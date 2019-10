MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Etwas leichter - Die Aktie von Infineon stand unter Druck. Den Grund lieferte der schwache Ausblick von Texas Instruments. Zwar konnte sich der Wert im Tagesverlauf erholen, schloss aber noch immer 1,3 Prozent tiefer. Die Analysten von Morgan Stanley sind etwas vorsichtig, was die Marge bei Adidas im dritten Quartal betrifft. Einige Anleger trennetn sich von dem Wert, der 2,2 Prozent tiefer schloss. FMC und Lufthansa erholten sich von den Abschlägen am Vortag, während die Aktie von Covestro von einer Kaufempfehlung der Commerzbank profitierte. Bei Hochtief lieferte die australische Tochter Cimic gute Zahlen, so dass die Aktie um 1,1 Prozent zulegen konnte. Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die operative Gewinnmarge weniger stark gesteigert als noch Anfang Oktober erwartet, die Aktie wurde 8,8 Prozent abgestraft. Aber auch Sixt Leasing konnte die Jahresprognose nicht mehr halten. Die Aktie sackte um 6,5 Prozent ab. KWS Saat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 Umsatz und Gewinn gesteigert. Für die Titel ging es um 3,8 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Ceconomy erhöhten sich um 3,5 Prozent. Der Elektronikhandelskonzern hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 bei den operativen Gewinnkennziffern EBITDA und EBIT dank eines besser als erwarteten Schlussquartals die eigenen Prognosen leicht übertroffen. Der Umsatz stieg leicht und blieb hinter den Erwartungen zurück. Takkt gaben 5,1 Prozent nach. Das Unternehmen hatte die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und Sparmassnahmen angekündigt.

USA / WALL STREET

Fester - Die Berichtssaison hatte den Handelskonflikt zwischen den USA und China in den Hintergrund geschoben, das weiter verhalten optimistisch gesehen wird. Beim Thema Brexit gilt nach den Unterhaus-Abstimmungen des Vortags ein Austritt Grossbritanniens aus der EU Ende Oktober als kaum mehr umsetzbar. Texas Instruments standen unter Abgabedruck, nachdem das Unternehmen bei Vorlage der Quartalszahlen mit einem überraschend schwachen Ausblick aufgewartet hatte. Der Kurs verlor 7,5 Prozent. Im Sog verbilligten sich auch AMD und Nvidia zunächst deutlicher, erholten sich jedoch wieder etwas. AMD schlossen um 0,5 Prozent leichter, Nvidia gaben 0,3 Prozent nach. Caterpillar hatte im dritten Quartal sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen verfehlt und den Ausblick für das laufende Jahr gesenkt. CEO Jim Umpleby geht davon aus, auch in der zweiten Jahreshälfte Aktienrückkäufe in ähnlicher Höhe wie im ersten Halbjahr mit rund 2,15 Milliarden Dollar durchzuführen. Die Aktie schloss 1,2 Prozent im Plus. Boeing stiegen nach Zahlenvorlage 1,0 Prozent. Nike gaben 3,4 Prozent nach. Der Sportartikelhersteller hatte mitgeteilt, dass der langjährige CEO Mark Parker im Januar 2020 von seinem Amt zurücktreten wird. Ihm nachfolgen soll John Donahoe, ehemaliger CEO von Ebay. Eli Lilly schlossen 2,2 Prozent leichter. Der Pharmakonzern hatte im dritten Quartal von einer Absatzerhöhung profitiert und mehr verdient als erwartet. Allerdings blieb der Absatz wichtiger Medikamente hinter den Markterwartungen zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 18:06 Uhr

EUR/USD 1,1136 +0,0% 1,1133 1,1119

EUR/JPY 120,94 -0,0% 120,87 120,77

EUR/CHF 1,1031 +0,0% 1,1025 1,1013

EUR/GBR 0,8621 +0,0% 0,8975 0,8629

USD/JPY 108,61 -0,0% 107,74 108,64

GBP/USD 1,2916 +0,0% 1,2500 1,2886

USD/CNH 7,0651 +0,0% 7,0636 7,0642

Bitcoin

BTC/USD 7.420,51 -0,15 8.578,75 7.384,26

Am Devisenmarkt erholte sich das Pfund etwas von den Abgaben vom Vortag, das es nach der Niederlage von Premier Boris Johnson beim Brexit-Zeitplan einstecken musste. Das Pfund gewann 0,4 Prozent auf 1,2914 Dollar. Der Euro notierte 0,1 Prozent fester bei 1,1133 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,55 55,97 -0,8% -0,42 +14,8%

Brent/ICE 60,88 61,17 -0,5% -0,29 +9,8%

Die Ölpreise verzeichneten deutliche Aufschläge, nachdem die US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken waren. Nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) sanken sie um 1,699 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten hingegen eine Zunahme um 2,9 Millionen Barrel erwartet. Bereits am Vortag hatten die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) einen Aufbau der Lagerbestände ausgewiesen. Das Barrel der Sorte WTI stieg um 2,5 Prozent auf 55,83 Dollar, die Sorte Brent legte 2,2 Prozent zu auf 61,00 Dollar. Im asiatischen Handel kamen die Ölpreise von den kräftigen Vortagesgewinnen etwas zurück.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.493,35 1.492,10 +0,1% +1,25 +16,4%

Silber (Spot) 17,58 17,57 +0,1% +0,01 +13,5%

Platin (Spot) 925,27 917,00 +0,9% +8,27 +16,2%

Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,3% -0,01 +0,7%

Angesichts der eher vorsichtigen Haltung der Anleger war Gold gefragt. Die Feinunze Gold legte um 0,3 Prozent zu auf 1.492 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BREXIT

In der Frage des britischen EU-Austritts haben sich die anderen EU-Staaten für eine Verschiebung des Brexit ausgesprochen. Wie aus EU-Kreisen am Mittwochabend verlautete, waren die anderen 27 Staaten für eine Verlängerung der Frist, um einen chaotischen Austritt am 31. Oktober zu verhindern. "Die Dauer der Verlängerung wird aber weiter diskutiert", hiess es nach einem Treffen der EU-Botschafter.

USA

Eklat während der Untersuchung im US-Kongress zur Ukraine-Affäre: Mit Präsident Donald Trump verbündete Parlamentarier sind unerlaubt in den Sitzungssaal eingedrungen und haben so eine Zeugenaussage vorläufig verhindert.

USA / TÜRKEI

Die USA heben ihre nach der türkischen Invasion in Nordsyrien verhängten Sanktionen gegen die Türkei wieder auf. Die Türkei habe eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien angekündigt, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch zur Begründung.

ISRAEL

Nach dem gescheiterten Versuch von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Israels Präsident Reuven Rivlin am Mittwoch dessen Rivalen Benny Gantz formell mit der Regierungsbildung beauftragt.

BASF

Bei BASF hat sich die schwache Geschäftsentwicklung aus der ersten Jahreshälfte in den Sommermonaten fortgesetzt, zentrale Gewinnzahlen fielen aber besser als am Markt erwartet aus. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q17

Umsatz 15.231 -2% 15.172 -3% 15.606

EBIT vor Sondereffekten 1.119 -24% 1.051 -28% 1.470

EBIT 1.376 -1% 971 -30% 1.395

Ergebnis vor Steuern 1.206 -4% 799 -36% 1.257

Ergebnis nach Steuern/Dritten 911 -24% 607 -49% 1.200

Ergebnis je Aktie 1,00 -24% 0,66 -50% 1,31

AIXTRON

Fehlende Exportlizenzen haben das Geschäft von Aixtron im dritten Quartal erheblich beeinträchtigt und machten auch eine Anpassung der Prognose im Gesamtjahr nötig. im Einzelnen hat das Unternehmen für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18

Auftragseingang 52 -31% -- -- 76

Umsatz 53 -17% 54 -15% 63

EBIT 5,5 -37% 4,2 -52% 8,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten 4,4 -62% 8,5 -27% 12

Ergebnis je Aktie 0,04 -64% 0,04 -64% 0,11

CECONOMY

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei den operativen Gewinnkennziffern EBITDA und EBIT dank eines besser als erwarteten Schlussquartals die eigenen Prognosen leicht übertroffen. Der Umsatz stieg leicht, blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

DIALOG SEMICONDUCTOR

Der Chiphersteller hat im dritten Quartal überraschend deutlich mehr umgesetzt und das Ergebnis spürbar gesteigert. Die eigenen Erwartungen und die der Analysten konnte der Apple-Zulieferer übertreffen.

KION

hat für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18

Auftragseingang 2.338 +13% 2.055 -0,2% 2.060

Umsatz 2.160 +14% 2.025 +7% 1.896

EBIT bereinigt 217 +12% 200 +4% 193

Ergebnis nach Steuern/Dritten 119 +22% 102 +5% 97

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,01 +22% 0,87 +5% 0,83

METRO

hat für das vierte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q18/19 ggVj 4Q18/19 ggVj 4Q17/18

Umsatz 7.600 +4% 7.530 +3% 7.325

SILTRONIC

