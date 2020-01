MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die australischen Buschfeuer kosten die Versicherungsbranche nach den neuesten Schätzungen nun fast 1 Milliarde australische Dollar. Innerhalb von drei Tagen ist damit der durch die verheerenden Brände verursachte geschätzte versicherte Schaden um mehr als ein Drittel gestiegen.

Griechenlands europäische Gläubiger haben weitere Schuldenerleichterungen für den langjährigen Krisenstaat von mehr als 760 Millionen Euro freigegeben. Schon Ende Dezember hatte der aktuelle Rettungsfonds ESM beschlossen, dass Athen Zinsgewinne der EZB und nationaler Notenbanken aus griechischen Staatsanleihen für das erste Halbjahr 2019 überwiesen werden. Daraus erhielt Griechenland 644,4 Millionen Euro.

James Bullard, Präsident der Fed in St. Louis, erwartet in diesem Jahr Gutes für die US-Wirtschaft, auch weil die Notenbank im vergangenen Jahr die Zinsen gesenkt hat. "Die aktuellen wirtschaftlichen Aussichten für 2020 deuten auf eine realistische Chance auf eine sanfte Landung hin", sagte Bullard. Zum Ausblick für die Geldpolitik äusserte sich Bullard nicht.

Der Vorsitzende der linksgerichteten Partei Podemos, Pablo Iglesias, wird Vize-Regierungschef in der neuen spanischen Regierung. Zudem werden vier weitere Podemos-Minister dem Kabinett des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez angehören.

Die neuen US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran sind nach Angaben von Präsident Donald Trump bereits beschlossen. Die Strafmassnahmen gegen Teheran seien verschärft worden. "Sie waren schon sehr strikt, aber jetzt wurden sie bedeutend verschärft." Nähere Angaben zum Inhalt der Strafmassnahmen machte Trump allerdings nicht.

Das US-Repräsentantenhaus hat für eine Resolution gestimmt, die im Konflikt mit dem Iran die militärischen Vollmachten von US-Präsident Donald Trump beschränken soll. Der mit der Mehrheit der oppositionellen Demokraten beschlossene Text fordert Trump zu einem Ende des militärischen Vorgehens gegen Teheran auf. Die Resolution hat aber keine Gesetzeskraft und ist deswegen in erster Linie symbolisch.

Deutschlands Stahlindustrie braucht nach Ansicht des Chefs von Salzgitter politische und finanzielle Hilfe für die Umstellung der Produktion auf klimafreundlichere Herstellungsverfahren. "Die Stahlindustrie ist zwar in der Lage, einen substanziellen eigenen finanziellen Beitrag zur CO2-Minderung unserer Gesellschaft zu leisten, aber ohne eine öffentliche Anschub-Finanzierung wird das nicht umzusetzen sein", sagte Heinz Jörg Fuhrmann in einem Interview.

hat drei Anleihen über insgesamt 2,25 Milliarden Euro aufgelegt. Mit den Erlösen will Eon alle 2020 fällig werdenden Anleihen refinanzieren und zudem nachhaltige Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte finanzieren.

hat Anleihen im Volumen von 1,5 Milliarden Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Emissionserlöse dienen zur Refinanzierung fällig werdender Anleihen im März 2020.

Bei den Verhandlungen zur Braunkohle ist die Politik offenbar mit RWE weitgehend handelseinig. RWE könne für den Kohleausstieg bis zu 2 Milliarden Euro an Entschädigung erhalten, hiess es aus Berliner Kreisen, so die Rheinische Post.

hat während der verlängerten Annahmefrist für seine Offerte für das schwedische Immobilienunternehmen Hembla AB noch 1,2 Millionen Anteile bzw rund 1 Prozent angedient bekommen. Damit hält das Unternehmen nun 96,3 Prozent der Stimmrechte, so das endgültige Ergebnis.

will die Produktion von Maschinen aus der A320-Familie in seinem US-Werk in Alabama ab 2021 erhöhen. Die Steigerung soll dazu beitragen, ab dem kommenden Jahr konzernweit eine A320-Produktionsrate von monatlich 63 Flugzeugen zu erreichen. Für das vergangene Jahr hatte sich Airbus 60 Maschinen pro Monat zum Ziel gesetzt.

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG erwartet für das Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen eine deutliche Verbesserung der Geschäftszahlen. Das Bestandsprämienvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 34 Prozent auf 101 Millionen Euro. Der Verlust vor Steuern liegt bei rund 4,5 Millionen Euro und damit deutlich unter der prognostizierten Zielbandbreite von 9 bis 11 Millionen Euro.

