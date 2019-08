MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise gaben ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab und schlossen im Minus. Die Aussicht auf Gespräche mit dem Iran habe die Preise gedrückt, so ein Teilnehmer. Dazu kam die leichte Dollar-Erholung. Übergeordnet herrschte mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China weiter Verunsicherung - auch wenn es leichte Entspannungssignale gab. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 1,0 Prozent auf 53,64 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent reduzierte sich um 1,1 Prozent auf 58,70 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.529,15 1.527,10 +0,1% +2,05 +19,2%

Silber (Spot) 17,70 17,67 +0,2% +0,03 +14,2%

Platin (Spot) 858,55 857,50 +0,1% +1,05 +7,8%

Kupfer-Future 2,54 2,54 -0,2% -0,00 -4,0%

Der Goldpreis zeigte sich nach seinem Höhenflug vom Freitag wenig verändert - zwischenzeitliche Gewinne wurden wieder abgeben. Der Preis für die Feinunze lag zum US-Settlement bei 1.537 Dollar. In Euro denominiert hatte das Edelmetall noch ein Rekordhoch markiert - erstmals seit knapp sieben Jahren. "Gold profitiert nicht nur von der Eskalation im Handelskonflikt, sondern auch von den daraus resultierenden schwachen Aktienmärkten und den fallenden Renditen", sagte Analyst Daniel Briesemann von der Commerzbank.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA

US-Präsident Donald Trump setzt nach dem G7-Gipfel unverändert weiter auf fossile Energieträger. Er wolle den "enormen Reichtum" der USA an diesen Ressourcen nicht "für Träume und Windmühlen" aufgeben, sagte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfels.

HANDELSKONFLIKT USA - EU

Im Streit um die französische Digitalsteuer für US-Internetkonzerne wie Google und Amazon bahnt sich womöglich eine Lösung an. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, er habe eine "sehr gute Einigung" mit US-Präsident Donald Trump erzielt.

DEUTSCHLAND SOLAR

Neun grüne Landesenergieminister und -senatoren haben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu einer Solar-Offensive aufgerufen. Es sei notwendig, "den Ausbau der Solarenergie deutlich zu erhöhen und damit ein bisher ungenutztes Potential zu heben", heisst es in dem Brief der Minister, über den die Süddeutsche Zeitung zuerst berichtete und in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Dafür müssten "die restriktiven Rahmenbedingungen" bei der Photovoltaik "zügig" angepasst werden.

LIBANON / ISRAEL

Libanons Präsident Michel Aoun hat den israelischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Beirut am Wochenende als "Kriegserklärung" bezeichnet, die eine militärische Reaktion rechtfertigen würde.

RUMÄNIEN

Die seit 2016 bestehende Regierungskoalition in Rumänien ist geplatzt. Die liberale Partei Alde kündigte am Montag die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten auf, wie Alde-Chef Calin Popescu-Tariceanu mitteilte.

UKRAINE

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen neuen Vierer-Gipfel zum Ukraine-Konflikt angekündigt. Geplant sei ein Treffen im September im sogenannten Normandie-Format unter Beteiligung Frankreichs, Deutschlands, der Ukraine und Russland, sagte Macron beim G7-Gipfel.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Industriegewinne legten um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Im Juni waren die Gewinne um 3,1 Prozent gefallen.

WALDBRÄNDE BRASILIEN

Die brasilianische Regierung hat die von den G7-Staaten zugesagten Millionenhilfen in Kampf gegen die Waldbrände in der Amazonas-Region zurückgewiesen. Der Kabinettschef von Präsident Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, sagte dem Nachrichtenportal "G1", die 20 Millionen Dollar sollten dazu verwendet werden, die Wälder in Europa wieder aufzuforsten.

VW / PIECH

Ferdinand Piëch, ehemaliger Vorstands- und Aufsichtsratschef des Volkswagen-Konzerns, ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren "plötzlich und unerwartet verstorben", teilte seine Familie am Montagabend mit.

INDEXÄNDERUNG MDAX

Die Aktie von Axel Springer muss den MDAX verlassen. Mit der Übernahme der Axel Springer SE durch Traviata verringere sich der Streubesitz auf 5 Prozent. Nach dem Regelwerk Guide to the DAX Equity Indices würden die Aktien somit aus dem MDAX genommen, teilte die Deutsche Börse mit. Für Axel Springer rücke Cancom aus dem SDAX-Index nach. In den SDAX steigen Instone Real Estate auf. Die Änderungen werden zum 29. August wirksam.

CENTROTEC SUSTAINABLE

will knapp 1,63 Millionen eigene Aktien zurückaufen. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt der Angebotspreis bei 12,60 Euro je Stückaktie. Rechnerisch könnte die Centrotec Sustainable AG somit Papiere im Gesamtvolumen von 20,5 Millionen Euro erwerben.

HORNBACH BAUMARKT

Moody's Investors Service hat die Bonität heruntergestuft. Das Rating wurde auf Ba3 von Ba2 gesenkt, wie Moody's mitteilte. Der Ausblick sei auf negativ von stabil gesenkt worden.

PNE

Der Windpark-Projektierer hat Gespräche mit Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) bestätigt. Dabei gehe es um die Möglichkeiten von Kooperationen und Beteiligungen, die auch ein Übernahmeangebot beinhalten würden.

VOSSLOH

verkauft sein defizitäres Lokomotivgeschäft nach China. CRRC, der grösste Schienenfahrzeughersteller der Welt, übernimmt das in Kiel ansässige Geschäft. Der Kaufpreis belaufe sich voraussichtlich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Trotz erwarteter weiterer Erlöse in den kommenden Jahren aus dem Deal erwarte Vossloh aus dem Verkauf eine Belastung von 30 bis 35 Millionen Euro.

GESCO

hat bei der Umstellung seines Geschäftsjahres weitere Anpassungen vorgenommen. In das Rumpfgeschäftsjahr 2019 sollen auch die Tochtergesellschaften mit neun Monaten einfliessen statt wie ursprünglich geplant mit zwölf Monaten. Mit den neuen Anpassungen geht die Gesellschaft von einem Konzernumsatz in der Mitte der Spanne von 435 bis 455 Millionen Euro und einem Nettogewinn am unteren Rand der Bandbreite von 16 bis 18 Millionen Euro aus.

IPO / VEGANZ

Der frühere Daimler-Manager Jan Bredack plant mit seiner veganen Lebensmittelmarke Veganz mittelfristig einen Börsengang, wie er der Augsburger Allgemeinen sagte.

JOHNSON & JOHNSON

Ein Gericht im US-Bundesstaat Oklahoma hat den Pharmakonzern wegen der Opiate-Krise zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 572 Millionen Dollar (515 Millionen Euro) verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Entschädigungszahlung in Höhe von 17 Milliarden Dollar gefordert.

===

