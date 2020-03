MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Kursfeuerwerk - Nach dem Einbruch am Donnerstag hat sich die Wall Street zum Wochenausklang kräftig erholt und die Vortagesverluste fast vollständig wieder aufgeholt. Damit blieben die Nervosität und die Volatilität weiter hoch. Denn die Belastungsfaktoren einer sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie und die negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur standen weiter im Fokus. Vor diesem Hintergrund hat US-Präsident Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Im Verlauf hatten entsprechende Spekulationen die Gewinne von Dow & Co noch abschmelzen lassen. Im Anschluss an die Bekanntgabe legten die Indizes jedoch einen Schlussspurt hin und schlossen auf ihren Tageshochs. Bei den Sektoren führten die Bankenwerte mit einem Plus von 16,1 Prozent die Gewinnerliste an. Für die Halbleiterwerte ging es um 12,6 Prozent nach oben. Bei den Einzelwerten stiegen Adobe Systems nach Zahlen um 17,7 Prozent. Oracle hat im dritten Quartal mit einem Umsatzanstieg von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr den grössten Zuwachs seit rund zwei Jahren verzeichnet. Die Aktie gewann 20,4 Prozent.

Nach den jüngsten Gewinnen am US-Anleihemarkt ging es für die Notierungen nun kräftiger nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 19,7 Basispunkte auf 0,99 Prozent. Wenn nicht die Sorgen um die Liquidität und die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Krise wären, könnte man das als logischen Schritt interpretieren, dass die Fed die Zinsen auf Null senken wird, hiess es von BMO Capital Markets. Es sei in gewisser Weise "eine Rückkehr zur traditionellen Reaktion auf eine Lockerung der Fed".

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1150 -0,10% 1,1161 1,1062 -0,6%

EUR/JPY 118,59 -0,13% 118,74 118,99 -2,7%

EUR/CHF 1,0553 -0,18% 1,0573 1,0565 -2,8%

EUR/GBP 0,9023 +0,28% 0,8998 0,8944 +6,6%

USD/JPY 106,33 -0,04% 106,37 107,55 -2,3%

GBP/USD 1,2361 -0,35% 1,2404 1,2366 -6,7%

USD/CNH 7,0145 +0,06% 7,0101 7,0302 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 5.000,76 -6,563 5.352,01 5.365,01 -30,6%

Der Dollar zeigt sich mit der Fed- Zinssenkung schwächer. Der Euro notiert bei 1,1129 Dollar gegenüber 1,1062 Dollar am Freitagabend. Der Yen ist als sicherer Hafen gefragt. Der Doller kostete zulezt 106,36 Yen, nach 107,55 am Freitagabend.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 32,24 33,85 -4,8% -1,61 -50,2%

Nach den jüngsten massiven Abgaben erholten sich die Ölpreise zum Wochenausklang, allerdings verlief der Handel weiterhin sehr nervös. Brent legte um 8,0 Prozent auf 35,87 Dollar zu. Dennoch stand auf Wochensicht das stärkste Minus seit 2008 zu Buche. Belastet wurde das Sentiment weiterhin von einem sich immer deutlicher abzeichnenden weltweiten Konjunkturabschwung und einem drohenden Preiskrieg zwischen den Saudi-Arabien und Russland. Am Montagmorgen zeigt sich Brent 4,8 Prozent leichter bei 32,24 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.546,90 1.545,96 +0,1% +0,94 +2,0%

Silber (Spot) 14,60 14,80 -1,3% -0,20 -18,2%

Platin (Spot) 768,75 755,85 +1,7% +12,90 -20,3%

Der Goldpreis verzeichnete den vierten Handelstag in Folge Abgaben - auf Wochensicht summierten sich diese auf rund 9 Prozent. Es war damit der grösste Wochenverlust seit September 2011. Investoren würden weiterhin "alles verkaufen", so ein Teilnehmer. Dabei spielten auch Notverkäufe von Anlegern eine Rolle, da sie Liquidität an anderer Stelle benötigten, hiess es. Dazu kam noch der festere Dollar. Der Preis für die Feinunze fiel um 3,7 Prozent auf 1.519 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Fed-Chairman Jerome Powell rechnet nicht damit, dass die US-Notenbank zum Instrument des Negativzinses greifen muss. Powell sagte in seiner Pressekonferenz nach einer ausserordentlichen Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC, negative Zinsen seien wohl keine angemessene Politik für die USA. Gleichwohl sei die Fed nicht am Ende ihrer Möglichkeiten, die könne auf Forward Guidance und mehr Anleihekäufe zurückgreifen. Auch seien ihre Liquiditätsoperationen ein mächtiges Werkzeug.

NATIONALER NOTSTAND USA

