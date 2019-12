MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL

Stark unter Druck standen die Ölpreise. Hier belasteten vor dem Opec-Treffen in der kommenden Woche Spekulationen, dass das Kartell keine Verlängerung der Förderkürzungen beschliessen könnte. Einige Analysten befürchteten auch, dass andere grosse Ölförderländer wie Russland ihre Förderung nicht so deutlich zurückfahren werden wie erwartet. Dazu kamen die zuletzt wieder gestiegenen Sorgen hinsichtlich der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 4,5 Prozent auf 55,49 Dollar, für Brent ging es um 2,3 Prozent auf 62,42 Dollar nach unten. Doch Teilnehmer verwiesen auch auf die sehr dünnen Umsätze.

Die wieder gestiegene Nervosität hinsichtlich eines Handelsabkommens machte sich beim "sicheren Hafen" Gold nur leicht bemerkbar. Die Feinunze Gold stieg um 0,6 Prozent auf 1.464 Dollar, wobei Händler auch hier auf die insgesamt niedrigen Umsätze verwiesen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

SPD

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben die Stichwahl für den Vorsitz der SPD gewonnen und werden damit nach der offiziellen Bestätigung durch den Parteitag Anfang Dezember die neue Doppelspitze der Partei bilden. Mit ihrer Wahl werden zwei Skeptiker der grossen Koalition den Juniorpartner innerhalb der Regierung führen.

Die Zukunft der grossen Koalition ist damit ungewiss hat. Die designierten Parteichefs kündigten an, dass der SPD-Parteitag am kommenden Wochenende anhand von Sachfragen entscheiden soll, ob die Koalition mit der Union fortgeführt wird.

Derweil wollen die designierten SPD-Vorsitzenden, dass Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz seine Ämter behält. Sie hoffe sehr, "dass wir auf die wertvolle Arbeit von Herrn Scholz nicht verzichten müssen", sagte Esken am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will".

AFD

Der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla bildet gemeinsam mit Jörg Meuthen die neue AfD-Führungsspitze. Der 44-Jährige setzte sich beim Bundesparteitag in Braunschweig in einer Stichwahl mit 54,5 Prozent gegen den Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio durch.

KOHLEAUSSTIEG

Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Braunkohle-Länder stellen laut einem Medienbericht den Kompromiss zum Ausstieg aus der Kohleverstromung infrage.

EU-BANKENSEKTOR

Die Banken in der EU sollten zur Verbesserung ihrer anhaltend niedrigen Profitabilität vor allem bei ihren Kosten ansetzen, teilte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) anlässlich der Veröffentlichung der "Transparenzmassnahme 2019" und des Berichts über Risiken und Anfälligkeiten der Institute mit. Die Kapitalquoten seien stabil geblieben, die Asset-Qualität habe sich leicht verbessert, heisst es.

LONDON TERRORANSCHLAG

Nach einer Messerattacke hat die Polizei einen Mann mit einer Sprengstoffattrappe erschossen. Der Vorfall nahe der London Bridge werde inzwischen als Terrorakt eingestuft, so die Polizei. Bei der Attacke waren mehrere Menschen verletzt worden.

IPO SAUDI ARAMCO

Bis zum Freitag lagen Gebote im Volumen von 44,3 Milliarden US-Dollar vor, was einer 1,7-fachen Überzeichnung entspricht. Der Ausgabepreis für die Aktien soll in der kommenden Woche offiziell festgesetzt werden.

DT. EINZELHANDEL

Die Einzelhändler sind mit dem Geschäftsverlauf in der Woche vor dem ersten Advent insgesamt zufrieden. Das zeigte eine aktuelle Trend-Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter 350 Händlern.

LUFTHANSA

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat den für Montag angekündigten Streik bei der Lufthansa-Catering-Tochter LSG Sky Chefs abgesagt. Der Lufthansa-Vorstand habe kurzfristig ein verbessertes Angebot vorgelegt, teilte die Gewerkschaft mit. "Wir begrüssen, dass die Lufthansa sich auf uns zu bewegt", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Katharina Wesenick.

PROSIEBENSAT1

Der Vorstandsvorsitzende von ProSiebenSat1, Max Conze, will erstmals konkrete Verhandlungen mit seinem neuen Grossaktionär Mediaset aus Italien aufnehmen. "Wir treffen uns an diesem Montag und besprechen, wie Mediaset sich das Engagement insgesamt vorstellt", sagte Conze der Süddeutschen Zeitung.

WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE

trennt sich von Tochtergesellschaften in Tschechien. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es seine dortige Bausparkasse und die Hypothekenbank an die Moneta Money Bank. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

MEDIASET

und sein Grossaktionär Vivendi liegen bei dem Thema der Reorganisation des italienischen Medienkonzerns immer noch über Kreuz. Wie Mediaset mitteilte, haben sie in ihrem langandauernden Streit trotz der Aufforderung des Gerichts in Mailand keine Einigung erzielen können. Das Gericht behalte sich nun vor, eine Anhörung anzusetzen.

