die Zahl stets über 500 gelegen.

- USA

In den USA ist die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie am zweiten Tag in Folge gesunken. Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore verzeichnete am Sonntagabend (Ortszeit) 1.514 Todesfälle innerhalb der vorherigen 24 Stunden. Am Samstag hatte die Universität noch 1.920 Corona-Tote gezählt, am Freitag 2.108.

In den USA sind nach einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Montagabend (Ortszeit) in einem Zeitraum von 24 Stunden erneut mehr als 1.500 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA laut der Universität in Baltimore auf mehr als 23.500.

Der Berater von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Pandemie, der Virologe Anthony Fauci, hat einen Bericht bestätigt, wonach die USA zu spät auf die Viruskrise reagierten.

- CHINA

China hat am Montag die höchste Zahl an Coronavirus-Neuinfektionen seit über einem Monat gemeldet. Insgesamt seien binnen 24 Stunden 108 Menschen mit Corona-Symptomen registriert worden, teilte die nationale Gesundheitskommission mit.

- GROSSBRITANNIEN

Der an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson ist an Ostersonntag aus dem Krankenhaus entlassen worden, wird aber auf ärztlichen Rat hin die Regierungsgeschäfte nicht sofort wieder aufnehmen.

Die britische Regierung will die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausgangssperre vorerst nicht.

- TÜRKEI

Die türkische Regierung ist durch ihren Umgang mit der Corona-Krise in schwere Turbulenzen geraten. Innenminister Süleyman Soylu, der wegen einer sehr kurzfristig angekündigten Ausgangssperre zur Zielscheibe heftiger Kritik geworden war, bot am Sonntag seinen Rücktritt an - den Präsident Recep Tayyip Erdogan jedoch ablehnte.

MITTELAMERIKA

Ein Jahr nach der abrupten Einstellung von US-Finanzhilfen für El Salvador, Honduras und Nicaragua hat die Regierung in Washington angekündigt, die drei Staaten wieder finanziell zu unterstützen. Aussenminister Mike Pompeo erklärte, die drei Länder hätten sich bemüht, die Zahl an Migranten in Richtung USA zu begrenzen.

IWF

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat angesichts der Corona-Krise sofortige Schuldenerleichterungen für 25 Entwicklungsstaaten verkündet. Wie IWF-Chefin Kristalina Georgieva mitteilte, gewährt der IWF armen Staaten für einen Zeitraum von sechs Monaten Notkredite, um sie im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen.

US-WAHLKAMPF

Der aus dem Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten ausgestiegene Senator Bernie Sanders hat Ex-Vizepräsident Joe Biden offiziell seine Unterstützung ausgesprochen.

VONOVIA

rechnet im Zuge der Corona-Krise mit vorläufigen Mietausfällen in zweistelliger Millionenhöhe. Er erwarte "maximal 40 Millionen Euro" an gestundeten Mieten, sagte der Vorstandsvorsitzende des DAX-Konzerns, Rolf Buch, im Gespräch mit der Welt.

CECONOMY

Die Rating-Agentur Moody's hat am Freitag das langfristige Emittentenrating von Ceconomy auf Ba1 von Baa3 herabgestuft.

NEMETSCHEK

Der Chef der Bausoftwarefirma Nemetschek, Axel Kaufmann, hat sich zuversichtlich gezeigt, die Corona-Krise ohne staatliche Hilfen zu überstehen. "Nemetschek zeichnet sich seit Jahren durch hohe Liquidität und eine solide Bilanzstruktur aus", sagte Kaufmann der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag.

FORD

wird sein Umsatzziel im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie nicht erreichen. Ford rechnet nun mit einem Umsatz von 34 Milliarden Dollar, der von Factset ermittelte Konsens lag bei 37,2 Milliarden Dollar, der Umsatz im ersten Quartal 2019 lag bei 40,3 Milliarden Dollar. Ford rechnet mit einem bereinigten Quartalsverlust von rund 600 Millionen Dollar.

AMAZON

hat inmitten der Coronavirus-Krise 100.000 neue Mitarbeiter in den USA eingestellt - und schreibt 75.000 weitere Stellen aus.

APPLE/GOOGLE

wollen zusammenarbeiten, um im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie den Einsatz von Tracking-Apps zu erleichtern.

