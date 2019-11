MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17.20 Uhr

EUR/USD 1,1128 +0,1% 1,1122 1,1141

EUR/JPY 121,05 +0,2% 120,87 121,00

EUR/CHF 1,1009 +0,2% 1,1025 1,1000

EUR/GBR 0,8639 +0,1% 0,8975 0,8636

USD/JPY 108,79 +0,2% 107,74 108,60

GBP/USD 1,2880 -0,0% 1,2500 1,2903

USD/CNH 7,0153 -0,3% 7,0341 7,0310

Bitcoin

BTC/USD 9.314,26 -0,66 8.578,75 9.306,26

Der Dollar machte auf breiter Front Boden gut, was Beobachter mit der wieder gestiegenen Risikobereitschaft und der von der US-Notenbank in der Vorwoche signalisierten Zinssenkungspause erklärten, für die es von verschiedenen US-Notenbankern zwischenzeitlich weitere Rückendeckung gab. Im späten US-Handel kostete der Dollar 108,60 Yen. Der Euro fiel auf 1,1129 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1176 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,60 56,54 +0,1% 0,06 +17,0%

Brent/ICE 62,31 62,13 +0,3% 0,18 +12,7%

Die Hoffnung auf ein Wiederanziehen der globalen Konjunktur angesichts der Entspannung im Handelsstreit zog die Ölpreise auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Wochen. "Die Preise legten mit den offensichtlichen Fortschritten bei den Handelsgesprächen und dem konkreter werdenden Börsengang von Aramco zu", sagte Edward Moya, Analyst bei Oanda. Der saudi-arabische Ölkonzern hat von den Finanz- und Regulierungsbehörden des Golfstaates die nötige Zulassung erhalten. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 56,55 Dollar. Brent kletterte um 0,7 Prozent auf 62,12 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.504,48 1.509,20 -0,3% -4,73 +17,3%

Silber (Spot) 18,03 18,06 -0,2% -0,03 +16,3%

Platin (Spot) 937,62 938,50 -0,1% -0,88 +17,7%

Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,3% +0,01 +1,2%

Der Preis für die Feinunze Gold fiel um 0,4 Prozent auf 1.509 Dollar. "Es wichtig in Erinnerung zu behalten, dass das übergeordnete konjunkturelle Bild für die USA weiterhin negativ ist", sagte Analyst Naeem Aslam von ThinkMarkets unter Verweis auf den schwachen ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Vorwoche.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den leitzins unveränert gelassen.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Zentralbank hat den einjährigen Leitzins wegen der konjunkturellen Abschwächung gesenkt auf 3,3 von 3,25 Prozent, erstmals seit Anfang 2016.

GELDPOLITIK USA

Der Chef der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, hat sich nach der Zinssenkung vergangene Woche zufrieden mit der Geldpolitik der US-Notenbank gezeigt. Kashkari gilt in der Fed als einer der stärksten Unterstützer einer lockeren Geldpolitik

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor in China verringerte sich im Oktober auf 51,1 (September: 51,3) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit Februar. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Oktober auf 52,8 (Vormonat: 53,7) Punkte gesunken.

NORDKOREA

Die Chancen auf eine Wiederaufnahme der Atomgespräche zwischen Washington und Pjöngjang stehen nach Angaben aus Nordkorea schlecht. Grund dafür sei die Haltung der USA gegenüber Nordkorea. Vor wenigen Tagen hatten die USA den Verbleib Nordkoreas auf der Liste der "Unterstützer des Terrors" bekräftigt. Das nordkoreanische Aussenministerium nannte die Bezeichnung eine "schwerwiegende, politisch motivierte Provokation".

RUSSLAND / UKRAINE

Im Osten der Ukraine ist der geplante Abzug von Regierungstruppen und prorussischen Rebellen aus einem weiteren Gebiet an der Frontlinie verschoben worden - wegen des Bruchs einer siebentägigen Feuerpause.

VW/AUDI

Die VW-Tochter Audi plant laut einem Medienbericht einen drastischen Schrumpfkurs. Der geplante Strategiewechsel sehe eine kräftige Kapazitätskürzung und eine schnelle Ausrichtung auf Elektromobilität vor, schreibt das Handelsblatt und beruft sich auf Konzernkreise.

VONOVIA

Nachfolgend ein Vergleich der Neunmonatszalen mit den Vorjahreszahlen (in in Millionen Euro, Ergebnis, FFO und NAV je Aktie in Euro):

BERICHTET

9 MONATE 9M19 ggVj 9M18

Mieteinnahmen Rental 1.527 +10% 1.393

EBITDA bereinigt "total" 1.331 +17% 1.141

FFO 933 +11% 843

FFO je Aktie 1,72 +6% 1,63

NAV bereinigt 26.526 +27% 20.967

NAV bereinigt je Aktie 48,92 +21% 40,47

Ergebnis nach Steuern* 63 -95% 1.399

Ergebnis nach Steuern/Dritten 28 -98% 1.323

Ergebnis je Aktie 0,05 -98% 2,64

* inkl. Korrektur von Goodwill von 2,1 Milliarden Euro

ALSTRIA OFFICE

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und FFO je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18

Umsatz 47,3 -3% 47,5 -2% 48,6

Konzernergebnis 24 -25% k.A. -- 32

Ergebnis je Aktie 0,13 -28% k.A. -- 0,18

FFO je Aktie 0,16* -6% 0,16 -6% 0,17

FFO 29* -7% k.A. -- 31

Der Wert des Portfolios lag per 30. September bei 4,2 Milliarden Euro nach 4 Milliarden Ende 2018. Alstria bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund 190 Millionen Euro und einem FFO von rund 112 Millionen Euro.

EVONIK

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18

Umsatz 3.232 -3% 3.279 -2% 3.347

EBITDA bereinigt 543 -6% 537 -7% 579

EBIT bereinigt 293 -22% 311 -17% 376

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.479 +350% -- -- 329

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 195 -36% 215 -30% 307

Erg nach Steuern/Drit. fortg. Aktivitäten 158 -43% 179 -35% 275

Ergebnis je Aktie 3,17 +346% -- -- 0,71

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,42 -36% 0,46 -30% 0,66

Erg je Aktie fortgeführte Aktivitäten 0,33 -43% 0,39 -33% 0,58

Für 2019 erwartet Evonik weiterhin ein bereinigtes EBITDA der fortgeführten Aktivitäten mindestens auf Vorjahresniveau. Der Umsatz wird wegen einer geringeren Mengennachfrage aber leicht unter Vorjahr erwartet, statt in etwa auf Vorjahresniveau. Die Prognose für den freien Cashflow konkretisierte Evonik auf rund 700 Millionen Euro von bislang "deutliche Steigerung des Cashflows vom Vorjahreswert von 526 Millionen Euro".

GESCO

hat den Ausblick für für das laufende neunmonatige Rumpfgeschäftsjahr gesenkt auf einen Umsatz zwischen 425 und 435 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 435 bis 455 Millionen Euro. Der Gewinn nach Anteilen Dritter wird zwischen 11,5 und 13 (16 bis 18) Millionen Euro gesehen.

VOSSLOH

Das Bundeswirtschaftsministerium erwägt laut Reuters ein Verbot des Verkaufs der Lokomotivsparte an die chinesische CRRC nach dem Aussenwirtschaftsgesetz.

FIAT CHRYSLER

Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick auf positiv von stabil erhöht und das Rating Ba1 bestätigt.

NUTRIEN

hat für das laufende Jahre seine Prognose gesenkt. Für 2020 bleibt das Unternehmen jedoch optimistisch. Der Konzern, der aus der Fusion zwischen Agrium Inc. und Potash Corp. hervorgegangen ist, kehrte im dritten Quartal mit 141 Millionen Dollar in die Gewinnzone zurück. Der Umsatz erhöhte sich auf 4,13 (4) Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Factset einen höheren Gewinn erwartet bei einem Umsatz von 4,07 Milliarden Dollar.

