MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Fester - Nach einem zögerlichen Start ging es aufwärts. Angetrieben wurden die Kurse von neuer Hoffnung im Handelsstreit, nachdem China Entgegenkommen signalisiert hatte, indem es bestimmte Importprodukte von höheren Zöllen ausnimmt. Unter den Einzelwerten zeigten sich Apple 3,2 Prozent fester. Erstmals seit zehn Monaten war das Unternehmen damit an der Börse wieder mehr als 1 Billion Dollar wert. Tags zuvor hatte die Aktie auf die Präsentation neuer Produkte zunächst moderat zugelegt. Boeing verbesserten sich um 3,6 Prozent, weil CEO Muilenberg bekräftigt hatte, dass der Konzern unverändert mit der Wiederinbetriebnahme des Flugzeugtyps 737 MAX im vierten Quartal rechne. Baker Hughes kamen um 7,5 Prozent zurück, nachdem General Electric mitgeteilt hatte, die Kontrollmehrheit an dem Ölfelddienstleister aufzugeben und damit rund 3 Milliarden Dollar einzunehmen. General Electric gewannen 2,4 Prozent Gamestop brachen nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 9,8 Prozent ein.

Am Anleihemarkt zeigten sich die Renditen wenig verändert, nachdem sie am Dienstag erneut gestiegen waren.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:31

EUR/USD 1,1014 +0,0% 1,1009 1,0995

EUR/JPY 118,99 +0,3% 120,87 118,45

EUR/CHF 1,0942 +0,1% 1,1025 1,0923

EUR/GBR 0,8933 +0,0% 0,8975 0,8915

USD/JPY 108,04 +0,2% 107,74 107,74

GBP/USD 1,2330 +0,0% 1,2500 1,2333

USD/CNY 7,0877 -0,4% 7,1168 7,1168

Bitcoin

BTC/USD 10.090,50 -0,64 10.327,25 9.977,50

Der Euro wurde wegen der erwarteten geldpolitischen Lockerungen der EZB verkauft. Gleichwohl zeigten sich Marktexperte von der kontinuierlichen Abwärtstendenz überrascht und konnten diese nicht recht erklären. Der Dollar bewegte sich mit 1,10 je Euro im Bereich eines Zweieinhalbjahreshochs. Dass US-Präsident Donald Trump erneut von der US-Notenbank drastisch niedrigere Zinsen eingefordert hat, wurde am Devisenmarkt lediglich zur Kenntnis genommen, den Dollar belastete es nicht. Deutlich aufwärts um rund ein halbes Prozent geht es am frühen Donnerstag mit dem Yuan, nachdem die USA die Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Importe als "Zeichen guten Willens" um zwei Wochen auf Mitte Oktober verschoben haben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,32 55,75 +1,0% 0,57 +17,2%

Brent/ICE 61,27 60,81 +0,8% 0,46 +10,6%

Die Ölpreise kamen deutlich zurück, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet hatte, US-Präsident Trump erwäge eine Lockerung der Sanktionen gegen Iran. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 2,9 Prozent auf 55,75 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent gab 2,5 Prozent nach auf 60,81 Dollar. Die Rohölvorräte der USA waren in der Vorwoche zwar stärker als erwartet geschrumpft, doch hatten dies die Daten des US-Branchenverbands API am Dienstagabend schon angedeutet. Daher fiel neben den Iran-Spekulationen auch die pessimistischere Nachfrageprognose der Opec stärker ins Gewicht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.496,65 1.497,50 -0,1% -0,85 +16,7%

Silber (Spot) 18,13 18,11 +0,1% +0,02 +17,0%

Platin (Spot) 949,05 939,10 +1,1% +9,95 +19,2%

Kupfer-Future 2,63 2,60 +1,2% +0,03 -0,7%

Der Goldpreis erholte sich etwas vom Rücksetzer der vergangenen Tage. Beobachter machten dafür die neuerliche Forderung des US-Präsidenten an die Fed verantwortlich, die Zinsen zu senken. Niedrige Zinsen machen das zinslos gehaltene Gold relativ berachtet attraktiver. Die Feinunze legte um 0,8 Prozent zu auf 1.498 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BREXIT

Die britischen Vorbereitungen auf die Folgen eines EU-Austritts ohne Abkommen sind laut veröffentlichterRegierungsdokumente "auf einem niedrigen Niveau". Staus an den Ärmelkanal-Häfen könnten demnach zu Engpässen bei der Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln führen, es drohten "öffentliche Unruhen". Das Parlament hatte die Regierung zur Veröffentlichung der Dokumente unter dem Namen "Operation Yellowhammer" gezwungen. Die auf den 2. August datierten Unterlagen warnen, dass bis zu 85 Prozent der britischen Lkw möglicherweise nicht ausreichend auf französische Grenzkontrollen am Ärmelkanal vorbereitet seien.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten eine Rezession erlebt, ist in den vergangenen Wochen nach einer Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstitutes IMK "noch einmal drastisch gestiegen". Der Konjunkturindikator des Instituts, der die aktuellsten verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage bündele, weist ein deutlich noch oben geschnelltes Rezessionsrisiko von 59,4 Prozent auf - nach 43 Prozent im August.

CONTINENTAL/MICHELIN

Die beide Unternehmen gründen ein Gemeinschaftunternehmen in Singapur. Nach Angaben einer Continental-Sprecherin geht es bei dem Joint Venture darum, die Produktion von Kautschuk zurückzuverfolgen, um die Nachhaltigkeit zu sichern. Beteiligt ist auch das französische Unternehmen Smag.

KNORR-BREMSE

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj 2Q19 ggVj 2Q18

Auftragseingang 1.668 -3% 1.701 -1% 1.719

Umsatz 1.846 +8% 1.823 +7% 1.708

EBITDA 335 +17% 332 +16% 287

EBIT 259 +7% -- -- 243

Ergebnis je Aktie 1,00 +18% 0,99 +16% 0,85

Knorr-Bremse hat seinen Ausblick für 2019 bestätigt und erwartet einen Umsatz von 6,875 bis 7,075 Milliarden Euro nach 6,616 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Die operative EBITDA-Marge soll 2019 auf 18,5 bis 19,5 Prozent steigen von 17,8 Prozent. Diese Marge lag im zweiten Quartal mit 19,1 Prozent in der oberen Hälfte der Prognosespanne und 2,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

AKASOL

hat von einem weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller einen weiteren Folgeauftrag mit einem Gesamtvolumen im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Die Ziele für 2019 will Akasol nun überprüfen, weil wegen des hohen Auftragsbestands gegebenenfalls Verschiebungen in der zeitlichen Abarbeitung bestehender Serienprojekte zu erwarten seien.

TEAMVIEWER

hat die Preisspanne für den Börsengang auf 23,50 bis 27,50 Euro je Aktie festlegt. Das Gesamtemissionsvolumen könnte damit 2,31 Milliarden Euro erreichen. Die Angebotsfrist soll am 12. September beginnen und am 24. September enden. Der erste Handelstag ist für den 25. September vorgesehen.

BOUYGUES/ALSTOM

Der Mischkonzern Bouygues verringert seine Beteiligung an Alstom und verkauft einen Anteil von 13 Prozent. Auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch kann Bouygues mit dem Verkauf 1,15 Milliarden Euro einnehmen. Nach dem Verkauf an institutionelle Investoren wird Bouygues noch 14,7 Prozent an Alstom halten.

HSBC

will sich offenbar von seinem defizitären Filialgeschäft in Frankreich trennen. Die Bank wolle das Geschäft zum Verkauf stellen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Es wäre eine der ersten strategischen Massnahmen unter Interims-CEO Noel Quinn.

LONDON STOCK EXCHANGE

Das Übernahmeangebot der Börse in Hongkong für den Wettbewerber in London trifft auf erste Hürden. Informanten berichten, die britische Regierung könne das 36,6 Milliarden US-Dollar schwere Kaufangebot blockieren. Die Transaktion müsse von der Regierung genehmigt werden, könnte dort aber abgelehnt werden, weil die Übernahme die Finanzinfrastruktur des Landes gefährden könne, hiess es von den Informanten.

ORACLE

hat im ersten Geschäftsquartal weniger umgesetzt als erwartet. Neben der Vorlage der Zahlen kündigte der SAP-Konkurrent an, dass Co-CEO Mark Hurd aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen werde. Die Aktie gab nachbörslich um ein halbes Prozent nach. Im ersten Quartal verdiente Oracle netto 2,14 (Vorjahr: 2,27) Milliarden Dollar, je Aktie und bereinigt 81 Cent. Der Umsatz stieg auf 9,22 (9,19) Milliarden Dollar. Analysten hatten 81 Cent bzw 9,29 Milliarden Dollar geschätzt. Oracle teilte ferner mit, dass das Board die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 15 Milliarden Dollar genehmigt habe.

REMY MARTIN

Eric Vallat wird neuer CEO des Spirituosenherstellers. Vallat, der derzeit für den Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont arbeitet, folgt an der Spitze von Remy Cointreau auf Valerie Chapoulaud-Floquet.

