MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Fester - Auf der Gewinnerseite stachen Linde mit einem Plus von 3,5 Prozent heraus. Die Analysten von Kepler haben die Aktie auf die Kaufliste genommen mit einem Kursziel von 215 Euro. Stark im Markt lagen auch Wirecard mit einem Plus von 4,2 Prozent. Infineon erholten sich um 3,2 Prozent, und Bayer legten um 2,8 Prozent zu. Die Verliererseite war dagegen nahezu leer. Hier konnten sich RWE und Vonovia mit kleinen Minus-Zeichen lediglich knapp behaupten, allerdings hatten sich beide Titel während der DAX-Schwäche der vergangenen Tage auch gut gehalten, sie gelten als wenig abhängig von den Auswirkungen des Coronavirus. Auch in der zweiten Reihe ging es deutlich nach oben. Hier konnten sich einige der jüngsten Verlierer besonders stark erholen, so Varta, Draegerwerk und SAF Holland mit Aufschlägen über 5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Qiagen-Aktie reagierte auf Viertquartalszahlen mit kleinen Abgaben von 0,7 Prozent. Villeroy & Boch legten um 1,3 Prozent zu. Das Unternehmen informierte über den Dividendenvorschlag in Höhe von 0,60 Euro je Vorzugsaktie. Morphosys stiegen mit der Mitteilung über ein Tafasitamab-Programm um 1,8 Prozent.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Die Wall Street hat sich am Dienstag kräftig erholt, der Nasdaq-Composite kletterte sogar auf ein Allzeithoch. Zwar breitet sich das ist Coronavirus weiter aus und belastet die Weltwirtschaft. Doch eine neuerliche Liquiditätsspritze der chinesischen Notenbank milderte die Konjunktursorgen der Anleger. Der Aktienmarkt wettet darauf, dass die Notenbanken machen, was notwendig ist, sagte Peter Garnry, Chef-Aktienstratege der Saxo Bank. Unter den Einzelwerten gaben Alphabet 2,5 Prozent nach. Die Google-Mutter hat beim Umsatz die Erwartungen verfehlt. Die Ebay-Aktie machte einen Satz von 8,8 Prozent nach oben. Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) hat offenbar ein Übernahmeangebot für den Online-Marktplatz Ebay gemacht. Die ICE-Aktie sackte um 7,5 Prozent ab. Die Tesla-Aktie legte erneut zweistellig zu. Der Wert gewann 14 Prozent und stieg im Tagesverlauf erstmals in seiner Geschichte über 900 Dollar. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es bei sinkenden Notierungen um 6,3 Basispunkte nach oben auf 1,59 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1037 -0,1% 1,1045 1,1035 -1,6%

EUR/JPY 120,78 -0,1% 120,91 120,74 -0,9%

EUR/CHF 1,0698 -0,1% 1,0705 1,0706 -1,5%

EUR/GBP 0,8479 +0,0% 0,8476 0,8471 +0,2%

USD/JPY 109,44 -0,0% 109,47 109,41 +0,6%

GBP/USD 1,3018 -0,1% 1,3031 1,3027 -1,8%

USD/CNH 7,0063 +0,2% 6,9931 6,9883 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 9.256,76 0,96 9.168,51 9.205,76 +28,4%

Am Devisenmarkt stabilisierte sich das Pfund im Bereich des neuen Sechswochentiefs, nachdem es am frühen Dienstag zunächst noch etwas weiter gefallen war. Dem Pfund dürfte ein holpriger Weg bevorstehen, sollten sich die Spannungen zwischen Grossbritannien und der EU wegen der anstehenden Handelsgespräche verstärken, erwarten die Analysten der Unicredit. Aktuell wird das Pfund mit 1,3033 Dollar gehandelt, nach 1,3156 am Montagmorgen. Der Yen litt unter seinem Status als sicherer Hafen. Der Dollar rückte auf 109,47 vor nach 108,84 am Dienstagmorgen. Dieses Niveau behauptet der Yen im asiatischen Handel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,03 49,61 +0,8% 0,42 -17,7%

Brent/ICE 54,48 53,96 +1,0% 0,52 -16,6%

Am Ölmarkt drehten die Preise im späten Geschäft nach unten ab. Am Markt nahm die Furcht überhand, dass sich die Nachfrage über längere Zeit wegen des Coronavirus flau entwickeln dürfte. Zuvor hatten sich die Preise wegen der Liquiditätsspritzen der chinesischen Notenbank stabilisiert. Stützend wirkten zunächst auch laufende Beratungen der Opec und ihrer Partner über mögliche Produktionskürzungen. Der Preis für ein Barrel der europäischen Sorte Brent fiel um 0,8 Prozent auf 54,02 Dollar, für die US-Sorte WTI ging es um 1 Prozent nach unten 49,62 Dollar. Der Preis erreichte das tiefste Niveau seit mehr als einem Jahr. Im asiatischen Handel kommt es zu einer deutlichen Erholung der Preise, mit der Hoffnung auf eine Senkung der Förderung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.559,27 1.552,75 +0,4% +6,52 +2,8%

Silber (Spot) 17,69 17,60 +0,5% +0,09 -0,9%

Platin (Spot) 966,00 964,90 +0,1% +1,10 +0,1%

Kupfer-Future 2,57 2,54 +1,2% +0,03 -8,0%

Die Nachfrage nach vermeintlich "sicheren Anlagen" wie Gold liess angesichts der wieder etwas zuversichtlicheren Stimmung nach. Der Preis für die Feinunze gab um 1,4 Prozent nach auf 1.554 Dollar. Im asiatischen Handel holt das Edelmetall einen Teil der Vortagesverluste wieder auf.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf 51,8 (Dezember: 52,5) Punkte.

VORWAHLEN USA

Bei der Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Iowa hat der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg in ersten Teilergebnissen überraschend vorne gelegen. Ex-Vizepräsident Joe Biden, der in den landesweiten Umfragen zum demokratischen Bewerberfeld seit langem führt, rangierte nur auf dem vierten Platz. Allerdings basierten diese Ergebnisse nur auf der Auszählung von 62 Prozent der Stimmen. Am Dienstagabend (Ortszeit) war weiter offen, wann das Gesamtergebnis der wichtigen Abstimmung veröffentlicht werden würde.

CORONAVIRUS

Trotz der weitflächigen Quarantäne-Massnahmen in China ist die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus erneut deutlich gestiegen. Wie die chinesischen Behörden am Mittwoch mitteilten, starben seit dem Vortag weitere 65 Menschen an den Folgen der Infektion. Die offizielle Zahl der Todesopfer in China wuchs damit auf mindestens 490 an. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle stieg auf 24.324.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,3 Millionen Barrel berichtet worden.

SIEMENS

erwirbt die restliche 8-prozentige Beteiligung des Versorgers Iberdrola an seiner Windenergietochter Siemens Gamesa. Siemens zahlt 20 Euro pro Aktie von Siemens Gamesa, ein Aufschlag von 32 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 30 Handelstage. Den Gesamtbetrag in Höhe von 1,1 Milliarden Euro wollen die Münchener aus eigenen Mitteln bezahlen.

DIC ASSET

hat vorzeitig die Vorstandsverträge von Sonja Wärntges (CEO) und Johannes von Mutius (CIO) bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Die beiden Manager hätten das Unternehmen weiter entwickelt und Meilensteine für das zukünftige Wachstum der Gesellschaft erreicht, sagte Aufsichtsratschef Gerhard Schmidt.

QIAGEN

hat im vierten Quartal und Gesamtjahr 2019 die eigenen, im Herbst gesenkten Ziele für das Umsatzwachstum erfüllt und für den bereinigten Gewinn übertroffen. Für 2020 strebt das Unternehmen ein weiteres Wachstum an.

TUI

Der Reisekonzern sieht sich auf gutem Weg, seine Expansionsziele auf dem deutschen Markt nach dem Aus von Thomas Cook mindestens zu erfüllen.

VILLEROY & BOCH

Der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 liegt unverändert bei 0,60 Euro je Vorzugs- und 0,55 Euro je Stammaktie.

ABB

hat im vierten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine Dividende auf Vorjahresniveau von 0,80 Schweizer Franken je Aktie erhalten. Mit Blick auf das laufende Jahr äusserte sich ABB vorsichtig, die eigenen Absatzmärkte zeigten sich insgesamt aber robust.

HUAWEI

Der chinesische Technologiekonzern hat den Bau von Produktionszentren in Europa angekündigt. "Huawei engagiert sich mehr denn je in Europa", sagte der EU-Beauftragte des Unternehmens, Abraham Liu. "Deshalb haben wir beschlossen, Produktionsstandorte in Europa zu errichten, damit wir wirklich 5G 'Made in Europe' in Europa haben können."

EBAY

Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE), zu dem auch die New York Stock Exchange gehört, hat offenbar ein Übernahmeangebot für den Online-Marktplatz Ebay gemacht. Es könnte diesen mit mehr als 30 Milliarden Dollar bewerten, wie von informierten Kreisen zu erfahren ist.

FORD

Schwächere Absätze in China und ein intensiverer Wettbewerb auf dem Heimatmarkt haben dem US-Autobauer Ford im vierten Quartal zu schaffen gemacht. Der operative Gewinn sackte um zwei Drittel ab, unter dem Strich schrieb der Konzern tiefrote Zahlen. Nicht zuletzt blieb der Ausblick für 2020 hinter den Erwartungen zurück.

NIKE

Die Coronavirus-Epidemie beeinträchtigt das Geschäft des US-Sportartikelherstellers Nike in China erheblich. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es etwa die Hälfte seiner Läden in dem Land vorübergehend geschlossen. Die noch offenen Filialen haben ihre Öffnungszeiten reduziert und vermelden insgesamt einen deutlich schwächeren Kundenverkehr.

WALT DISNEY

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 01:30 ET (06:30 GMT)