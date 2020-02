MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.644,07 1.634,95 +0,6% +9,12 +8,4%

Silber (Spot) 18,10 18,00 +0,6% +0,10 +1,4%

Platin (Spot) 932,65 927,90 +0,5% +4,75 -3,4%

Kupfer-Future 2,57 2,58 -0,4% -0,01 -8,2%

Beim Gold kam es zu Gewinnmitnahmen, nachdem der Preis in den vergangenen Tagen kräftig gestiegen ist und den höchsten Stand seit sieben Jahren erreichte. Zu Handelsschluss notierte die Feinunze 1,4 Prozent leichter bei 1.635 Dollar. Analystin Joni Teves von der UBS ist überzeugt, dass es sich nur um einen kleinen Rücksetzer handelt. Gold dürfte auch in der zweiten Hälfte des Jahres noch von der Unsicherheit wegen des Coronavirus profitieren, erwartet sie. Im asiatischen Handel legt der Goldpreis wieder zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS

Ungeachtet der starken Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien sollen die Grenzen zu den Nachbarländern vorerst offen bleiben. Dies teilte der italienische Innenminister Roberto Speranza am Dienstag nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Kroatien und der Schweiz mit. Eine Schliessung der Grenzen "wäre ein Fehler und unverhältnismässig".

KONJUNKTUR HONGKONG

Die Wirtschaft Hongkongs ist im vierten Quartal um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank saisonbereinigt um 0,3 Prozent. Es war das dritte Quartal in Folge, in dem die Wirtschaft Hongkongs im Vergleich zum jeweiligen Vorquartal geschrumpft ist. Im Gesamtjahr 2019 sank das BIP um 1,2 Prozent. Es war der erste Rückgang seit 2009.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Diese sind in der zurückliegenden Woche um 1,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 4,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,7 Millionen Barrel nach minus 2,7 Millionen eine Woche zuvor.

IWF

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Regierungen davor gewarnt, auf die Gefahren der Coronavirus-Epidemie überzureagieren. Gefragt seien nun gezielte und abgewogene Massnahmen, um eine Belastung der Wirtschaft zu vermeiden, sagte Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des IWF, in einem Interview.

WINDKRAFT

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will laut einem Medienbericht den Abstand neuer Windkraftanlagen zu Wohnsiedlungen nun offenbar doch nicht pauschal für ganz Deutschland festlegen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf einen Formulierungsvorschlag zur Änderung des Baugesetzbuchs, der aus Altmaiers Ressort stamme. Das Ministerium widersprach dem Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht.

INDEXÄNDERUNG SDAX

Folgende ausserplanmässige Index-Änderung wird nach Handelsschluss wirksam:

SDAX

NEUAUFNAHME

- Elmos Semiconductor

HERAUSNAHME

- Adler Real Estate

AAREAL

Aufwendungen für den beschleunigten Risikoabbau und ein Basiseffekt haben der Aareal Bank vor allem im Schlussquartal, aber auch im Gesamtjahr einen massiven Gewinnrückgang beschert. Wie der Immobilien-Finanzierer mitteilte, soll die Dividende auf 2,00 von 2,10 Euro sinken. Im laufenden Jahr rechnet die Bank mit einer stabilen Entwicklung bei den zentralen Kennziffern. Das Unternehmen hat für das vierte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q19 ggVj 4Q19 ggVj 4Q18

Zinsüberschuss 130 -4% 133 -2% 135

Risikovorsorge 35 -10% 39 +1% 39

Provisionsüberschuss 65 +3% 68 +7% 63

Verwaltungsaufwand 118 0% 119 +1% 118

Betriebsergebnis 62 -47% 58 -50% 117

Erg nach Steuern/Dritten, Stammaktie 38 -58% 35 -61% 91

Ergebnis je Stammaktie 0,62 -59% 0,59 -61% 1,51

ALCON

Der Schweizer Augenheilkonzern hat seinen Nettoverlust im vierten Quartal und im Gesamtjahr bei einem soliden Wachstum ausgeweitet. Bereinigt um Sonderbelastungen wie Kosten für die Abspaltung von Novartis, Restrukturierungsaufwendungen und Abschreibungen wies Alcon für das Schlussquartal einen Gewinnanstieg aus. Für 2020 stellt das Unternehmen weiteres Wachstum und eine höhere Marge in Aussicht.

BOEING

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA fordert eine neue Runde an Massnahmen zur Beseitigung von Problemen bei der 737 MAX. Diese seien erforderlich, bevor das Flugverbot aufgehoben werden könne, so die Behörde. Diesmal geht es um Produktionsprobleme, die am Ende dazu führen können, dass bei einem Blitzeinschlag beide Turbinen ausfallen.

SALESFORCE

Der SAP-Wettbewerber hat im Schlussquartal die Markterwartungen nicht erfüllt. Zudem hat Co-CEO Keith Block seinen Rücktritt angekündigt. Firmengründer und Co-CEO Marc Benioff bleibt dem Konzern jedoch erhalten. Salesforce verbuchte für das Quartal per Ende Januar einen Verlust von 248 Millionen US-Dollar bzw. 46 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum wurde noch ein Nettogewinn von 362 Millionen Dollar erwirtschaftet oder 46 Cent je Aktie. Der Umsatz stieg um 35 Prozent auf 4,85 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Factset mit einem Verlust von 2 Cent je Aktie gerechnet bei einem Umsatz von 4,76 Milliarden Dollar.

WALT DISNEY

Robert Iger tritt nach mehr als 14 Jahren vom CEO-Posten bei Disney zurück, wie der Konzern mitteilte. Der Chef der Themenpark-Sparte, Bob Chapek, wurde mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO ernannt. Iger bleibt Disney als Executive Chairman erhalten und wird damit die Geschicke des Unternehmens bis Ende nächsten Jahres überwachen, wenn sein Vertrag ausläuft.

