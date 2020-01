MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Kaum verändert - Trotz erneut alarmierender Schlagzeilen zum Coronavirus mit steigenden Fallzahlen bei Todesopfern und Infizierten zeigten sich Anleger zunächst relativ entspannt. Zudem stützten glänzende Apple-Zahlen das Sentiment. Im späten Handel kamen die Aktienkurse allerdings zurück, nachdem die Fed ihren geldpolitischen Kurs sowie das Leitzinsniveau bestätigt hatte. Fed-Chef Powell sagte zudem, dass die Coronavirus-Epidemie "Unsicherheit" für den Ausblick bringe und die Bewertungen der Vermögenswerte "etwas erhöht" seien. Diese Aussagen kamen laut Händlern nicht gut an. Apple übertraf die Marktschätzungen deutlich. Die Aktie gewann 2,1 Prozent und erklomm ein Rekordhoch. Das andauernde Flugverbot für den Problemflieger 737 Max bescherte Boeing einen kräftigen Verlust. Die Aktie legte dennoch um 1,7 Prozent zu. Die Schätzungen einiger Analysten seien von einem noch höheren Verlust ausgegangen, hiess es. Zudem sei mit der jüngsten Talfahrt bereits vieles eingepreist gewesen. McDonald's übertraf die Erwartungen bei Wachstum und Gewinn. Die Aktie stieg um 1,9 Prozent. Dow war in die roten Zahlen gerutscht. Bereinigt verdiente der Konzern aber mehr als erwartet. Die Aktie kletterte um 5,3 Prozent. GE verzeichnete Gewinn und Umsatz über Erwartungen. Die Aktie gewann 10,3 Prozent. AMD verloren 6 Prozent. Der Konzern verdiente mehr als viermal so viel wie im Vorjahr. Allerdings sprachen Analysten von einem enttäuschenden Umsatzausblick. Intel sanken im Schlepptau um 1,5 Prozent.

Eine hohe Risikoaversion war am Rentenmarkt zu beobachten. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten überstieg in China die Fallzahlen der früheren SARS-Epidemie von 2003. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 7,1 Basispunkte auf 1,59 Prozent. Auch die Aussicht auf weiterhin niedrige Leitzinsen stützte den Markt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17.04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1012 +0,0% 1,1011 1,1000 -1,8%

EUR/JPY 119,96 -0,1% 120,03 120,11 -1,6%

EUR/CHF 1,0708 -0,1% 1,0718 1,0729 -1,4%

EUR/GBP 0,8462 +0,0% 0,8460 0,8461 -0,0%

USD/JPY 108,93 -0,1% 109,01 109,18 +0,1%

GBP/USD 1,3013 -0,0% 1,3016 1,3002 -1,8%

USD/CNH 6,9878 +0,2% 6,9734 6,9662 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 9.312,00 -0,10 9.321,00 9.258,50 +29,2%

Der Dollar geriet mit der Aussicht auf ein noch lange unverändert tiefes Leitzinsniveau kurzzeitig unter Druck, erholte sich aber recht schnell wieder auf das Ausgangsniveau. Auf Tagessicht legte der Greenback zu, Händler sprachen von einer verspäteten Reaktion auf die sehr guten Wirtschaftsdaten des Vortages. Der Euro fiel wieder auf die Marke von 1,10 Dollar zurück nach Wechselkursen um 1,1028 im Tageshoch.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,79 53,33 -1,0% -0,54 -13,1%

Brent/ICE 59,20 59,81 -1,0% -0,61 -10,3%

Berichte häuften sich, wonach die Opec ihre Fördermengenbegrenzung ausdehnen könnte. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich in der Vorwoche derweil stärker als erwartet ausgeweitet. Es war der höchste wöchentliche Lageraufbau seit November. Die Daten lieferten damit ein bärisches Signal für US-Rohöl. WTI sank daher um 0,3 Prozent auf 53,33 Dollar, für die global gehandelte Sorte Brent ging dagegen es um 0,5 Prozent auf 59,81 Dollar nach oben. Brent wurde gestützt von Aussagen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen. Diese wollen unter anderem eine Ölanlage des saudischen Energieriesen Aramco angegriffen haben.

Am Donnerstag gewinnen wieder die Sorgen wegen des Coronavirus die Oberhand. Es wird befürchtet, dass eine Konjunkturschwäche als Folge des Virus auch die Nachfrage nach Öl dämpfen würde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.577,95 1.577,05 +0,1% +0,90 +4,0%

Silber (Spot) 17,60 17,60 0% 0 -1,4%

Platin (Spot) 969,40 977,05 -0,8% -7,65 +0,5%

Kupfer-Future 2,53 2,55 -0,9% -0,02 -9,5%

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.577 Dollar. Da es weiterhin keine Entspannung beim Coronavirus gebe, bleibe der "sichere Hafen" gefragt. Die Risikoneigung bleibe sehr verhalten, das stütze Gold - ebenso die Fed-Aussagen, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Spitzen der grossen Koalition haben sich auf eine Reihe von Massnahmen zur Stärkung des Arbeitsmarkts und des Wirtschaftsstandorts Deutschland geeinigt. Diese umfassen Milliardenhilfen für Bauern, eine längere Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld in Branchen mit Strukturproblemen, steuerliche Anreize für Investitionen in Zukunftstechnologien und die Unterstützung des Transformationsprozesses in der Autoindustrie.

BREXIT-VERTRAG

Das Europaparlament hat den Brexit-Vertrag gebilligt und damit den Weg für einen geregelten EU-Austritt Grossbritanniens am Freitag freigemacht.

BREXIT SCHOTTLAND

In Schottland hat sich eine Mehrheit der Parlamentsabgeordneten für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum ausgesprochen. Sie begründeten dies damit, dass der EU-Austritt Grossbritanniens die "materiellen Rahmenbedingungen" der schottischen Beziehungen zum Rest des Vereinigten Königreiches verändere.

FLÜCHTLINGSKRISE GRIECHENLAND

Griechenland will vor seinen Küsten mit "schwimmenden Schutzsystemen" gegen Flüchtlinge vorgehen. Es soll sich dabei um "Barrieren oder Netze" mit einer Länge von knapp drei Kilometern handeln, die von den griechischen Streitkräften angebracht werden sollen.

UKRAINE-AFFÄRE USA

Das Weisse Haus untersagt die Veröffentlichung von Teilen eines geplanten Buches des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton, das Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre schwer belasten soll. Das Manuskript enthalte zahlreiche Verschlusssachen, von denen einige als "streng geheim" eingestuft worden seien, schrieb der Nationale Sicherheitsrat in einem bekannt gewordenen Brief an Boltons Anwalt.

FRIDAYS FOR FUTURE

Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg will ihren Namen wie auch ihre Fridays-for-Future-Bewegung als Marken registrieren lassen. Die 17-Jährige teilte im Internetdienst Instagram mit, sie habe entsprechende Anträge gestellt, um die weitere missbräuchliche Verwendung ihres Namens sowie der Bezeichnung der von ihr entfachten globalen Bewegung zu verhindern.

IAA

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) wird künftig nicht mehr in der Messestadt Frankfurt am Main stattfinden. Mit den Städten Berlin, Hamburg und München werden weitere Gespräche geführt und zudem konkrete Vertragsverhandlungen aufgenommen, wie der Verband der Autoindustrie (VDA) mitteilte. Eine Entscheidung über die Stadt, in der die IAA ab 2021 stattfinden werde, sei in den nächsten Wochen zu erwarten.

CORONAVIRUS I

Die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 auf insgesamt mindestens 169 gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei mitteilten, wurden in der Region ausserdem weitere 1.032 Erkrankungen durch den Erreger verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 7.000.

CORONAVIRUS II

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fürchtet negative Folgen durch die Coronavirus-Epidemie in China. "Sollte sich der Coronavirus, vor allem in China, deutlich ausbreiten, dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen auch in Deutschland spürbar werden", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher der Augsburger Allgemeinen.

DEUTSCHE BANK

bindet Finanzvorstand James von Moltke und Risikovorstand Stewart Lewis für jeweils weitere drei Jahre. Die Verträge der beiden Vorstandsmitglieder wurden verlängert, wie ein Sprecher der Deutschen Bank sagte und damit einen Bericht der Financial Times bestätigte. Der Bonustopf für die Vorstände der Deutschen Bank fällt für 2019 zudem nur noch etwa halb so hoch aus wie im Vorjahr.

DWS

Der Vermögensverwalter hat auch im vierten Quartal Kundengelder eingeworben. Die börsennotierte Tochter der Deutschen Bank sprach in ihrem Quartalsbericht davon, die Trendwende erreicht zu haben, wobei sie auch von der guten Kapitalmarktentwicklung profitierte. Die Aktionäre sollen für 2019 eine Dividende von 1,67 (Vorjahr: 1,37) Euro erhalten. DWS erzielte im Quartal Nettomittelzuflüsse von 13,2 (3. Quartal: 6,2) Milliarden Euro. Analysten hatten 4,5 Milliarden Euro erwartet.

HEIDELBERGER DRUCK

Die Bonitätsbewertung sinkt tiefer ins spekulative Territorium. Die Ratingagentur Moody's hat die Einstufung auf Caa1 von B3 gesenkt. Der Ausblick wurde auf negativ von stabil gesetzt.

SÜDZUCKER

Wie das Unternehmen mitteilte, hat Wolfgang Heer sein Amt als Vorstandsvorsitzender am Mittwoch in Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt. Der Vertrag wäre regulär Ende Februar 2021 ausgelaufen. Nachfolger wird zum 1. März Niels Pörksen. Er kommt vom Pflanzenschutzunternehmen Nufarm, bei dem er seit 2014 tätig ist.

BARCLAYS

Moody's hat die Bonität der britischen Grossbank Barclays auf Baa2 von Baa3 hochgestuft. Den Ratingausblick änderte Moody's Investors Service auf stabil von positiv.

FACEBOOK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 30, 2020 01:43 ET (06:43 GMT)