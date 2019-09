MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,31 58,11 +0,3% 0,20 +21,4%

Brent/ICE 63,75 63,60 +0,2% 0,15 +15,1%

Am Ölmarkt ging es gemessen an den vorherigen beiden Tagen ruhig zu. Die Preise gaben etwas nach. Am Montag waren sie mit der Attacke auf saudi-arabische Ölanlagen in die Höhe geschossen, am Dienstag fielen sie mit Meldungen, dass die Reparatur schneller vonstatten geht als zunächst erwartet. Diese Abwärtsbewegung setzte sich gebremst fort. Die offiziellen Rohöllagerbestände sind indessen unerwartet gestiegen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 2,1 Prozent auf 58,11 Dollar, Brent gab um 1,5 Prozent nach auf 63,60 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.495,44 1.494,00 +0,1% +1,44 +16,6%

Silber (Spot) 17,70 17,78 -0,4% -0,08 +14,2%

Platin (Spot) 930,02 932,50 -0,3% -2,48 +16,8%

Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,1% +0,00 -1,8%

Der Goldpreis gab im elektronischen Handel unmittelbar nach der Fed-Entscheidung auf unter 1.500 Dollar je Feinunze nach und notierte zu US-Handelsschluss bei 1.495 Dollar. Zum US-Settlement hatte das Edelmetall noch um 0,2 Prozent auf 1.516 Punkte zugelegt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

FLÜCHTLINGSPOLITIK EUROPA

Frankreich und Italien haben sich gemeinsam für die Schaffung eines Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge in der EU ausgesprochen. Staaten, die eine Beteiligung verweigern, sollten mit finanziellen Strafen verlegt werden, erläuterte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nach einem Treffen mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte.

BANK OF JAPAN (BOJ)

beliess den Leitzins bei minus 0,1 Prozent und das Ziel für die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen bei um die null Prozent. Die Notenbank bestätigte, die extrem niedrigen Zinsen mindestens bis zum Frühjahr 2020 beizubehalten. Allerdings signalisierte sie, dass sie bei der nächsten Sitzung Ende Oktober Massnahmen ergreifen könnte. Die Entwicklung der Wirtschaft und die Inflation würden dann neu bewertet. Die Inflation ist zuletzt unter 1 Prozent gefallen, das Ziel der BoJ liegt bei 2 Prozent.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank senkte den Leitzins Selic auf 5,5 von 6,0 Prozent und damit auf ein Rekordtief.

FUKUSHIMA-ATOMUNGLÜCK

Achteinhalb Jahre nach dem Atomunglück von Fukushima hat ein japanisches Gericht drei ehemalige Manager des Kraftwerksbetreibers Tepco vom Vorwurf der Fahrlässigkeit mit Todesfolge freigesprochen. Das Gericht kam zu dem Schluss, die drei Angeklagten könnten nicht für die Folgen des Atomunglücks im Kraftwerk von Fukushima verantwortlich gemacht werden. In dem Kraftwerk fiel nach einem schweren Erdbeben und Tsunami am 11. März 2011 das Kühlsystem aus, woraufhin es in mehreren Reaktoren zur Kernschmelze kam.

EON

Nach der Freigabe durch die EU-Kommission sind die bislang von RWE gehaltenen Anteile an Innogy auf Eon übergegangen. Es handelt sich um einen RWE-Anteil von rund 76,8 Prozent, teilte der Versorger mit. Bis zum Ende der kommenden Woche soll zudem auch das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Minderheitsaktionäre von Innogy vollzogen werden.

SIEMENS

Siemens stellt die Weichen für die nächste Generation und läutet das Ende der Ära Joe Kaeser ein. Der Aufsichtsrat hat Vorstandsmitglied Roland Busch mit Wirkung vom 1. Oktober zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt, ab 1. Dezember soll Busch zudem Arbeitsdirektor werden. Busch wird auch für die Implementierung der Strategie "Vision 2020+" verantwortlich sein.

AIRBUS

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge im Zusammenhang mit zwei Rüstungsprojekten wegen Spionageverdachts gegen Mitarbeiter des europäischen Flugzeugbauers Airbus. Demnach sollen Airbus-Mitarbeiter in den Besitz geheimer Akten der Bundeswehr gekommen sein, in denen es offenbar unter anderem um die Beschaffung eines Kommunikationssystems geht. Airbus bestätigte den Vorgang. Das Unternehmen informierte die Behörden nach eigenen Angaben "proaktiv über den möglicherweise rechtswidrigen Umgang einzelner Mitarbeiter mit Kundendokumenten".

BAUER

kann seine Jahresprognose für 2019 nicht mehr halten. Eine schlechte Auslastung bedingt durch Projekt-Verschiebungen werde in einigen Ländern im zweiten Halbjahr zu deutlich schlechteren Ergebnissen gegenüber der bisherigen Planung führen, so das Unternehmen. Zusätzlich führe die Zinsentwicklung bei Pensionsrückstellungen und Zinssicherungsgeschäften zu erheblichen bilanziellen Belastungen.

GERRY WEBER

rechnet noch mit einer Aufhebung des Insolvenzverfahrens in diesem Jahr. Fünf von sechs Gläubigergruppen haben auf der Gläubigerversammlung dem Insolvenzplan des Unternehmens zugestimmt, wie die Gerry Weber International AG mitteilte.

DEUTSCHE BAHN

Nach dem Skandal um lukrative Verträge mit ehemaligen Managern der Deutschen Bahn zieht das Unternehmen Konsequenzen. Der Aufsichtsrat beschloss, keine Beraterverträge mehr mit Ex-Managern zu schliessen, und will in einem Fall sogar Rückforderungen stellen.

MICROSOFT

will Aktien im Volumen von bis zu 40 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Zudem soll die Quartalsdividende um 11 Prozent auf 51 Cent steigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2019 01:32 ET (05:32 GMT)