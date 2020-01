MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise kamen im US-Geschäft weiter zurück, nachdem sie auf dem Höhepunkt der Nahost-Krise am Freitag kräftig zugelegt hatten. Die europäische Sorte Brent notierte 1 Prozent leichter bei 68,20 Dollar je Barrel und lag damit nun wieder deutlich unter der viel beachteten Marke von 70 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch schossen die Preise phasenweise deitlich nach oben - Brent bis auf 71,75 Dollar - in einer Schreckreaktion auf den iranischen Raketenangriff im Irak. Im Verlauf beruhigte sich die Stimmung aber wieder, womit auch die Ölpreise wieder deutlich zurückfallen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.594,88 1.574,30 +1,3% +20,58 +5,1%

Silber (Spot) 18,62 18,45 +0,9% +0,17 +4,3%

Platin (Spot) 972,75 970,00 +0,3% +2,75 +0,8%

Kupfer-Future 2,80 2,79 +0,1% +0,00 0%

Der Goldpreis kam von den Spitzenwerten von über 1.580 Dollar zu Wochenbeginn wieder etwas zurück und lag zuletzt im US-Handel bei 1.572 Dollar. Im Tagestief hatte die Feinunze 1.555 Dollar gekostet. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch schnellte der Preis des als sicherer Hafen geltenden Metalls im Hoch auf 1.611 Dollar nach oben, nachdem iranische Raketenangriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak bekannt geworden waren. Danach kam der Preis wieder etwas zurück auf zuletzt 1.594 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

FLUGZEUGABSTURZ IRAN

Ein ukrainisches Passagierflugzeug ist kurz nach dem Abflug von Teheran abgestürzt. Die Boeing-Maschine mit 170 Passagieren an Bord habe nach Kiew fliegen sollen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Isna. Angaben zu möglichen Todesopfern und Verletzten machte Isna nicht. Auch die Ursachen des Unglücks waren zunächst unklar. Das Aussenministerium in Kiew hat inzwischen den Tod aller Menschen an Bord bestätigt.

ROHÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,9 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 7,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 6,7 Millionen Barrel nach minus 0,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 3,2 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,6 Millionen Barrel.

VENEZUELA

Der Machtkampf um das Parlament in Venezuela dauert an. Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido wurde am Dienstag zum zweiten Mal als Parlamentspräsident vereidigt, nachdem ihm zuvor erneut von Sicherheitskräften der Zugang zum Parlamentsgebäude versperrt worden war.

FRESENIUS

hat eine Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro platziert. Der Emissionserlös soll allgemeinen Geschäftszwecken dienen.

VW/SEAT

Der Chef des Volkswagen-Tochterunternehmens Seat, Luca de Meo, ist von seinem Spitzenposten zurückgetreten. Die Leitung des Unternehmens soll vorerst Vizechef Carsten Isensee übernehmen.

DEUTSCHE EUROSHOP

Investitionen ins Portfolio haben dem Shoppingcenter-Investor im abgelaufenen Geschäftsjahr voraussichtlich ein mehr als doppelt so hohes negatives Bewertungsergebnis beschert wie 2018.

DEUTZ

darf künftig gemeinsam mit dem chinesischen Maschinenbauer Sany Motoren in der Volksrepublik fertigen.

UNIPER

will beim Kohleausstieg in die Offensive gehen und erwägt, möglichst alle seine Kohlekraftwerke zur Abschaltung oder Umrüstung auf Gas anzubieten, um zugleich das neue Kohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz zu bringen. Das berichtet die Rheinische Post.

NORDEX

hat einen Auftrag zur Errichtung des niederländischen Windparks "De Drentse Monden en Oostermoer" (DMO) erhalten für die Lieferung von 44 Anlagen des Typs N131/3900 mit einer Kapazität von 171,6 MW.

SPIELVEREINIGUNG UNTERHACHING

Der Aufsichtsratsvorsitzende Robert Perchtold ist gestorben.

SAMSUNG

erwartet für das abgelaufene vierte Quartal 2019 einen Rückgang beim operativen Gewinn auf 7,1 Billionen Won (rund 5,5 Milliarden Euro), etwa 34 Prozent weniger als 2018. Analysten hatten mit 6,5 Billionen Won zuletzt noch weniger erwartet.

UBS

will nach Informationen eines Insiders bis zu 500 Stellen in der Vermögensverwaltung streichen. Bei der Schweizer Grossbank sollen ganze Hierarchieebenen wegfallen, um die Kosten zu senken und die besondere Marktposition bei den vermögenden Kunden zu halten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2020 01:42 ET (06:42 GMT)