MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Am Ölmarkt machten die Preise trotz schwacher Daten zu den US-Rohölvorräten anfängliche Verluste wett. Die Vorräte waren nach Regierungsangaben in der vergangenen Woche weniger stark gesunken als erwartet. Allerdings hatte der Branchenverband API am Vorabend sogar einen Aufbau der Ölbestände gemeldet, so dass die offiziellen Daten mit Erleichterung aufgenommen wurden. WTI notierte einen Cent niedriger bei 60,93 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 66,17 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.476,92 1.475,65 +0,1% +1,27 +15,2%

Silber (Spot) 17,02 17,05 -0,2% -0,03 +9,9%

Platin (Spot) 933,10 935,60 -0,3% -2,50 +17,2%

Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,2% -0,01 +5,7%

Der Goldpreis gab um 0,1 Prozent nach auf 1.475 Dollar. Auf dem Edelmetall lastete der wieder etwas gestiegene Dollar, der Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuerte, sowie gestiegene Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK AUSTRALIEN

Wegen der verheerenden Buschbrände in Australien haben die Behörden einen siebentägigen Ausnahmezustand für die Millionenmetropole Sydney und den Bundesstaat New South Wales ausgerufen. Grund seien die "katastrophalen Wetterbedingungen", erklärte die Regierungschefin des Bundesstaats, Gladys Berejiklian. In New South Wales wüten seit Wochen rund hundert Buschbrände, von denen bislang nur etwa die Hälfte unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zugleich herrscht Rekordhitze.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen, nachdem einige Sorgen mit Blick auf die Weltwirtschaft nachgelassen haben. So erzielten die USA und China im Dezember in ihrem Handelsstreit ein Teilabkommen und Grossbritannien ist nach einer Wahl auf klarem Kurs, die EU zu verlassen. Die Bank of Japan (BoJ) warnte aber vor Risiken für Japans Wirtschaft im Jahr 2020. Die BoJ hielt an ihrer Einschätzung fest, dass sich die Wirtschaft in einem moderaten Expansionstrend befand.

VONOVIA

hält inzwischen 95,3 Prozent der Stimmrechte beim schwedischen Immobilienunternehmen Hembla AB und will nun dessen restliche Aktionäre herausrängen. Zudem soll die Börsennotierung der Schweden beendet werden, teilte Vonovia mit.

1&1 DRILLISCH / TELEFONICA DEUTSCHLAND

wird - wie bereits zum Ende der 5G-Auktion angekündigt - Frequenzen für den Aufbau eines eigenen 5G-Mobilfunknetzes bei Telefónica anmieten. Dabei handelt es sich um zwei Frequenzblöcke von jeweils 10 MHz im Bereich 2,6 GHz. Einen entsprechenden Vertrag haben 1&1 Drillisch und Telefónica Deutschland jetzt unterzeichnet, wie beide Unternehmen mitteilten.

AROUNDTOWN / TLG

Die angekündigte Übernahmeofferte des Immobilienunternehmens Aroundtown für seinen Wettbewerber TLG Immobilien AG hat die Genehmigung der Finanzaufsicht Bafin erhalten. Die TLG-Aktien können nun ab sofort bis zum 21. Januar angedient werden. Wie bekannt bietet das Unternehmen 3,6 neue eigene Aktien im Tausch für je ein TLG-Papier.

EVOTEC

Der Biotechnologiekonzern hat in seiner Diabetes-Forschungsallianz mit Sanofi einen dritten Meilenstein erreicht. Evotec erhält darum nun eine Zahlung von 3 Millionen Euro vom französischen Pharmariesen.

RIB SOFTWARE

RIB Software hat am Mittwochnachmittag weitere Informationen zu den am Vormittag veröffentlichen Zielen für 2020 kommuniziert und diese als konservativ bezeichnet. Die im SDAX und TecDAX notierte Aktie hatte im Nachgang des Ausblicks negativ reagiert und war in der Spitze um 10 Prozent gefallen. Am Nachmittag notierte sie gut 9 Prozent, oder 2 Euro, im Minus. Laut Marktteilnehmern kam der Ausblick nicht gut an, besonders beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA).

ZEAL NETWORK

erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit vor Abschreibungen und Sondereffekten (EBITDA) zwischen 27 und 30 Millionen Euro. Bislang hatte der Betreiber von Online-Lotterien ein EBITDA von 18 bis 21 Millionen Euro in Aussicht gestellt, nach 48 Millionen im Vorjahr,

BBVA

verkauft ein abgeschriebenes Portfolio im Wert von brutto 2,5 Milliarden Euro an die schwedische Intrum AB. Die Transaktion ist die jüngste in einer Reihe von Portfolioverkäufen - meist Immobilien- und Hypothekenportfolios - die in den letzten zwei Jahren abgeschlossen wurden, wie die spanische Bank mitteilte.

APPLE / GOOGLE / AMAZON

Die Technologie-Schwergewichte wollen bei der besseren Vernetzbarkeit von Smart-Home-Geräten künftig an einem Strang ziehen und einen gemeinsamen Standard entwickeln. Wie die US-Konzerne zusammen mit der Stiftung Zigbee Alliance ankündigten, soll das Projekt denjenigen Verbrauchern Verbesserungen bringen, deren intelligente Geräte zuhause bislang nicht kompatibel sind.

BROADCOM

will offenbar eine seiner Sparten für Mobilfunkchips verkaufen. Gemeinsam mit der beauftragten Bank Credit Suisse würden Interessenten für die RF-Aktivitäten mit einem Jahresumsatz von 2,2 Milliarden Dollar gesucht, berichten mehrere Informanten.

