MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Ölpreis litt unter den schwachen chinesischen Exportdaten, weil sie den negativen Einfluss des Handelskonflikts auf die Weltwirtschaft zu belegen schienen. Die zusätzlichen Produktionsbeschränkungen, die die Opec beschlossen hatte, wurden von Händlern als zweischneidiges Schwert gesehen. Sollte der Preis deutlich steigen, könnte die Konjunktur abgewürgt und damit die Nachfrage wieder gedrosselt werden, so die Befürchtung. WTI verlor 0,3 Prozent auf 59,02 Dollar, Brent ermässigte sich ganz leicht auf 64,25 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.462,64 1.461,90 +0,1% +0,74 +14,0%

Silber (Spot) 16,63 16,61 +0,1% +0,02 +7,3%

Platin (Spot) 899,71 895,50 +0,5% +4,21 +13,0%

Der Preis für die Feinunze Gold stagnierte bei 1.461 Dollar. Nach dem guten Arbeitsmarktbericht stünden die Zeichen in den USA nicht mehr auf Zinssenkung , hiess es. Daher verliere das Edelmetall trotz der Risikoscheu etwas an Glanz.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

AMTSENTHEBUNG USA

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wollen laut Medienberichten voraussichtlich bereits am Dienstag die Anklagepunkte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump vorlegen. Trump solle wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses angeklagt werden, berichteten mehrere US-Medien am Montag. Das Repräsentantenhaus könne dann voraussichtlich noch vor Weihnachten über eine Anklage-Erhebung abstimmen.

FINANZTRANSAKTIONSSTEUER DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat einem Medienbericht zufolge seinen europäischen Amtskollegen einen finalen Gesetzentwurf zur Finanztransaktionssteuer vorgelegt. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, sieht der Gesetzentwurf zunächst eine Steuer auf Aktienkäufe in zehn EU-Staaten vor. Der Zeitung zufolge bat Scholz die europäischen Finanzminister nun um ihre abschliessende Zustimmung.

KLIMAPAKET DEUTSCHLAND

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat noch keine Lösung für den Streit um das Klimapaket gefunden. Die Verhandlungen wurden vertagt, wie der Bundesrat am Montagabend mitteilte. Die Beratungen sollen nun am Mittwoch, den 18. Dezember fortgesetzt werden.

NORDKOREA

Die USA haben inmitten neuer Spannungen mit Nordkorea eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates über die Gefahr einer eskalierenden "Provokation" einberufen.

USA / MEXIKO / KANADA

Die USA, Mexiko und Kanada haben sich nach Medienberichten auf Anpassungen im neuen Entwurf für ihr Freihandelsabkommen geeinigt. "Eine endgültige Einigung könnte gemäss mehrerer Quellen innerhalb von 24 Stunden erzielt werden", berichtete der US-Sender Fox Business. Damit könne die baldige Ratifizierung des neuen Freihandelsabkommens zwischen den Staaten erreicht werden.

UKRAINE / RUSSLAND

Ein Teilabzug von Truppen, ein Gefangenen-Austausch und eine Umsetzung der Waffenruhe noch in diesem Jahr: Beim Ukraine-Gipfel in Paris haben sich der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Montag auf Schritte zur Annäherung beider Länder geeinigt.

VW

Wie die kanadische Regierung mitteilte, hat sie VW wegen Verletzung der Umweltgesetze des Landes unter dem Canadian Environmental Protection Act von 1999 in 60 Fällen verklagt. Eine Anhörung vor dem Ontario Court of Justice sei für den 13. Dezember anberaumt worden.

AIRBUS

unterzeichnete mit der chilenischen Billig-Airline Sky Airline eine Kaufvereinbarung über 10 Maschinen des Typs A321XLR. Zu Listenpreisen beträgt das Ordervolumen rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

SANOFI

ist zwar einer der weltgrössten Hersteller von Insulin, aus der Forschung nach neuen Diabetes-Mitteln verabschiedet sich das Unternehmen aber jetzt. Nach jahrelanger erfolgloser Suche nach einem neuen Blockbuster würden die Investitionen in die Forschung in diesem Gebiet eingestellt, teilte Sanofi mit.

===

