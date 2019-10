MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Goldpreis gab mit den etwas steigenden US-Marktzinsen und dem festeren Dollar um 0,8 Prozent auf 1.493 Dollar je Feinunze nach. Die Risikoaversion sei nicht sehr ausgeprägt, hiess es zu den Abgaben.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, ist "glücklich" darüber, dass die US-Notenbank ihre Zinsen senkt. Er sagte jedoch, dass er sich nicht sicher sei, wie weit die Fed mit ihrer Zinssenkungskampagne gehen müsse. Fed-Chef Jerome Powell hob derweil in einer Rede die Bedeutung einer unabhängigen Zentralbank hervor.

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den chinesischen Dienstleistungssektor ist im September auf 51,3 (August: 52,1) Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gefallen. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im September auf 53,7 (Vormonat: 53,8) Punkte nur minimal gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Grossunternehmen ausgerichtet. Ein Lichtblick war die Entwicklung der Aufträge im Dienstleistungssektor. Der Auftragseingang legte im vergangenen Monat so stark zu wie seit Anfang 2018 nicht mehr.

US-Präsident Donald Trump hat gedroht, die Wirtschaft der Türkei zu "zerstören", falls Ankara im Syrien-Konflikt zu weit gehen sollte. Trump hatte selbst mit einem am Montag begonnenen Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien der anstehenden türkischen Offensive den Weg bereitet.

Wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren haben die USA 28 chinesische Regierungsorganisationen und Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Die betroffenen Organisationen und Firmen dürfen fortan keine US-Produkte mehr kaufen. Unter ihnen sind die Videoüberwachungsfirma Hikvision und die Unternehmen Megvii Technology und SenseTime, die auf künstliche Intelligenz spezialisiert sind.

Die USA und Japan haben zwei Handelsabkommen in den Bereichen Landwirtschaft und Digitales unterzeichnet. Das Agrar-Handelsabkommen sieht einen Abbau japanischer Zölle im Umfang von 7 Milliarden Dollar auf landwirtschaftliche Güter aus den USA vor. Washington baut derweil Zölle in Höhe von 40 Millionen Dollar für japanische Güter ab und ermöglicht mehr Importe von japanischem Rindfleisch. In dem Digital-Abkommen vereinbarten beide Länder, Abgaben unter anderem auf Videos, Musik und E-Books zu senken. Auch sollen Datentransfers zwischen Japan und den USA barrierefrei verlaufen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die Wettbewerbsregeln verschärfen und Technologiegiganten einschränken. Das Kartellamt soll künftig schneller eingreifen können, wenn Monopole drohen und Digitalkonzernen den Kauf kleinerer Unternehmen untersagen.

Streiks bei der Postbank sind zumindest für die nächsten Tage vom Tisch. Die Tarifkommission von Verdi hat beschlossen, die Verhandlungen fortzusetzen.

Die Hongkonger Börse (HKEX) hat ihre Pläne zur Übernahme des Londoner Konkurrenten aufgegeben. Man könne keine Übernahme ohne die Beteiligung des LSE-Managements durchführen, so die Begründung. Die Briten hatten das Angebot abgelehnt. Die HKEX hatte ihr Angebot an die Bedingung geknüpft, dass die LSE auf die milliardenschwere Übernahme des Datenanbieters Refinitiv verzichtet.

wird zwar im dritten Quartal 2019 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet haben, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Der Konzern rechnet mit einem operativen Ergebnis von 7,7 Billionen Won (umgerechnet rund 6,2 Milliarden Euro). Das sind 56 Prozent weniger als im Vorjahresquartal, allerdings verdienten die Südkoreaner damals operativ so viel wie nie zuvor. Analysten nur mit einem operativen Gewinn von 7,2 Milliarden Won gerechnet. Beim Umsatz schätzt Samsung Electronics ein Minus von 5,3 Prozent auf 62 Billionen Won. Samsung will Ende des Monats detaillierte Ergebnisse veröffentlichen.

