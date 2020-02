MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

zuversichtlich. Franklin Resources übernimmt Legg Mason für 4,5 Milliarden Dollar. Franklin Resources stiegen um 6,9 Prozent und Legg Mason um 24,4 Prozent. Tesla stiegen um 7,3 Prozent. In einer Studie hatte Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi geschrieben, dass vorerst keine "negativen Katalysatoren" zu erwarten seien. US-Staatsanleihen waren als vermeintlich sicherer Hafen gesucht. Die Zehnjahresrendite fiel um 3 Basispunkte auf 1,56 Prozent.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17.34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0796 +0,01% 1,0795 1,0815 -3,7%

EUR/JPY 118,81 +0,18% 118,60 118,75 -2,5%

EUR/CHF 1,0615 +0,05% 1,0610 1,0609 -2,2%

EUR/GBP 0,8309 +0,08% 0,8303 0,8306 -1,8%

USD/JPY 110,05 +0,17% 109,87 109,81 +1,2%

GBP/USD 1,2993 -0,06% 1,3000 1,3023 -2,0%

USD/CNH 7,0079 +0,04% 7,0054 7,0029 +0,6%

BTC/USD 10.126,26 -0,572 10.184,51 9.892,01 +40,4%

Der ICE-Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Der Euro fiel derweil unter die Marke von 1,08 Dollar und notiert aktuell knapp darunter. Besonders die deutschen Exporte bereiteten nach der Ausbreitung des Coronavirus in China Sorge. Die schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone verhiessen nichts Gutes für die Gemeinschaftswährung, urteilten die ING-Analysten. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stürzte in Deutschland sehr viel deutlicher ab als prognostiziert.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,49 52,05 +0,8% 0,44 -13,6%

Brent/ICE 58,18 57,75 +0,7% 0,43 -10,9%

Am Ölmarkt standen die Notierungen zeitweise unter Druck, machten im späteren Verlauf aber Boden gut. Letztlich habe die Hoffnung überwogen, dass sich die Opec und Russland doch noch auf Förderkürzungen einigen würden, hiess es am Markt. US-Leichtöl der Sorte WTI notiert aktuell 0,8 Prozent fester bei 52,49 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent steigt ebenfalls um 0,7 Prozent auf 57,75 Dollar.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.603,90 1.601,45 +0,2% +2,45 +5,7%

Silber (Spot) 18,29 18,20 +0,5% +0,09 +2,5%

Platin (Spot) 1.004,20 991,80 +1,3% +12,40 +4,1%

Kupfer-Future 2,62 2,60 +0,6% +0,02 -6,3%

Der Goldpreis überwand erstmals seit 2013 die Marke von 1.600 Dollar und notierte zuletzt knapp darüber bei 1.602 Dollar.

Die Bundesregierung verstärkt wenige Wochen vor dem EU-Indien-Gipfel in Brüssel ihre Anstrengungen für ein mögliches Freihandelsabkommen. Dazu traf Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den indischen Aussenminister Subrahmanyam Jaishankar. Im Mittelpunkt des Gesprächs habe die Stärkung des multilateralen Handelssystems ebenso wie die Entwicklung der Handels- und Investitionsbeziehungen gestanden.

Japans Exporte sind im Januar im Vergleich zum Vorjahr zum 14. Mal in Folge zurückgegangen. Ökonomen erwarten, dass der Ausbruch des Coronavirus die Nachfrage auch in den kommenden Monaten belasten wird. Die Exporte sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent gesunken, berichtete das Finanzministerium. Im Dezember hatte das Minus 6,3 Prozent betragen. Für Januar hatten Volkswirte nach dem Facset-Konsens einen Rückgang um 7,0 Prozent vorhergesagt.

hat im vierten Quartal erneut ein Gewinnplus erzielt und will 2020 weiter wachsen. Die Gewinnkennziffern fielen bis auf das bereinigte Ergebnis besser als erwartet aus. Im Quartal legte der Umsatz um 5,4 Prozent auf 21,361 Milliarden Euro zu. Die Telekom wuchs dabei organisch um 3,3 Prozent, nachdem es im Vorquartal 1,7 Prozent gewesen waren. Günstige Wechselkurseffekte trugen zum Umsatzplus bei, hinzu kam ein Zukauf in den Niederlanden. Alle vier Geschäftsbereiche wuchsen beim bereinigten EBITDA AL, das galt auch für die Umsätze. Das um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA after Leases (AL), mit dem die Telekom ihre operative Ertragskraft misst, stieg um 8,2 Prozent auf 6,030 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente die Telekom bereinigt 1,016 Milliarden Euro nach 796 Millionen Euro im Vorjahr. Hier hatten Analysten mit 1,059 Milliarden Euro etwas mehr erwartet. Unbereinigt machte das Nettoergebnis einen Sprung von minus 431 Millionen auf plus 654 Millionen Euro. Die Telekom war im Vorjahreszeitraum durch negative Sondereffekte von 1,2 Milliarden Euro belastet worden.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum vierten Quartal mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q19 ggVj 4Q19 ggVj 4Q18

Umsatz 2.864 -12% 2.974 -9% 3.272

EBITDA 278 -5% 277 -5% 293

Ergebnis nach Steuern/Dritten 37 -53% 35 -56% 79

Die spanische Muttergesellschaft ACS steigerte den Umsatz 2019 um 6,5 Prozent auf 39 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 7 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 962 Millionen Euro übrig, ein Anstieg von 5,1 Prozent.

hat nun den Verkauf der verlustreichen Real-Tochter besiegelt. Die Verträge seien unterschrieben, teilte der Handelskonzern mit. Käufer ist ein Konsortium um die SCP Group und den Frankfurter Immobilieninvestor x+bricks.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum vierten Quartal mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q19 ggVj 4Q19 ggVj 4Q18

Umsatz 1.970 +0,3% 1.970 +0,3% 1.965

Umsatz bereinigt 1.990 +1% 1.987 +1% 1.970

OIBDA bereinigt 619 +21% 622 +22% 511

OIBDA bereinigt* 632 +24% -- -- 511

Ergebnis nach Steuern -32 -- -14 -- -107

Ergebnis/Aktie unverwässert -0,01 -- 0,00 -- -0,04

* ohne regulatorische Effekte 2019

leidet unter Lieferengpässen als Folge des neuartigen Coronavirus Covid-19. Deshalb dürfte die Proforma-Betriebsergebnismarge im ersten Geschäftsquartal 2020 negativ ausfallen, teilte Adva mit. Im vierten Quartal 2019 stiegen die Umsatzerlöse auf 151,1 (Vorjahr: 131,5) Millionen Euro. Der Umsatz habe damit am oberen Ende der Prognosebandbreite von 142 bis 152 Millionen Euro gelegen. Das Proforma-Betriebsergebnis im Schlussquartal erreichte 10,3 (8,1) Millionen Euro bzw 6,8 (6,2) Prozent vom Umsatz. Hier hatte das Unternehmen eine Spanne von 5 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt.

hat ein schwaches viertes Quartal hinter sich gebracht und auch im Gesamtjahr weniger verdient. Dennoch soll dank eines hohen Cash-Flows zusätzlich zur Basisdividende von 0,55 Euro eine Sonderdividende von 0,45 je Aktie gezahlt werden. Für 2018 waren insgesamt nur 85 Cent gezahlt worden.

Der Vorstandsvorsitzende des französischen Bahnherstellers, Henri Poupart-Lafarge, will den deutschen Arbeitnehmern im Zuge der geplanten Übernahme des kanadischen Konkurrenten Bombardier keine Stellengarantien geben. Die Auslastung der Werke "wird davon abhängen, wie wir Aufträge gewinnen", sagte der Manager der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsnote des Autokonzerns auf Ba1 von Baa3 zurückgenommen. Renault verliert das begehrte Investmentgrade-Rating und gilt damit als spekulative Anlage. Der Ausblick ist stabil.

