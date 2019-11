MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die deutschen Aufsichtsbehörden wollen sich nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling dafür einsetzen, dass das Eigenkapitalregelwerk Basel 3 bei seiner Umsetzung in europäisches Recht nicht aufgeweicht wird.

BREXIT

Bei der Fernsehdebatte zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn haben sich beide Politiker am Dienstag in Manchester rund vier Wochen vor der Parlamentswahl in Grossbritannien einen ersten Schlagabtausch geliefert. Einen echten Punkt konnte keiner der beiden in der ersten von einer Reihe geplanter TV-Debatten setzen.

CHINA

Fitch Ratings hat die Bonität Chinas mit A+ bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

GELDPOLITIK CHINA

In China ist der Referenzzinssatz im November sowohl für kurz- als auch für langfristige Kredite gesunken. Die People's Bank of China (PBoC) setzte die einjährige "Loan Prime Rate" (LPR) auf 4,15 Prozent fest nach 4,20 Prozent im Oktober. Die fünfjährige LPR wurde auf 4,80 von 4,85 Prozent verringert.

HONGKONG

Nach dem US-Abgeordnetenhaus hat auch der Senat einstimmig einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der "Menschenrechte und Demokratie" in Hongkong verabschiedet. Die Vorlage sieht unter anderem Massnahmen vor, die den Verkauf von Tränengas, Gummigeschossen und anderen Geräten, die von Sicherheitskräften in Hongkong gegen die Demonstranten der Demokratiebewegung eingesetzt wurden, verbieten.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Exporte sind im Oktober gegenüber Vorjahr mit 9,2 Prozent deutlich stärker gesunken als Volkswirte mit 3,8 Prozent geschätzt hatten.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,5 Millionen Barrel.

DAIMLER

steht vor einer möglichen Herabstufung seiner Bonität durch S&P. Die Agentur setzte das Rating "A" auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung nach der Gewinnwarnung des Autobauers für 2020 und 2021.

LUFTHANSA

Nach übereinstimmenden Angaben von Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO ist die in der vergangenen Woche vereinbarte umfassende Schlichtung im Tarifstreit vom Tisch. Die grosse Schlichtung sei am Dienstagabend gescheitert, weil es seitens der Gewerkschaft "keine Zusagen zur Friedenspflicht gab", sagte ein Sprecher von Lufthansa. Ein UFO-Sprecher sprach von "Erpressung" durch die Lufthansa, die "ohne weitere Gegenleistung" einen kompletten Streikverzicht auch bei den vier Lufthansa-Töchtern gefordert hatte. Lufthansa betonte, weiterhin im Schlichtungsprozess mit UFO zu sein. Es handele sich jetzt jedoch nur noch um die "kleine Schlichtung", bei der es konkret um die Punkte ginge, für die UFO zuletzt gestreikt habe.

MERCK KGAA

prüft einem Agenturbericht zufolge einen Verkauf seines Geschäfts mit Pigmenten. Informierten Kreisen zufolge könnte der Geschäftsbereich laut Bloomberg könnte demnach bis zu 1,5 Milliarden Euro wert sein.

SIEMENS

Mehr als zehn Jahre nach Beginn von Ermittlungen rund um ein Geschäft von Siemens in Griechenland hat ein griechisches Berufungsgericht 20 Angeklagte wegen Korruptionsvorwürfen verurteilt. Das Strafmass soll am Freitag bekanntgegeben werden, wie das Gericht mitteilte.

ALCON

hat im dritten Quartal den Nettoverlust auf 66 Millionen US-Dollar bzw 14 Cent je Aktie gegenüber 207 Millionen Dollar bzw 42 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum verringert. Das bereinigte Ergebnis sank auf 46 (Vorjahr: 50) Cent je Aktie. Der Umsatz stieg auf 1,87 (1,76) Milliarden Dollar.

ALITALIA/ATLANTIA

Der Infrastrukturkonzern Atlantia will sich zunächst nicht an einer Rettung der angeschlagenen Fluggesellschaft Alitalia beteiligen, weil wegen mangelnder Fortschritte die Bedingungen für ein Gebot zusammen mit Partnern aktuell nicht gegeben sind. Grundsätzlich sei man aber weiter bereit, die Suche nach einem Partner aus der Luftfahrtbranche für Alitalia zu unterstützen. Für die insolvente Fluglinie läuft Donnerstag die Deadline ab, um neue Investoren zu finden.

