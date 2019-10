MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise erholten sich von den Verlusten am Vortag, als Nachfrage- und Rezessionssorgen drückten. Etwas gestützt wurden die Preise von der Zuversicht auf einen Teildeal im USA-China-Handelsstreit. Auch Berichte wonach die Opec und ihre Verbündeten in Betracht ziehen im Dezember aufgrund einer rückläufigen Nachfrage, ihre Produktion stärker zurückzufahren, zogen die Preise nach oben. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,7 Prozent auf 54,21 Dollar je Barrel, die global gehandelte Sorte Brent legte um 1,1 Prozent auf 59,62 Dollar zu. Im asiatischen Handel geht es für die Ölpreise wieder leicht nach unten.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.489,54 1.488,05 +0,1% +1,49 +16,1%

Silber (Spot) 17,54 17,53 +0,1% +0,01 +13,2%

Platin (Spot) 892,60 893,00 -0,0% -0,40 +12,1%

Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,3% -0,01 -0,8%

Der Goldpreis stieg wegen der Unsicherheiten rund um den Brexit um 0,2 Prozent auf 1.488 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ÖL -VORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 10,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,7 Millionen Barrel nach minus 0,9 Millionen eine Woche zuvor.

USA

Der US-Geschäftsträger in Kiew, Bill Taylor, hat mit einer Aussage im Repräsentantenhaus zur Ukraine-Affäre den Vorwurf gestützt, dass Präsident Donald Trump die US-Politik gegenüber dem Land seinen parteipolitischen Interessen untergeordnet habe.

TÜRKEI

Die Türkei sieht nach eigenen Angaben derzeit keine Notwendigkeit für eine Wiederaufnahme ihrer Militäroffensive in Nordsyrien.

HONGKONG

Peking erwägt einem Medienbericht zufolge eine Absetzung der durch Massenproteste unter Druck geratenen Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam. Lam könnte durch einen Übergangsregierungschef ersetzt werden, berichtete die Financial Times am Mittwoch.

SIXT LEASING

kann nach einer ersten Auswertung der Drittquartalszahlen ihre Jahresprognose nicht mehr halten. Grund für die Senkung der Umsatzprognose sei eine schwächer als erwartet ausgefallenen Geschäftsentwicklung insbesondere im Geschäftsfeld Flottenleasing.

HAWESKO

hat in den ersten neun Monaten 2019 einen Rückgang des operativen Gewinns verzeichnet, hält aber an der Jahresprognose fest.

H&R

kann auch die im Juli gesenkte Gewinnprognose nach einem schwachen dritten Quartal nicht halten. Nach derzeitigem Kenntnisstand lasse der Zwischenstand vor dem Schlussquartal ein Erreichen der EBITDA-Prognose von bis zu 75 Millionen Euro nicht zu, so das Unternehmen. H&R geht nun von rund 55 Millionen Euro aus.

WESTAG & GETALIT

hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach der Warnung im Juli erneut gesenkt und rechnet statt eines leichten Anstiegs nur noch mit Erlösen auf Vorjahresniveau.

ABB

hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, die Markterwartungen aber deutlich übertroffen. Das schwächere Konjunkturumfeld habe einige Abnehmermärkte belastet, insbesondere den Robotik- und Automationssektor, teilte ABB mit und bezeichnete die Entwicklung dennoch als "robust".

CARREFOUR

hat den Bruttoumsatz im dritten Quartal bereinigt um 2,3 Prozent auf 20,2 Milliarden Euro gesteigert. Im Heimatmarkt seien die Einnahmen allerdings flächenbereinigt um 0,9 Prozent auf 9,77 Milliarden Euro gefallen, teilte Carrefour mit.

NESTLE

Moody's hat die Bonität auf Aa3 von Aa2 heruntergestuft. Damit werde auf die Ankündigung reagiert, weitere 20 Milliarden Franken über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden in den kommenden drei Jahren an die Aktionäre auszuschütten, so Moody's.

BOEING

Die anhaltenden Probleme mit der 737 Max lasten auf der Bonität des US-Konzerns. S&P versah das Rating für Boeing mit einem negativen Ausblick. Zudem hat sich der Konzern mit sofortiger Wirkung vom Chef seiner Verkehrsflugzeugsparte, Kevin McAllister, getrennt.

LYFT

Der Fahrdienstvermittler will Ende 2021 erstmals auf Basis des bereinigten operativen EBITDA profitabel sein, wie die Unternehmensgründer sagten. Damit hätte Lyft dieses Ziel ein Jahr früher erreicht als von Analysten erwartet.

NIKE

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte wird der langjährige CEO Mark Parker am 13. Januar 2020 von seinem Amt zurücktreten. Nachfolger wird John Donahoe, ehemaliger CEO von Ebay und derzeit Nike-Direktor.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im dritten Quartal weniger verdient und umgesetzt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Ausblick auf das vierte Quartal verfehlte die Erwartungen der Analysten.

